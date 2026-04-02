Jorge Nieto, el candidato del Partido del Buen Gobierno, llegó este miércoles después alrededor de las 9pm al debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que inició 8 p.m.

“Pido disculpas por mi tardanza. La Panamericanaha sido bloqueadapor militantes de Renovación Popular (...) y yo todo el año vivo en un đistrito del Sur”, señaló.

Más temprano, a través de un comunicado, el Partido del Buen Gobierno denunció ante la opinión pública hechos que vienen impidiendo el libre tránsito del candidato presidencial hacia el lugar donde se desarrollará el debate presidencial.

“En este contexto, resulta preocupante que se haya dispuesto el cambio del flujo vehicular de sur a norte-cuando, por tratarse de un feriado largo, lo lógico es que el tránsito fluya en sentido norte a sur-, generando congestión y retrasos significativos. Asimismo, se ha reportado la presencia de grupos de manifestantes en la zona de peaje, bloqueando el tránsito y agravando la situación”, comentaron.

Según indicó el partido, estos hechos, en conjunto, generan un posible intento de obstaculizar la participación del candidato en un espacio fundamental para la democracia.

“Advertimos que impedir o dificultar la presencia de un candidato en un debate presidencial atenta contra el derecho de los ciudadanos a informarse y contra los principios de equidad en el proceso electoral”, precisaron.

Asimismo, exigieron a las autoridades competentes actuar de inmediato para restablecer el orden, garantizar el libre tránsito y asegurar que el debate se realice con la participación de todos los candidatos.