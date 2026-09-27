Traverso de Chile alista nuevos negocios en Perú. Foto: Traverso
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Karen Guardia Quispe
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Pese a la llegada del Fenómeno de El Niño, el sector de alimentos en Perú continúa despertando el interés de nuevos capitales. Uno de ellos es Traverso, empresa chilena de alimentos con más de 130 años de trayectoria, dedicada a la producción y comercialización de alimentos para mercados internacionales. La compañía ya tiene presencia en Perú a través de su unidad exportadora Traverso International Foods, con la que actualmente envía materias primas al mercado peruano. Ahora, busca dar un siguiente paso. ¿Cuál es el plan que se ha trazado para Perú?

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