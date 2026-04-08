El mes pasado comentamos sobre las medidas que proponen los 35 candidatos a la presidencia en sus planes de gobierno para combatir la informalidad. Esta vez, a días de las elecciones, hacemos un recuento de las principales propuestas en materia laboral de algunos candidatos, según lo expuesto en los debates –que no estuvieron a la altura de las expectativas– y en los planes de gobierno.

Dado que los candidatos no han profundizado en sus propuestas, resulta fundamental que los electores analicemos su viabilidad e impacto. (Foto: Andina/ Referencial)

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, así como otros candidatos, propuso en el debate la implementación de una oficina de simplificación de trámites para apoyar a emprendimientos e impulsar la minería y la agricultura.

Su plan de gobierno contempla la eliminación de costos iniciales y de trámites para las mypes, una inscripción digital simplificada (solo con RUC y declaración jurada) e incentivos tributarios para la formalización. La meta es elevar al 60% la formalidad de las mypes. De otro lado, propone un shock desregulatorio y el impulso a la minería, la agricultura, el turismo y la industria, para crear 500 mil nuevos empleos formales a partir de la inversión privada.

Carlos Álvarez, de País para Todos, durante el debate comentó que en un eventual gobierno suyo se enfocará en brindar créditos para pequeños y microempresarios quienes, además, podrán obtener licencias en un día. Planteó que las nuevas mypes no paguen renta en el primer año. Y expresó su intención de fomentar empleo para los jóvenes, así como de reactivar el Consejo Nacional de Trabajo.

En ese sentido, su plan de gobierno hace referencia a la reducción temporal y gradual de aportes laborales y tributarios para las mype, facilidades administrativas, acceso al crédito, entre otras medidas; a fin de reducir la informalidad al menos en 10 puntos porcentuales.

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, en el debate afirmó que para impulsar el empleo formal potenciará la minería, el comercio y el turismo. También remarcó la importancia de la meritocracia en el empleo público. Así, su plan de gobierno indica que promoverá la profesionalización del Estado y la evaluación permanente de funcionarios. Además, plantea la meta de crear 2 millones de empleos nuevos y de reducir la informalidad, para lo que propone, por ejemplo, la creación del Instituto de Promoción y Desarrollo de las Pyme y del Banco Pyme.

Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, en el debate propuso incentivos tributarios para promover el empleo juvenil y la incorporación progresiva de trabajadores provenientes del sector informal con pleno acceso a derechos laborales. Añadió que se centrará en las mypes y el sector agrario para incentivar el empleo formal.

Su plan de gobierno señala que garantizará la protección social y el acceso a pensiones mediante esquemas flexibles para trabajadores independientes. Propone la creación de incentivos fiscales para la contratación formal, la simplificación de trámites para mypes, la implementación del Programa Nacional de Crédito Justo y el desarrollo de estrategias regionales basadas en clústeres productivos y especialización territorial.

Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, en el debate expresó su intención de aumentar el sueldo a los maestros, generar empleo a través de obras, incrementar el empleo para jóvenes y eliminar la brecha social.

En su plan de gobierno señala que para impulsar el empleo formal buscará transformar localmente las materias primas, y promover la capacitación laboral y la formalización de empresas, para lo cual propone una Ley de Obra Pública con Mano de Obra Formal, que incentiva la contratación formal en empresas contratistas del Estado.

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, manifestó en el debate que buscará reconocer y apoyar a los microempresarios y democratizar el derecho al trabajo de agricultores y pescadores.

En su plan de gobierno, en tanto, propone un cambio constitucional, y una mayor intervención estatal en la economía, contemplando el fortalecimiento del rol del estado en la generación de empleo. Remarca la necesidad de un cambio estructural en el modelo económico como solución a la informalidad laboral.

Alfonso López Chau, de Ahora Nación, en el debate afirmó que fomentará el empleo a través del respaldo a la minería y agricultura. Para esta última, planteó desplegar a mil agrónomos jóvenes en cada región.

En su plan de gobierno propone, además, la implementación de un régimen de exención temporal del impuesto a la renta para mipymes que incrementen su planilla, el uso masivo de herramientas digitales para facilitar el acceso al crédito y la simplificación de trámites de registro. Plantea la meta de reducir la informalidad laboral de 72% al 50%, poniendo prioridad en jóvenes, mujeres y poblaciones vulnerables.

Dado que los candidatos no han profundizado en sus propuestas, resulta fundamental que los electores analicemos su viabilidad e impacto y ejerzamos nuestro voto de manera consciente y responsable, ya que ello es trascendental para el destino de nuestro país.

Lucianna Polar es socia del Estudio Olaechea.