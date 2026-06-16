“Esta plataforma debe cumplir con requisitos estandarizados de los procesos bancarios y financieros para la intermediación de los usuarios, entidades financieras y bancarias y notarios y, asimismo, debe garantizar la interoperabilidad con los servicios que brinda la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)”, señala uno de los artículos del dictamen aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, en sesión realizada el pasado 9 de junio.

Agrega que el Colegio de Notarios con mayor número de agremiados implementará de manera progresiva la plataforma digital notarial, en un plazo no mayor de sesenta días calendario. “La Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, en coordinación con el gremio bancario y financiero, establecen los requisitos estandarizados para los procesos y productos bancarios y financieros para la intermediación”, señala el dictamen, elaborado en base al proyecto de ley N° 10619.

El dictamen también amplía la libertad para elegir cualquier notaría a los trámites de levantamiento de hipotecas, indicó Roberto Shimabukuro, socio de Monroy & Shima Abogados.

Asimismo, refirió que la regulación no es solo sobre transferencia de inmuebles, sino también de cualquier operación financiada o crediticia de un bien o derecho. “Quiere decir que también incluye préstamos de dinero o financiamiento de muebles con garantía, en donde se requiera intervención notarial”, subrayó.

Pero de todos los trámites posibles, el más relevante es el crédito hipotecario, debido al alto monto que involucra. Y las tarifas notariales se fijan en función del monto de la transacción.

Roberto Shimabukuro sostuvo que un punto clave a incorporar en la propuesta legislativa es la obligación de que las notarías presenten sus tarifas en la plataforma digital.

“El proyecto de ley no establece que en esta plataforma se deban indicar los precios de los servicios. Y debería. Espero que haya una modificación. Sino, no tendría mayor sentido, pues obligarían al consumidor a ir de notaría en notaría para averiguar cuál es el precio más barato”, cuestionó.

El objetivo debería ser contar con una plataforma similar a la que ofrece Osinergmin, donde se muestran los precios de los combustibles en diversos grifos, para que el usuario pueda elegir, remarcó Roberto Shimabukuro.

Por su parte Rolando Castellares, especialista en derecho bancario, refirió que según la regulación propuesta, será el Colegio de Notarios de Lima el encargado de implementar la plataforma digital.

La operación y mantenimiento de la plataforma digital tendrá un costo. Y un riesgo será que ese costo se traslade de alguna manera a los usuarios. “Debería pensarse en alguna forma en que el costo no se traslade a los usuarios”, recomendó.

Asimismo, Castellares indicó que las entidades financieras suelen trabajar con ciertas notarías, con las cuales establecen acuerdos para que le cobren menos a sus clientes. Por ello, será importante hacer una adecuada comparación de precios entre las notarías, respecto a los diversos servicios que brindan al usuario.