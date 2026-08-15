Abelardo de la Espriella. Foto: Carlos Parra Rios/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Yeiner Mena acababa de terminar de construir una nueva casa con su esposa en la remota ciudad colombiana de Quibdó cuando el terremoto más fuerte en medio siglo la redujo a escombros.

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