Máximo San Román, fundador de Grupo Nova, detalla los nuevos proyectos de la empresa y sus planes de crecimiento para los próximos años. Foto: Hugo Pérez
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Karen Guardia Quispe
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Máximo San Román, fundador del Grupo Nova, se confiesa un hombre aficionado a los inventos, pero, sobre todo, optimista. Con más de cuatro décadas en el mercado local, muestra con orgullo su planta en Ate, de 4,000 metros cuadrados (m²), donde fabrica maquinaria para panadería y gastronomía. El espacio también funciona como showroom, donde sus clientes conocen de primera mano los equipos que podrían adquirir para sus negocios. En entrevista exclusiva con Gestión, el artífice de Grupo Nova revela los avances de la compañía, las innovaciones en marcha, además de contar los detalles de su incursión en un nuevo negocio más allá de la metalmecánica. ¿Cómo avanza Grupo Nova en medio de la cuarta revolución industrial?

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