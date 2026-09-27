Víctor Velásquez, gerente general de Traverso International Foods, explicó a Gestión que la compañía busca pasar de la venta de materias primas a la fabricación de productos terminados y marcas propias para el mercado peruano. “Nosotros hemos exportado durante muchos años materias primas a Perú, a varias empresas grandes de Perú, pero nunca habíamos definido como negocio lograr no solamente vender materias primas, sino fabricar marcas propias, tal como lo hacemos en Chile, a las cadenas de supermercados”, señaló en el marco de la Expoalimentaria 2026 organizado por ADEX.

En esa línea, el ejecutivo indicó que la empresa viene trabajando en adaptar sus productos a las preferencias del consumidor peruano. Traverso fabrica en Chile una amplia gama de productos, entre ellos vinagres de vino, manzana, malta y alcohol —este último corresponde al vinagre blanco—, además de jugos de limón, salsas, ketchup, mostazas, ajíes y aceites balsámicos.

“Hemos hecho desarrollos en ese camino, porque hemos adecuado nuestra formulación para el gusto peruano”, relató. El objetivo ahora, agregó, es encontrar el producto que encaje con la demanda local y establecer una relación comercial de largo plazo.

La compañía chilena proyecta que Perú tenga un peso relevante en sus exportaciones y no descarta instalar una operación en el país. Foto: Traverso

¿Ya hay acuerdos para el ingreso a Perú?

Traverso ya tiene encaminado su primer acuerdo para ingresar al mercado peruano con productos terminados. En detalle, la compañía ha mantenido reuniones con dos o tres cadenas de supermercados en el segmento de marcas propias y está próxima a cerrar un negocio con una empresa peruana de trayectoria.

“ Estamos a punto de cerrar negocio con una empresa grande peruana, tradicional también, a la que le vamos a fabricar los vinagres ”, indicó.

La negociación lleva cuatro o cinco meses y contempla el desarrollo de una formulación específica para el consumidor peruano. El producto, anotó, será elaborado y envasado en Chile bajo la marca de la empresa peruana y posteriormente ingresará al mercado local. La compañía proyecta concretar este primer negocio hacia noviembre de 2026. Con ello, Traverso dará el salto de la venta de materias primas a la comercialización de productos terminados en Perú .

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“Estamos entrando (a Perú) con vinagre de manzana, aceto balsámico y además con los vinagres tradicionales”, adelantó. El representante de la compañía destacó, además, el potencial del aceto balsámico en Perú, debido a su nivel de consumo y a que una parte importante de la oferta actual proviene de importaciones. A ello se suma la apuesta de Traverso por productos elaborados con materias primas naturales.

Pero la estrategia de la gigante chilena no se limita al vinagre: este producto será el punto de partida para desarrollar nuevas formulaciones orientadas específicamente al consumidor peruano. Entre ellas figura la mayonesa, cuyo perfil de sabor es diferente entre Chile y Perú. “El producto más masivo, más icónico es el vinagre, pero queremos seguir dando paso en desarrollar formulaciones del gusto peruano ”, remarcó.

En esa línea, el desafío para 2027 será contar con soluciones para los segmentos retail y food service, ya sea mediante marcas propias o a través de distribución.

Traverso busca ingresar con productos terminados y marcas propias, empezando por vinagres adaptados al gusto del consumidor peruano. Foto: Gemini

Perú y su peso en Traverso: ¿cuánto crecerá?

Traverso prevé que sus exportaciones representen más del 15% de su facturación en los próximos tres o cuatro años, y espera que Perú tenga un peso relevante en ese crecimiento. “La expectativa sobre Perú es alta por la cercanía entre ambos países, el Tratado de Libre Comercio y, especialmente, por el conocimiento que hemos adquirido sobre las preferencias del consumidor peruano tras años de relación comercial”, dijo.

De hecho, Velásquez proyectó que Perú podría representar al menos 50% de los negocios de exportación de Traverso . La compañía tampoco descarta instalar operaciones en el país. Aunque esta posibilidad, expresó el directivo, dependerá de la escala que alcance el negocio con Perú. “Si vemos que Perú se transforma para nosotros más que en un socio comercial, sino en un socio estratégico, yo creo que el siguiente paso con seriedad es montarse (con una operación) en Perú”, sostuvo.

Por ahora, la producción continuará concentrada en Chile. Traverso cuenta allí con una planta de vinagres con capacidad de almacenamiento cercana a 29 millones de litros y, según el ejecutivo, las inversiones realizadas permiten adecuar su capacidad productiva para atender una mayor demanda.

La relación comercial con Perú, además, podría desarrollarse en ambos sentidos. Velásquez reveló que la empresa peruana con la que Traverso está próxima a cerrar el acuerdo también será representada por la firma chilena en Chile . “No solamente (será) un cliente de venta. Probablemente los negocios se van a ir cerrando de esa manera: haciendo colocaciones en Perú de productos y llevando a Chile productos de esa empresa”, aclaró.