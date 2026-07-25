DP World proyecta cerrar 2026 con un movimiento récord de 2.2 millones de TEU, impulsado por nuevos servicios marítimos hacia Asia y el Mediterráneo. Foto: DP World
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Karen Guardia Quispe
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Han transcurrido dos meses desde que la emiratí DP World, operadora del Muelle Sur del puerto del Callao, presentó al Estado peruano su propuesta para ampliar la concesión de 2036 a 2066, al amparo de la actualización de la Ley del Sistema Portuario Nacional. A cambio, la compañía plantea ejecutar inversiones por más de US$ 1,300 millones para ampliar la capacidad del terminal y fortalecer su competitividad. Pero, ¿qué obras contempla este plan y cómo se ejecutarán las inversiones una vez que se firme la adenda? En una entrevista exclusiva con Gestión, Marco Hernandez, gerente general de DP World Callao, detalla las iniciativas previstas para transformar el Muelle Sur.

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