Entre el 2020 y 2025, el monto negociado en este nicho del mercado pasó de US$ 580.2 millones a US$ 1,257.5 millones, con un crecimiento anual –compuesto– de 16.7%, según datos de la BVL.

En lo que va del 2026 (cifras al 10 de julio), las transacciones con esas acciones ascendieron a US$ 910.6 millones, y la bolsa local proyecta que se negociarán US$ 1,700 millones en todo el año, lo que implicaría un crecimiento aproximado de 35% frente al 2025. Este monto marcaría un máximo histórico, según la plaza limeña.

Uno de las razones del mayor interés de los inversionistas locales por acciones extranjeras es la posibilidad de participar en el sector de inteligencia artificial (IA), que no tiene presencia directa en la bolsa doméstica, explicó Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

La BVL proyecta que se negociarán US$ 1,700 millones en todo el año en su grupo de acciones globales. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

Capital

“(La IA) es una temática atractiva. Hoy en día es de las más importantes que hay (...) La bolsa local tiene cero exposición a ello. Por eso, la BVL lo que trata de hacer es dar opciones al inversionista local (al traer acciones como Accenture, Arista o TSMC)”, sostuvo Falen.

“Todo el mundo quiere invertir en empresas de las nuevas tecnologías o de innovación”, manifestó Jorge Ramos, director de mercado y relación con inversionistas de Fibra Prime.

En tal sentido, consideró relevante que los peruanos tengan la opción de operar en el segmento de valores extranjeros de la bolsa local, pues de otro modo podrían decidir llevar su capital fuera del país.

Liquidez

Una segunda explicación del mayor interés en valores extranjeros es la liquidez. Es decir, la posibilidad de acceder a acciones que son negociadas en grandes volúmenes y con una alta frecuencia.

“En la BVL, las únicas acciones que son líquidas son las que cubren las casas de bolsa, que son diez o 12 nombres. Más allá de eso no hay”, dijo Falen. Por ejemplo, títulos del sector agrícola y de mineras junior poseen muy poca liquidez.

Impuestos

Otra razón es la ventaja tributaria que implica invertir en acciones foráneas desde la BVL. Si un peruano invierte directamente en la bolsa del exterior paga del 8% al 30% de Impuesto a la Renta (IR) cuando se generan ganancias de capital. En cambio, si invierte en valores extranjeros, pero desde la plaza limeña, la tasa a pagar es de 6.25%.

“Creo que principalmente esa es la ventaja (la tributaria) desde el punto de vista del inversionista”, mencionó Falen.

El invertir en acciones foráneas desde la BVL ofrece una ventaja tributaria. (Autor: Doucefleur/ Fuente:iStock)

Reconocimiento

Un motivo adicional de las personas para invertir en valores extranjeros en la BVL es el prestigio o reconocimiento de esos títulos, además de sus fundamentos.

“La gente se deja llevar por el nombre mismo de la acción. Al tener un portafolio con acciones de esos nombres (de grandes empresas globales), eso les puede hacer sentir tranquilos”, expresó Falen. Sin embargo, advirtió que es importante que los agentes se cuiden de no armar una cartera con una concentración muy alta en el sector tecnológico.

Por su parte, Ramos afirmó que existe “mucha publicidad” alrededor de las gigantes vinculadas a la IA, siendo destacadas como innovadoras o disruptivas, lo que atrae al público.

Cadena de valor

El segmento de valores extranjeros en la BVL ofrece 505 instrumentos, 181 acciones (recientemente se sumaron SpaceX y Alibaba y otros) y 324 ETF, es decir, fondos cotizados en bolsa. Estos últimos pueden componerse, por ejemplo, de acciones de IA, commodities y deuda, entre otros activos.

En el 2026, la negociación de tecnología e innovación refleja el interés del inversionista local por la cadena de valor tecnológica. Así, Nvidia, SOXL (un ETF que invierte en semiconductores), Micron, Microsoft, Amazon y Meta concentran cerca del 49% del total negociado de este grupo, según la BVL.