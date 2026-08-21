Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó en una reciente entrevista que el Poder Ejecutivo trabaja en medidas relacionadas a las exoneraciones tributarias. (Imagen: Agencia Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El Gobierno de Keiko Fujimori estaría evaluando nuevas medidas relacionadas a las exoneraciones tributarias. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, confirmó que el Poder Ejecutivo vienen trabajando en este tema, pero no dio mayores detalles.

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