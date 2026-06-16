Las tarifas notariales se fijan en función del monto de la transacción. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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Al tramitar un crédito hipotecario uno de los gastos a contemplar es el de los servicios notariales. Con el objetivo de que los usuarios puedan acceder a una mayor oferta de notarías, en el Congreso de la República avanza una iniciativa legislativa que crea una plataforma digital de notarías.

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