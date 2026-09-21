¿Cómo viene avanzando el negocio del Grupo Nova en este 2026?

Bueno, nosotros estamos en un sector metalmecánico muy competitivo a nivel mundial, porque hay fabricantes en todas partes y, últimamente, China está avanzando con una agresividad imparable. En ese contexto, tenemos que hacer muchos esfuerzos para mantenernos vigentes, principalmente a través de la innovación y de nuestra cercanía con los clientes. Una de nuestras principales ventajas competitivas es que (los clientes) puedan venir a realizar sus pruebas en nuestro showroom, equipado con las máquinas que fabricamos y ofrecemos.

En ese sentido, el crecimiento que habíamos proyectado, de 20%, lo vemos bastante complicado. Quizás lleguemos a entre 12% y 15% , debido a la incertidumbre que generaron las elecciones durante el primer semestre, cuando muchos clientes estuvieron indecisos entre invertir o esperar los resultados. Gracias a Dios, los resultados han sido los esperados y el mercado se ha vuelto a abrir. Tenemos más clientes que siguen apostando, creyendo y emprendiendo nuevos negocios.

¿Qué línea de negocio está apalancando este crecimiento?

Lo primero que tenemos como base, y que ha generado todo este grupo empresarial, es la fabricación de máquinas. Buscamos estar al nivel de los mejores fabricantes del mundo, lo que nos ha permitido exportar a mercados que quizá no hubiéramos pensado que podían aceptar productos peruanos, como Estados Unidos e Italia. En ese sentido, el sector manufacturero es el que marca la pauta.

A ello se suma el servicio técnico, que representa una ventaja estratégica por la flexibilidad en nuestras atenciones. Estamos en permanente contacto con nuestros clientes para conocer qué productos podemos desarrollar en el futuro y hacer las evaluaciones correspondientes. Para nosotros, eso representa el reto de ayudarlos a resolver sus necesidades. En ese sentido, la manufactura es la que destaca.

¿La fabricación de maquinaria para panadería es la principal fuente de facturación?

Casi un 60% corresponde a manufactura, un 20% al servicio técnico posventa y el restante a educación.

LEA TAMBIÉN Grupo Nova a las panaderías de Centroamérica y el Caribe: mira expansión con maquinarias

Máximo San Román: “Queremos estar al nivel de los mejores fabricantes del mundo.” Foto: Hugo Pérez / GEC

Las innovaciones del Grupo Nova: ¿cuáles son?

¿Qué nuevas máquinas están desarrollando?

El mundo de la panadería y pastelería requiere cada vez más herramientas y accesorios, y nosotros estamos atentos a esas necesidades. Un ejemplo es la masa madre. En el mundo existen máquinas que permiten producirla y conservarla automáticamente, y nosotros estamos desarrollando una similar, pero con menor complejidad y que cumpla la misma función. Ya tenemos un equipo probado y validado, pero ha resultado demasiado grande para las pequeñas panaderías .

Ahora nuestro reto es reducir su tamaño y hacerla más accesible para este segmento . La tendencia, tanto en el mundo como en el Perú, es producir panes con mayor sabor y elasticidad, y para ello se utiliza la masa madre.

¿Por qué es necesario reducir el tamaño de esta máquina?

Las panaderías ya no pueden ser tan grandes por falta de espacio físico. El metro cuadrado es cada vez más caro. Antes se necesitaba un espacio especial para instalar una panadería, pero ahora hay panaderías pequeñas de 48 metros cuadrados. Por eso tenemos que reducir la máquina de masa madre, aprovechando la experiencia que ya hemos adquirido.

LEA TAMBIÉN Grupo Nova expandirá tiendas y su escuela en Huancayo, Arequipa y Chiclayo

¿Cuándo podría llegar al mercado?

Como ya la hemos probado y está funcionando bien, actualmente estamos en el proceso de diseño a escala pequeña . También estamos trabajando en el desarrollo de máquinas para el sector del chocolate . En el Perú, el chocolate se exporta principalmente como grano. El grano cuesta entre S/ 15 y S/ 20 el kilo, mientras que el chocolate elaborado cuesta más de S/ 200.

Nuestros productores quieren generar ese valor agregado aquí y para eso se necesitan máquinas. Vamos a desarrollar una máquina para descascarar el chocolate. Ya hemos hecho la base y nos falta la parte de separar la cáscara.

¿También han recibido pedidos de maquinaria para otros productos?

Sí. Vienen clientes que quieren hacer galletas de agua. Tienen la particularidad de que pueden durar mucho tiempo porque no llevan levadura ni fermento y pueden trasladarse a cualquier lugar. Hemos desarrollado máquinas rotativas que producen en cantidad. Ya tenemos varias máquinas produciendo galletas de agua.

¿Qué equipos ya están disponibles en el mercado?

La máquina de galletas ya está en el mercado. La máquina de tapitas de alfajor también está en el mercado desde hace muchos años. La máquina para hacer las galletas de los turrones de Doña Pepa también está disponible. Ahora estamos empezando el proceso con el chocolate.

¿Cuándo podría estar disponible la maquinaria para chocolate?

Creo que el próximo mes debemos estar haciendo las pruebas en el centro promotor. Nuestro reto es hacerla a precios accesibles para nuestros emprendedores, especialmente para los pequeños empresarios.

¿Entonces podemos hablar del 2027 como fecha de lanzamiento?

Desde el 2027, de hecho, ya tenemos la línea de chocolate.

¿Y la máquina de masa madre a menor escala?

También en 2027, como una línea continua. Además, estamos trabajando en otro proceso relacionado con la gastronomía. Hace tres años venimos probando nuestros hornos y ya tenemos cuatro centros, en el norte, centro y sur, funcionando con hornos de prueba. Estamos haciendo los últimos acabados y en 2027 también tendremos el horno gastronómico .

LEA TAMBIÉN Así cambia el negocio de las panaderías, de la producción masiva a la especialización

Grupo Nova fortalece su capacidad de producción con nueva maquinaria, tecnología y un área dedicada al desarrollo y validación de prototipos. Foto: Hugo Pérez / GEC

Ganadería: el nuevo frente del Grupo Nova

¿Tienen previsto ampliar su capacidad instalada?

Cuando estamos produciendo máquinas y necesitamos desarrollar un nuevo prototipo, tenemos que interrumpir la producción para fabricar las piezas. Para evitarlo, hemos creado una unidad de investigación y desarrollo, con máquinas similares a las de producción, pero con menor carga de trabajo.

Además, contamos con un área de 300 m² destinada a investigación y desarrollo, donde fabricamos las piezas y hacemos las pruebas y validaciones necesarias antes de lanzar un producto.

¿Proyectan ampliar físicamente la planta?

Tenemos 800 m² en la primera cuadra de la avenida Aviación (Lima), que estamos reservando para la ampliación. Allí trasladaremos algunas máquinas que actualmente ocupan espacio en nuestra planta y tienen menor carga de trabajo.

Esto nos permitirá liberar cerca de 300 m² y, al mismo tiempo, ampliar nuestras capacidades. Estamos incorporando otro robot que trabajará sobre un riel para realizar diferentes trabajos.

LEA TAMBIÉN La P’tite France mira el Centro Histórico y malls para nuevos formatos y locales

¿Qué uso tendrá el espacio de 2,000 m² que han adquirido en Huacho?

Ese espacio estará destinado a la producción de alimentos para la ganadería , como parte del trabajo que realizamos desde la Fundación San Román. Buscamos generar alternativas para los sectores con mayores dificultades, especialmente para pequeños productores de la sierra.

Hemos identificado que, teniendo forraje adecuado, se puede mejorar la crianza de ganado y la producción de leche. En ese proceso también estamos trabajando con transferencia de embriones para mejorar la calidad genética del ganado.

¿Y específicamente qué producirán en Huacho?

Vamos a producir un concentrado alimenticio denominado ensilado de pescado, elaborado a partir de residuos de pescado . Es un alimento muy útil para el ganado porque contiene minerales y permitirá complementar la alimentación de las vacas receptoras que participan en nuestro programa de transferencia de embriones.

¿Ya han iniciado la producción de este alimento?

Todavía no. Vamos a empezar a producirlo de manera industrial. Antes lo mandábamos a elaborar al Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), pero su capacidad era de aproximadamente una tonelada al mes. Nosotros queremos producir una tonelada al día para poder abastecer a la ganadería de la zona .

¿Qué inversión han realizado para poner en marcha este proyecto?

Ya hemos invertido alrededor de US$ 500,000. Primero tuvimos que habilitar el local, instalar corriente eléctrica trifásica y construir un pozo de agua.

¿Cuándo esperan que este proyecto empiece a operar?

En 2027, de todas maneras, ya estará funcionando . Por ahora, he encargado al ITP la entrega de 10 toneladas de este material, pero la producción está llegando de manera limitada. Una vez que podamos producirlo nosotros, buscamos masificar su uso en la ganadería de la zona y, con mucho esfuerzo, extenderlo también a la ganadería de la sierra.

LEA TAMBIÉN Don Mamino lanza nuevo formato y alista nuevas aperturas en Lima para 2026