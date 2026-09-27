Según la directriz del Senasa, son 6 las condiciones sanitarias que está fijando el Perú para su importación. (Foto: SENASA).
Según la directriz del Senasa, son 6 las condiciones sanitarias que está fijando el Perú para su importación. (Foto: SENASA).
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), acaba de aprobar nuevos requisitos sanitarios para importar nuevos productos desde Brasil.

Específicamente se trata de cueros y pieles de equino frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, incluso depilados o divididos, que procedan de Brasil.

Dentro de este grupo de animales (los equinos) se incluyen a los caballos, burros y cebras. Según la directriz del Senasa, son 6 las condiciones sanitarias que está fijando el Perú para su importación.

También se establece que el origen de los productos y al menos en un área de 10 kilómetros a su alrededor no está ubicado en una zona bajo cuarentena o restricción de la movilización de équidos al momento de la exportación y durante los sesenta 60 días previos al embarque.

De igual forma se exige que, previo a la emisión del certificado sanitario de exportación, este producto sea inspeccionado por un veterinario del Midagri brasileño.

El objetivo es verificar su buen estado y que esté libre de ectoparásitos/parásitos, hongos o alteraciones que sugirieran que las pieles procedían de animales enfermos o que habían muerto a causa de una enfermedad contagiosa.

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