¿Cuáles son las novedades para las zonas económicas especiales tras las elecciones 2026? (Foto: composición Gestión / Andina)
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Camila Vera
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Ricardo Guerra Vásquez
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Los cinco candidatos que lideraron las preferencias del votante peruano durante las elecciones 2026 —según el conteo rápido de Datum Internacional— coindicen en un diagnóstico: el sistema tributario actual no logra incorporar a la mayoría ciudadana a la formalidad. De ahí que sus propuestas en la materia vayan desde crear una ley del contribuyente hasta incrementar regalías minero-energéticas y otros incentivos focalizados.

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