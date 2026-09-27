El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), acaba de aprobar nuevos requisitos sanitarios para importar nuevos productos desde Brasil.

Según la Resolución Directoral Nº D000024-2026-MIDAGRI-SENASA-DSA, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, la emisión de los permisos sanitarios para la importación de esta nueva clase de mercancías será inmediata.

Específicamente se trata de cueros y pieles de equino frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, incluso depilados o divididos, que procedan de Brasil.

Dentro de este grupo de animales (los equinos) se incluyen a los caballos, burros y cebras. Según la directriz del Senasa, son 6 las condiciones sanitarias que está fijando el Perú para su importación.

Entre ellas figuran que los equinos considerados hayan sido sacrificados en un centro de faenamiento autorizado por la Autoridad Sanitaria de la República Federativa de Brasil y se comprobó que no portaban ninguna enfermedad contagiosa.

También se establece que el origen de los productos y al menos en un área de 10 kilómetros a su alrededor no está ubicado en una zona bajo cuarentena o restricción de la movilización de équidos al momento de la exportación y durante los sesenta 60 días previos al embarque.

De igual forma se exige que, previo a la emisión del certificado sanitario de exportación, este producto sea inspeccionado por un veterinario del Midagri brasileño.

El objetivo es verificar su buen estado y que esté libre de ectoparásitos/parásitos, hongos o alteraciones que sugirieran que las pieles procedían de animales enfermos o que habían muerto a causa de una enfermedad contagiosa.