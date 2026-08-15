La meta de Elifarma es replicar en el exterior el portafolio completo de 60 productos que tiene en Perú.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En un mercado farmacéutico peruano que mueve alrededor de S/ 4,500 millones, la industria nacional busca seguir avanzando. Los laboratorios de capital peruano controlan alrededor del 40% del mercado interno frente al 60% de los laboratorios transnacionales. En ese escenario, marcado por la alta importación y la concentración de plantas en Lima, los laboratorios con fabricación local han optado por reinvertir utilidades y profesionalizarse para competir. Así, Laboratorios Elifarma, con cuatro décadas de operación y un enfoque en el mercado pediátrico, inicia su etapa de internacionalización.

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