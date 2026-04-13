El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, reaccionó con cautela tras conocerse los resultados preliminares a boca de urna y en medio del pedido del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para ampliar la jornada electoral hasta el día siguiente, a fin de que voten los más de 63 mil ciudadanos que no pudieron hacerlo por incidencias logísticas.

Nieto sostuvo que, según los indicadores de su agrupación, existe la posibilidad de avanzar a la segunda vuelta, aunque evitó darlo por hecho. “Espero que lleguemos a la segunda vuelta, los indicadores que nosotros tenemos nos dicen eso. Pero hay que esperar con paciencia” , señaló a los medios de prensa. Añadió que confía en que el JNE realice un conteo adecuado de los votos y que luego corresponda a los actores políticos traducir esos resultados en políticas públicas.

LEA TAMBIÉN: Jorge Nieto marca su voto fuera de la cámara secreta

Disputa en margen de error

El candidato remarcó que la contienda por el segundo lugar se encuentra sumamente ajustada. “Lo que nos dicen hasta ahora es que tenemos aparentemente una candidata en primer lugar y que hay tres o cuatro candidaturas en una lucha muy estrecha por el segundo lugar” , indicó.

En esa línea, precisó que las diferencias se ubican dentro del margen de error habitual de los conteos rápidos. “ Usualmente el margen de error es entre 3 y 4 puntos, estamos largamente en ese margen . Hay que esperar con tranquilidad”, subrayó.

Más de 63 mil electores no pudieron votar por fallas logísticas en la instalación de mesas. Foto: GEC.

Respaldo a ampliación de votación

Consultado sobre el pronunciamiento del JNE de extender la votación, Nieto la calificó como una medida poco convencional, pero justificada ante las circunstancias. “Es una forma poco ortodoxa, pero al mismo tiempo necesaria para que ese número de ciudadanos que no pudieron votar hoy por errores de la ONPE, puedan hacerlo. Me parece bien que se le dé esa posibilidad a la ciudadanía”, afirmó.

El candidato también marcó distancia frente a las acusaciones de fraude lanzadas por otros actores políticos . “Soy un político responsable. Si no tengo evidencias y pruebas, no puedo pronunciar palabras de ese calibre. Quien las pronuncie, que entregue sus pruebas; y si no, que se calle la boca”, manifestó.

Cuestionamientos a la ONPE

En relación con las fallas reportadas durante la jornada —principalmente retrasos en la instalación de mesas y problemas en la distribución de material electoral—, Nieto exigió explicaciones a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“He pedido en redes que nos den explicaciones, hasta ahora no hemos escuchado. Se ha dicho que la empresa de traslado es responsable, pero quién es responsable de haberla contratado. Los antecedentes de la empresa están ahí, con contratos no cumplidos con el Estado. Nos tienen que explicar”, enfatizó.