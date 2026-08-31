El Gobierno preocupado por la presión tributaria en el país. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El impacto de un fenómeno de El Niño (FEN) de nivel extraordinario y las alarmas de un terremoto, ante los recientes movimientos sísmicos en Sudamérica, son el tipo de eventos adversos en los que se requiere contar con fuertes cuentas fiscales. Hoy no es tanto el caso del Perú.

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