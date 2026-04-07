Gran parte de las promesas de campaña para las Elecciones 2025 se centran en aumentar el empleo. (Fuente: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El deterioro del empleo juvenil es una de las principales preocupaciones en el Perú. El año pasado, la población ocupada de 14 a 24 años cayó 2.1%, el único grupo de edad con un retroceso, y la informalidad alcanzó al 84.9% de los jóvenes trabajadores, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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