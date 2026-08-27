La OCDE sugiere al Perú revisar exoneraciones y tasas reducidas para sectores como agro y turismo, además de ampliar la base del Impuesto a la Renta. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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A pesar de llevar tres décadas de crecimiento económico sostenido, el avance del Perú no se ha traducido en un aumento sostenido de la recaudación tributaria, advierte un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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