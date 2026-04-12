El candidato presidencial Jorge Nieto (Buen Gobierno) protagonizó una incidencia durante las Elecciones Generales 2026 al emitir su voto fuera de la cámara secreta en su local de votación en Punta Hermosa (Sur de Lima).

Durante la transmisión en vivo, se observó que Jorge Nieto comenzó a marcar su cédula sin ingresar a la cámara secreta, lo que generó comentarios sobre la importancia de mantener el carácter reservado del voto.

Ante esta situación, personal presente en el lugar le indicó que debía utilizar la cabina de votación, tras lo cual el candidato corrigió su posición y continuó con el proceso.

El hecho ocurrió a las 9:47 a.m. en la mesa 047053, ubicada en un centro educativo de Punta Hermosa, donde —a diferencia de otros locales— las mesas ya se encontraban instaladas, permitiéndole ejercer su derecho al voto sin retrasos.

Jorge Nieto estuvo fuera de la cámara secreta

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La escena se produjo en un contexto en el que se reportaban demoras en la instalación de mesas en diversos distritos de Lima, lo que generaba malestar entre los electores.

Sin embargo, en el local donde votó el candidato, el material electoral había llegado con normalidad, lo que permitió el desarrollo del proceso sin inconvenientes logísticos.

Jorge Nieto ejerce su voto tras el desayuno electoral a las 9:47 a.m.

Pese a la advertencia inicial, Jorge Nieto completó el proceso electoral, depositó su voto en el ánfora, firmó el padrón y mostró su documento de identidad como constancia de sufragio.

De acuerdo con lo observado, no se registraron cuestionamientos posteriores sobre la validez de su voto.