Los inversionistas peruanos no están obligados a llevar su dinero a EE.UU. para invertir en las grandes tecnológicas. (Imagen: Gemini)
Los inversionistas peruanos no están obligados a llevar su dinero a EE.UU. para invertir en las grandes tecnológicas. (Imagen: Gemini)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Dentro de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el grupo de acciones globales (internacionales) sigue una tendencia de crecimiento sostenida, ¿qué lo explica?

TE PUEDE INTERESAR

BBVA: personas reactivan inversiones tras freno por elecciones, ¿cómo ponen a trabajar su dinero?
Fiebre de IPO regresa: qué deben evaluar inversionistas antes de comprar acciones en su debut
Habrá mayores exigencias para comprar empresas en Perú, ¿qué recibirán accionistas?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.