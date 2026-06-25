Las tasas de interés de los créditos hipotecarios se ubican en un rango de entre 7.41% y 15.62%, según cada entidad bancaria (foto: iStock).
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José Carlos Reyes Leyva
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La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios bancarios actualmente se ubica en 7.90% anual, según datos reportados a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). La tasa suma dos meses al alza, tras tocar un piso de 7.77% entre marzo y abril (ver cuadro).

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