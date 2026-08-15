Santiago Cerna, gerente general de Elifarma, anunció que el primer paso de la empresa al exterior se acaba de concretar hacia Bolivia. Esta operación comercial se venía gestando desde el 2023 y ha tomado cerca de tres años por la alta regulación del sector.

El proceso implicó dos etapas: el registro de marcas comerciales en Bolivia -que demora entre un año y año y medio- y el registro sanitario para comercializar medicamentos, que toma un año adicional.

La operación inició en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, plazas que concentran aproximadamente el 75% del mercado farmacéutico privado, valorado en US$ 642.5 millones.

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Para el desembarco, Elifarma eligió como distribuidor y operador logístico a la distribuidora Gutiérrez & Cía., una empresa familiar boliviana que acaba de cumplir 90 años en el mercado. “Me pareció que compartimos muchos valores y mucha visión y propósito en común, por eso los elegimos”, señaló.

A diferencia del modelo de licenciamiento de marcas, la compañía optó por asumir toda la inversión en mercadería, contratación de personal local y gastos de marketing para su incursión en el país altiplánico.

“Si uno da licencia de marca, generalmente van a querer ganar desde el primer año. Nosotros tenemos una visión de más largo plazo, podemos inclusive dejar de ganar en algunos años con tal de que la marca se consolide”, manifestó.

Santiago Cerna, gerente general de Elifarma, anunció que el primer paso de la empresa al exterior se acaba de concretar hacia Bolivia.

Desafíos y proyecciones de Elifarma en Bolivia

Cerna reconoció que el contexto boliviano impone retos logísticos: su primer embarque terrestre se quedó 50 días varado en la frontera por un cierre de carreteras, por lo que tuvo que reenviar mercadería por vía aérea. “Todos estos contextos te van afectando en el corto plazo, pero cuando es una visión de largo plazo son más que pequeñas incomodidades”, afirmó.

El plan de portafolio es escalonado. La empresa inicia con cinco productos (vitaminas con hierro para crecimiento, medicamentos para fiebre y dolor, y otros). En septiembre, sumará 10 productos más y ya registra entre ocho y 10 adicionales para lanzar el próximo año.

La meta es replicar el portafolio completo de 60 productos que tiene en Perú. “Yo creo que en 2 o 3 años el mercado boliviano puede representar entre el 7% y 12% de las ventas”, proyectó el ejecutivo, tras mencionar que la producción seguirá en Perú.

Elifarma inicia operación en Bolivia con cinco productos (vitaminas con hierro para crecimiento, medicamentos para fiebre y dolor, y otros).

De Perú a Centroamérica

La expansión regional de Elifarma no terminará en Bolivia. Cerna reveló que actualmente están registrando marcas en 10 países de América Latina, priorizando los de mayor volumen farmacéutico. En esa perspectiva, ya han visitado dos países de Centroamérica y el Caribe y sostiene reuniones con potenciales distribuidores.

“Yo espero que para el 2028 pueda estar lanzando en dos países más mis medicamentos”, adelantó el ejecutivo.

En Centroamérica, ya tiene dos distribuidoras interesadas y también evalúa un país adicional en Sudamérica. La estrategia será la misma: portafolio completo y asumiendo el riesgo comercial.

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Más eficiencia y control de calidad en Ate

Tras dejar atrás su local alquilado y mudarse en 2021 a su planta propia en Ate, Elifarma ha entrado en una fase de consolidación operativa. Cerna asumió la gerencia general en 2021 y desde entonces impulsó un plan estratégico para que la empresa dependa menos de los accionistas.

“Hemos formado un grupo humano muy talentoso y hemos formado un directorio que nos ayuda desde la parte estratégica a determinar para dónde debe ir la empresa”, expresó.

Consultado por potenciales inversiones, explicó que la planta opera actualmente al 85% de capacidad y a un solo turno. En ese sentido, tiene margen para crecer sin ampliar infraestructura. El año pasado, compraron una nueva línea de envasado y acondicionamiento y este año el foco está en calidad.

“Solamente para controles de calidad, con los nuevos requerimientos que pide la entidad reguladora, estoy invirtiendo US$ 800,000 en equipo y en personal”, reveló.

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La apuesta por tratamientos para enfermedades crónicas

Para Elifarma, el segundo pilar de crecimiento tras la expansión geográfica es el ingreso a medicamentos para enfermedades crónicas de adultos. Cerna justifica tal apuesta por una condición demográfica.

“Cada vez la pirámide poblacional se va invirtiendo, cada vez vivimos más y cada vez las parejas deciden tener menos hijos. Ese mismo modelo (aplicado en medicamentos pediátricos) lo planteo llevar también a medicamentos crónicos”, anotó.

Aunque por ahora el 30% de su facturación viene de medicinas para anemia, vitaminas y hierro y el 70% de productos respiratorios para niños, la empresa ya trabaja en esta nueva línea. “Yo tengo ya novedades para dentro de un par de meses”, reveló, anticipando que comenzarían con una apuesta comercial de los nuevos tratamientos.

Para Elifarma, el segundo pilar de crecimiento tras la expansión geográfica es el ingreso a medicamentos para enfermedades crónicas de adultos, indicó su gerente general, Santiago Cerna.

El efecto del clima y el giro de portafolio

El primer semestre de 2026 cerró con un crecimiento de 15% en ventas para Elifarma, pero con una señal de alerta. “Sí, notamos que el clima está influyendo en las ventas, cada vez se nos hace más difícil llegar a nuestro presupuesto”, admitió Cerna.

Elifarma fabrica principalmente jarabes, suspensiones y gotas, con fuerte peso en la línea respiratoria para niños. Con veranos más largos y calurosos por El Niño, la demanda de antigripales cae.

Por ese motivo, la empresa aceleró la diversificación hacia probióticos —lanzado a fines del año pasado— y un nuevo producto respiratorio lanzado este año, además del futuro ingreso a medicamentos para enfermedades crónicas.

EL DATO

Al cierre de 2026, Elifarma espera mantener el ritmo de crecimiento de doble dígito, apalancada en su portafolio actual y en los primeros ingresos desde Bolivia.