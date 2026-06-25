¿Qué se espera para los próximos meses? ¿la tasa de interés seguirá con tendencia al alza o podría bajar? Al respecto, Antonio Quiroz, docente de Economía y Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), estimó que hacia la segunda parte del año las tasas de interés de los créditos hipotecarios podrían registrar una ligera tendencia a la baja , debido a la expectativa de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantenga estable su tasa de interés de referencia en 4.25%.

“El BCRP mantendría su tasa de referencia estable, pues la inflación está en alrededor de 3%, dentro del rango meta y la expectativa es que la inflación caiga”, remarcó.

Otro factor será la mejor expectativa de crecimiento económico con el ingreso del nuevo Gobierno. “En la medida que la sensación del crecimiento económico cambie y aumente el volumen de colocaciones de créditos hipotecarios, por volumen, podrían entrar créditos con una menor tasa”, subrayó.

Antonio Quiroz estima que la tasa promedio bajaría a 7.50% o incluso podría llegar a 7.00%. Pero la reducción será progresiva. “Al ser los créditos hipotecarios a largo plazo, su ajuste no es inmediato. En la mayoría de bancos, tienen un periodo de respuesta de seis meses en que van ajustando las tasas”, refirió.

Por su parte Humberto Marín, director comercial del grupo inmobiliario Conforta, también estimó que en los próximos meses las tasas de interés de los créditos hipotecarios registren una ligera baja. Hay buenas expectativas sobre el próximo Gobierno de Keiko Fujimori, considerado favorable al mercado, lo cual acelerará la toma de decisiones de compras de viviendas.

“La coyuntura electoral afectó las decisiones de compra, esperando a conocer quién sería el nuevo Gobierno. Ahora, Keiko Fujimori es percibida como favorable a la inversión, por lo que se generan oportunidades de compra sin temor a que se susciten cambios”, sostuvo Marín.

En cambio, de haber ganado Roberto Sánchez, muchos habrían esperado unos tres a cuatro meses hasta tener más claras sus políticas económicas. Con Fujimori ya no hay este temor, remarcó Marín. “La proyección es que la tasa de interés baje, aunque no sustancialmente”, anotó.

Tasas de interés de créditos hipotecarios en cada banco

Si bien la tasa hipotecaria promedio es de 7.90% anual, esta varía según cada banco. Así tenemos que las tasas se ubican en un rango de entre 7.41% y 15.62% (ver cuadro).

Buscar un banco con menor tasa de interés será importante para poder calificar para un crédito hipotecario y para ahorrar costos, subrayó Humberto Marín.

A más tasa de interés, la cuota mensual a pagar por el crédito hipotecario será mayor. Para otorgar un crédito hipotecario, la cuota a pagar no debe superar el 45% de los ingresos mensuales del solicitante. “Si se supera ese 45% la persona no calificará para el crédito”, remarcó Marín.

Asimismo, en un crédito hipotecario para un departamento de entre S/ 370,000 a S/ 400,000, obtener un punto porcentual menos de tasa de interés permitiría que la cuota mensual se reduzca entre S/ 200 a S/ 250, estimó Marín. “Eso genera un impacto grande pues eso puede ayudar a cubrir la cuota de mantenimiento o los servicios básicos del inmueble”, apuntó el ejecutivo.