Muchas empresas se ufanan de tener una sólida cultura, inspiradora, y, sin embargo, cuando se les pregunta a los ejecutivos, suelen señalar cosas variadas; a veces, no coherentes e incluso, contradictorias.

La misma definición ya representa un problema; el diccionario no nos ayuda, ya que la señala como “desarrollo intelectual”.

Es importante destacar que, como en las familias, los fundadores son los verdaderos creadores de cultura en una organización; los sucesores la ampliarán o explicitarán.

En el ámbito empresarial, se la identifica como un elemento motivador, inspirador y hasta integrador. Así, por ejemplo, se dice que si los trabajadores no se adaptan a la cultura de la empresa estarán desmotivados, fuera de sitio; pero si lo hacen, serán reconocidos y valorados. Con este limitado (y equivocado concepto) no son pocas las empresas que se abocan a desarrollar actividades que creen y difundan cultura en la misma: organizan actividades lúdicas, deportivas, y confunden cultura con pasar unos buenos ratos, “integrarse”. Otros llegan a decir que es necesario que los empleados se “diviertan” en la oficina, que organicen festejos, que se expresen libremente, etc. La empresa no es ni debería ser un circo…

Levantando el punto de mira, algunos declaran que su cultura se apoya en valores como honestidad, integridad, respeto. Como bien señala Erin Myer: “Es un grave error creer que la cultura deba enfocarse en valores absolutos en abstracto, como los mencionados. No hay empresa que afirme lo contrario”. Aunque, como diría María Elena Walsh: “En el reino del revés, nada el pájaro y vuela el pez”.

No obstante, en toda empresa hay una cierta cultura, sea definida, tácita o incluso desconocida. Algunas serán muy precisas; otras, anodinas, cual zombis… Como todo individuo tiene una personalidad (aunque no sepa identificarla o expresarla), podríamos decir que la cultura en las empresas es su personalidad y se manifiesta en su comportamiento. Y así como cada individuo en un grupo es diferente a los demás, también la cultura del grupo influirá en la conducta de los individuos.

La palabra clave es comportamiento. Como muchas veces, la referencia a la familia nos ilustrará. En toda familia hay una personalidad: una manera en la que se obra o se tratan las cuestiones (“en esta casa, esto se hace así”), cómo se comportan sus integrantes. Y eso tiene una fuerza arrolladora.

Meyer sostiene que es en los dilemas que se plantean en las empresas donde se puede identificar o construir su cultura, pero también advierte que comportamientos diversos ante los problemas pueden llegar a confundir y destruir lo armado. Por eso, se entiende bien la célebre afirmación atribuida a Peter Drucker: “la cultura se come la estrategia en el desayuno”.

