En la última entrevista con Gestión, el CEO de DP World nos comentó la intención de ampliar el contrato de concesión a cambio de nuevas inversiones. ¿Qué contempla la propuesta que acaban de presentar al Estado?

Durante el último año trabajamos en la propuesta que presentamos hace dos meses al Estado peruano. Como parte de ese proceso realizamos un estudio de demanda para el puerto del Callao y, en particular, para el Muelle Sur con una proyección hasta el 2066. Los resultados muestran una demanda que sigue sorprendiendo, tanto por las expectativas de los importadores y exportadores locales como por la forma en que el mercado internacional ve al Perú como plataforma portuaria.

El estudio estima que hacia el 2066 el Muelle Sur movilizará cerca de 5 millones de contenedores de 20 pies (TEU). Si se considera que la capacidad actual es de 2.3 millones de TEU, nuestra propuesta apunta a más que duplicar la capacidad del terminal, mediante una inversión superior a US$ 1,300 millones . La idea es que, una vez suscrita la ampliación del contrato de concesión, se inicien de inmediato los estudios y las obras de infraestructura previstas.

¿Por qué consideran necesario adelantar estas inversiones?

Porque el mismo estudio de demanda muestra que la capacidad actual del Muelle Sur alcanzará su límite en 2028 . Además, es importante recordar que, en el marco del contrato de concesión vigente, DP World ya ha invertido cerca de US$ 1,000 millones, de los cuales más de US$ 330 millones corresponden a inversiones voluntarias, destinadas a ampliar y fortalecer la principal puerta de ingreso y salida del comercio exterior del país.

LEA TAMBIÉN Puerto del Callao: DPW podría invertir US$ 1,000 millones más en Muelle Sur, ¿de qué depende?

El plan de expansión contempla la construcción de un nuevo muelle de 450 metros y un canal de acceso de más de 18 metros de profundidad, con una inversión de US$ 880 millones. Foto: GEC / Mario Zapata

Lo que conlleva lo más de US$ 1,300 millones de inversión en el Muelle Sur

¿Cómo se distribuirán los más de US$ 1,300 millones de inversión que contempla la ampliación de la concesión?

La inversión se dividirá en tres etapas. Es una apuesta de largo plazo por el país. Una vez que se firme la adenda del contrato de concesión, nos comprometemos a desembolsar inmediatamente los primeros US$ 250 millones para ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar el antepuerto del puerto del Callao.

Nuestra propuesta es que el antepuerto se convierta en el eje de la gobernanza del puerto, con un sistema operativo similar al que utilizan los principales puertos del mundo. La idea es que el puerto funcione de manera integrada con la ciudad, reduciendo el impacto sobre los vecinos y mejorando la eficiencia logística.

¿Qué contempla la segunda etapa del plan?

La segunda etapa está prevista para 2030 e implica la renovación del equipamiento portuario que llegó hace aproximadamente 20 años, por unos más eficientes que permiten movilizar un mayor volumen de contenedores utilizando la misma infraestructura.

En esta fase se renovarán 18 grúas de patio y seis grúas pórtico de muelle, con una inversión cercana a US$ 240 millones .

¿Qué comprende la tercera etapa de la inversión?

La tercera etapa se ejecutará cuando ocurra lo primero entre alcanzar un movimiento de 2.5 millones de TEU o llegar al año 2033. En ese momento se invertirán US$ 880 millones para desarrollar el nuevo muelle y su infraestructura asociada .

La propuesta busca dejar una infraestructura preparada para seguir creciendo más allá del 2066. Por ello estamos mirando hacia la zona sur del puerto del Callao, con el fin de ampliar la capacidad.

¿Cómo será el nuevo muelle que proyectan construir?

La inversión de US$ 880 millones contempla la construcción de un nuevo canal de acceso con una profundidad superior a los 18 metros, un muelle de 450 metros de longitud, cinco grúas pórtico y 12 grúas de patio como equipamiento de respaldo. Con estas obras, la capacidad del terminal alcanzaría cerca de 5 millones de TEU.

LEA TAMBIÉN Tendencias laborales 2026: lo que buscan las empresas, según cuatro grandes marcas

¿Qué capacidad tendrá la terminal una vez culminada la ampliación?

DP World pasará de 1,050 metros de infraestructura portuaria a 1,500 metros de muelle. Asimismo, el número de grúas pórtico aumentará de 10 a 17, lo que representa un incremento de alrededor del 70% .

¿Cuánto tiempo tomará desarrollar el nuevo muelle?

En el mejor escenario, el proyecto demandará cinco años: aproximadamente dos años de estudios y tres años de construcción, por lo que podría estar operativo hacia 2035.

Si la ampliación de la concesión se firma este año o a inicios del próximo, en un plazo de cinco años se habrán ejecutado las dos principales obras y colocado la primera piedra de la ampliación. Eso significa que, en ese periodo, se habría comprometido cerca del 60% de la inversión total por encima de los US$ 1,300 millones.

La propuesta fue presentada hace dos meses. Considerando el cambio de gobierno, ¿en qué etapa se encuentra su evaluación y cuáles son las expectativas sobre los plazos para la firma de la adenda?

Más allá de los cambios políticos que puedan darse, el Estado cuenta con equipos técnicos muy sólidos y comprometidos con el desarrollo del país. Actualmente mantenemos reuniones casi dos veces por semana con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y ProInversión, entidades que lideran la evaluación técnica de la propuesta.

Nuestra expectativa es que la adenda pueda suscribirse a inicios del próximo año. De concretarse en ese plazo, podremos iniciar las inversiones de inmediato.

Si la adenda se firma a inicios del próximo año, ¿cuáles serán las primeras inversiones que ejecutarán?

La primera etapa comenzará con la construcción del antepuerto del Callao. Paralelamente, adquiriremos dos nuevas grúas pórtico de muelle y tres grúas de patio, lo que permitirá incrementar la capacidad operativa del terminal.

¿Ese refuerzo permitirá atender el crecimiento proyectado hasta que entre en operación la ampliación?

Exactamente. El objetivo es contar con esa capacidad adicional para acompañar el crecimiento del terminal y sostener la operación hasta alcanzar el umbral de 2.5 millones de TEU, previsto entre 2030 y 2033, cuando se activará la siguiente fase de la ampliación.

LEA TAMBIÉN DP World concreta el primer chárter aéreo de arándanos hacia EE.UU.: ¿será el único?

Marco Hernandez, gerente general de DP World Callao, señala que la propuesta busca duplicar la capacidad del Muelle Sur y evitar que la infraestructura alcance su límite operativo hacia 2028. Foto: GEC / Mario Zapata

El estado actual del Muelle Sur y las inversiones previstas en 2026

Más allá de la ampliación de la concesión, ¿qué inversiones ejecutará DP World este año?

Este año será un periodo récord para el terminal. En julio esperamos movilizar cerca de 200,000 contenedores, superando el récord anterior de 190,000 contenedores alcanzado en diciembre, que tradicionalmente es el mes de mayor movimiento. Con ello, proyectamos cerrar 2026 con alrededor de 2.2 millones de TEU, un volumen que coloca a DP World, al puerto del Callao y al Perú entre los pocos terminales de la región capaces de superar los dos millones de contenedores al año.

En paralelo, continuamos ejecutando inversiones para mantener la competitividad del terminal, sin esperar la firma de la adenda. Uno de los principales proyectos, que inauguraremos en agosto, es la conversión de las primeras grúas a operación remota .

Este año esperamos cerrar con 10 de las 37 grúas de patio operando de manera remota y, para el próximo año, alcanzar cerca del 50% del equipamiento terrestre bajo esta modalidad. Con ello, podremos operar las 24 horas del día sin interrupciones y movilizar un mayor volumen de carga.

¿Estas inversiones forman parte del monto de entre US$ 50 millones y US$ 60 millones anunciado por la empresa para 2026 y 2027?

Sí. Además de la automatización de las grúas, seguimos renovando nuestra flota con la incorporación de 16 nuevos camiones eléctricos .

LEA TAMBIÉN Puerto de Paita: TPE apuesta por el terminal por 30 años más: las inversiones detrás de su plan

¿Cómo ha sido el desempeño operativo del Muelle Sur durante el primer semestre del año?

Superamos la barrera del millón de contenedores una semana antes que el año pasado, que ya había sido un año récord con cerca de 2.1 millones de TEU. Actualmente, por el Muelle Sur se moviliza aproximadamente el 50% de los contenedores de exportación y el 60% de los de importación del Perú.

¿Cómo evoluciona la llegada de nuevas navieras y servicios al puerto del Callao?

De los 25 servicios marítimos que conectan al Perú con el mundo, 19 operan en DP World Callao. Este año incorporamos dos nuevas rutas: una de la naviera ONE , que conecta el Callao con Asia, y otra de Hapag-Lloyd , con destino al Mediterráneo .

Estos nuevos servicios explican parte del crecimiento proyectado para este año, al pasar de 2.1 millones a 2.2 millones de TEU. Además, con la nueva ruta hacia Asia ahora contamos con nueve recaladas semanales , lo que brinda mayor conectividad a los exportadores e importadores peruanos, al ofrecer salidas prácticamente todos los días de la semana.

¿Cómo evalúan el impacto del puerto de Chancay sobre las operaciones del Callao?

Consideramos que el puerto de Chancay es una infraestructura complementaria al puerto del Callao. La importancia de un puerto depende de su área de influencia y, en nuestro caso, atendemos a una zona que concentra alrededor del 33% de la población del país, es decir, cerca de 13 millones de personas.

El Callao es un puerto gateway, enfocado principalmente en importaciones y exportaciones, a diferencia de otros terminales cuyo modelo de negocio está orientado al transbordo. Nuestra función es facilitar que la carga llegue y salga del país con la mayor conectividad posible, impulsando directamente el comercio exterior peruano.

¿DP World evalúa desarrollar nuevos negocios logísticos fuera del puerto?

Nuestro objetivo es convertirnos en un socio estratégico de los importadores y exportadores. En ese sentido, el antepuerto del Callao no solo ayudará a descongestionar las vías de acceso, sino que se convertirá en el centro de gobernanza de las operaciones portuarias.

Los principales puertos del mundo cuentan con sistemas que regulan el ingreso de los camiones antes de que lleguen a los terminales. Ese es el modelo que queremos implementar en el Callao.

¿Cómo funcionará el antepuerto y quiénes podrán utilizarlo?

El antepuerto ocupará un área de casi 21 hectáreas en terrenos de la Base Naval del Callao. Será una infraestructura al servicio de todo el puerto, por lo que podrá ser utilizada tanto por los camiones que atienden a DP World como por los de APM Terminals .

Además, no tendrá ningún costo para la cadena logística. No creemos que esta inversión deba recuperarse mediante un peaje a los transportistas . Para nosotros, el antepuerto es un servicio complementario de la terminal, como si la puerta de ingreso al puerto se desplazara dos kilómetros hacia afuera. Toda la operación estará coordinada mediante un sistema tecnológico que permitirá articular el flujo de camiones.

¿Cuándo podría entrar en operación el antepuerto?

Estimamos un plazo de aproximadamente tres años: un año para estudios y alrededor de dos años para la construcción . No obstante, durante la ingeniería de detalle evaluaremos ejecutar entregas parciales que permitan poner en funcionamiento algunos componentes antes de la culminación total de la obra.

Nuestra meta es que pueda estar operativo antes de 2030, siempre que la ampliación de la concesión se firme lo antes posible. Una vez suscrita la adenda, los desembolsos podrán comenzar en un plazo aproximado de 90 días.

LEA TAMBIÉN CEO de Andino Holding: “Antes del 2028 estaremos en un nuevo país”