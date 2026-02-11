Previo a su ingreso oficial al mercado peruano, OMODA & JAECOO pusieron a prueba sus modelos para mostrar el ADN de ambas marcas. El Jockey Club fue el escenario ideal para el Early Product Day, una jornada pensada para mostrar, más que anunciar, cómo se traduce su propuesta en la práctica.

Aunque forman parte del grupo Chery, OMODA y JAECOO responden a miradas distintas sobre la movilidad. OMODA apuesta por un enfoque urbano, donde el diseño y la tecnología marcan la experiencia de conducción. JAECOO, en cambio, se inclina por una estética más robusta, un espíritu funcional y elegante, pensado para quienes alternan la ciudad con escapadas fuera de ruta.

El eje del evento fueron tres pruebas de manejo, pensadas para someter a los vehículos a situaciones concretas. La primera estuvo orientada a la velocidad y la entrega de potencia; la segunda, al frenado y control; y la tercera evaluó el comportamiento de la suspensión y la amortiguación, incluyendo el paso por una superficie húmeda.

En estas pruebas participaron los Omoda C5, Omoda C5 SHS-HEV, Omoda C7, Omoda C7 SHS-PHEV y Jaecoo J5, modelos que integran el portafolio con el que la marca planea iniciar operaciones en el país. El ejercicio permitió observar su comportamiento en escenarios que replican el tránsito cotidiano y recorridos mixtos, claves para el uso diario en Lima.

Con este primer acercamiento, OMODA & JAECOO comienzan a marcar su entrada al mercado local, adelantando una propuesta que busca equilibrar diseño, tecnología, desempeño y movilidad sostenible de cara a su lanzamiento oficial en el Perú.

“Considero a América Latina un mercado clave, por lo que la región ha sido prioritaria para la marca. Desde hace dos años venimos preparando y adaptando nuestros productos para el mercado peruano. Hoy, con esta experiencia de manejo, reafirmamos la importancia estratégica del país para la compañía.”

En menos de tres años, esta dupla ha logrado presencia en 64 mercados de Asia, Europa, África y América Latina. A la fecha, ambas firmas superan las 800 mil unidades vendidas de manera acumulada a nivel global. De cara al 2026, su hoja de ruta apunta a consolidar una propuesta automotriz en la que la tecnología se integre de forma natural a la experiencia de conducción.

Muy pronto, la marca abrirá sus tiendas oficiales en el país, donde el público podrá conocer de cerca sus modelos y vivir la experiencia OMODA & JAECOO.

Reportaje publicitario