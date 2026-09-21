Se mejoró la proyección sobre el sector comercio. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Debido a un fenómeno de El Niño (FEN) con “magnitud extraordinaria” desde este mes, el Banco Central de Reserva (BCR) estimó un peor escenario para el Producto Bruto Interno (PBI) primario, pasando de un retroceso de 1.6% a 2.3% para este año.

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