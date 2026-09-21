Iquitos busca ganar un lugar en el mapa logístico regional. Foto; Andina
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Redacción Gestión
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y, en ese camino, una empresa peruana proyecta desarrollar en Loreto un terminal portuario que conecte la carga de la Amazonía brasileña con el Pacífico y abra una nueva alternativa de conexión con los mercados asiáticos, ¿de qué empresa se trata?

, obtuvo de la la Viabilidad Técnica Temporal para desarrollar el Terminal Portuario Pialze Oriente (TPPO).

El proyecto busca conectar los mercados productivos de Roraima, Mato Grosso y Rondônia (Brasil), con los corredores peruanos hacia el océano Pacífico. La iniciativa apunta a generar una alternativa logística para el intercambio de productos entre Brasil, Perú y Asia.

El área de influencia del terminal comprende mercados vinculados a la producción de granos, soya, proteína animal e insumos agroindustriales, lo que abre la posibilidad de que Iquitos se convierta en un punto de articulación para el movimiento de carga entre la Amazonía brasileña y los puertos peruanos del Pacífico.

Pialze Oriente da el salto de la construcción naval al negocio portuario. Foto: Pialze Oriente
Pialze Oriente da el salto de la construcción naval al negocio portuario. Foto: Pialze Oriente

Una ruta que ya tuvo una operación piloto

La propuesta cuenta con un antecedente operativo. Este año, una operación piloto permitió movilizar 2.000 toneladas de torta de soya desde Roraima (Brasil) hacia Perú, utilizando el eje Manaos–Iquitos y el sistema fluvial amazónico.

Este movimiento permitió demostrar la posibilidad de trasladar carga brasileña hacia territorio peruano mediante la vía fluvial amazónica.

El flujo también podría darse en sentido contrario. Según la información proporcionada, productos peruanos como los fosfatos ya tienen a Brasil como mercado de destino. En ese escenario, el TPPO plantea desarrollar un corredor bidireccional: trasladar carga brasileña hacia el Pacífico y productos peruanos hacia el interior de Brasil.

El proyecto contempla un área de 50 hectáreas tituladas, ubicada aguas abajo de Sinchicuy. El terminal tendría acceso al sistema fluvial amazónico y una profundidad natural aproximada de 9 metros en vaciante.

Su ubicación también permitiría proyectar conexiones hacia Ecuador mediante el río Napo, ampliando el alcance potencial de la infraestructura.

La propuesta contempla una infraestructura portuaria, logística y naval integrada. Esto incluye servicios de recepción, almacenamiento y transferencia de carga, además de infraestructura para actividades navales.

El proyecto cuenta también con licencia de astillero y varadero, lo que permitiría concentrar en un mismo nodo servicios portuarios, mantenimiento y atención de embarcaciones.

APN otorga viabilidad para nuevo terminal portuario en Loreto. Foto: Andina
APN otorga viabilidad para nuevo terminal portuario en Loreto. Foto: Andina

La apuesta por los mercados asiáticos

Uno de los objetivos del TPPO es incorporar a Loreto dentro de corredores logísticos de mayor escala y establecer una nueva alternativa para determinados flujos de carga provenientes de la Amazonía brasileña con destino a los mercados asiáticos.

La propuesta contempla utilizar los puertos peruanos del Pacífico como plataforma de salida, complementando las rutas tradicionales que actualmente canalizan el comercio brasileño hacia el océano Atlántico.

De concretarse, el proyecto colocaría a Iquitos como un punto de conexión entre los flujos comerciales de la Amazonía brasileña, el sistema portuario peruano y los mercados internacionales.

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