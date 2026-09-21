Por el lado no primario, si bien se mantuvo el avance de 4.7%, se revisó al alza la proyección para algunos sectores económicos.

Uno de los que presentó un mejor escenario es el rubro de comercio, que anteriormente se preveía que crezca 4.5% y ahora alcanzaría una expansión de 5.9%. Con esto, este sector sería el segundo principal motor para que la economía peruana avance 3.2% este 2026.

El dinamismo del comercio resulta clave porque, entre otros aspectos, es el segundo que más puestos de trabajo formal genera, solo por detrás de servicios. Entre enero y julio, totalizó más de 800,000 puestos, 6% más que hace un año.

Variables

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, valoró que la dinámica que viene presentado el sector comercio no correspondería necesariamente a una dinámica del mercado nacional, sino al efecto del contexto exterior.

“Esta dinámica no está asociada tanto a la cadena local, sino que son las importaciones que las está moviendo. Es una actividad que depende mucho del dinamismo externo. No es propiamente el reflejo de lo que pasa a nivel local”, comentó.

Por su parte, Alfredo Thorne, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas, agregó que el mercado laboral también ha sido un ancla importante para este avance previsto del comercio.

“No hemos visto una desaceleración del mercado laboral. Cuando vemos remuneraciones, observamos que han venido aumentando y obviamente existe una inflación, pero hasta cierto punto está controlada”, indicó.

Thorne agregó que lo que termina capturando el sector comercio es el consumo privado, que precisamente viene creciendo a tasas bastante aceleradas.

Un indicador que permite graficar el dinamismo de ese rubro es el circulante, que en julio continuó presentando tasa de crecimiento a doble dígito, una tendencia que la marca desde el cuarto trimestre del 2024.

“El dinamismo del circulante, que satisface la demanda por el dinero, coincide con los años de aceleración de la economía peruana”, indicó.

Para Odar, es probable que en los siguientes meses se tenga un menor ritmo del circulante, asociado a la subida de las tasas de interés.