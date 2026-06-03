La tecnológica china Lenovo continúa reforzando su presencia en el mercado peruano a través del canal retail. La compañía anunció la apertura de una nueva Zona Lenovo en la tienda La Curacao de Miraflores, una iniciativa que forma parte de su estrategia para ampliar la cobertura comercial y acercar su portafolio de productos a los consumidores locales mediante espacios especializados de experiencia y asesoría.

Con esta nueva propuesta, la empresa busca concentrar en un solo punto de venta sus principales categorías de negocio, incluyendo laptops, tablets, equipos para gaming y accesorios. Asimismo, el espacio pone especial énfasis en las denominadas AI PC, una categoría que incorpora herramientas de inteligencia artificial para mejorar la productividad, la creación de contenido y la experiencia de uso de los dispositivos.

Según explicó Andrés Becerra, gerente general de Lenovo Perú, la apertura responde a la necesidad de ofrecer una experiencia de compra más cercana y especializada. “La apertura de la Zona Lenovo representa un paso fundamental en nuestra estrategia de acercar la innovación tecnológica directamente a los consumidores peruanos”, señaló el ejecutivo al presentar el nuevo espacio comercial.

Los consumidores podrán conocer de cerca las capacidades de las AI PC, una categoría que integra funciones de IA para productividad, creación de contenido y entretenimiento. (Foto: Lenovo Perú)

Uno de los principales atributos de la Zona Lenovo será la posibilidad de realizar demostraciones en vivo de distintas tecnologías desarrolladas por la compañía. Entre ellas figura Lenovo Smart Connect, una plataforma que permite integrar smartphones, tablets y computadoras en una experiencia multidispositivo, facilitando la transferencia inalámbrica de archivos, la continuidad de contenido y la búsqueda inteligente entre equipos conectados.

Además del segmento gaming, la compañía aprovechará el nuevo espacio para fortalecer su presencia en categorías vinculadas a productividad y creación de contenido. En ese sentido, exhibirá la línea Yoga, que incorpora funciones de inteligencia artificial, herramientas para generación de contenidos visuales y pantallas de alta definición dirigidas a profesionales, estudiantes y usuarios premium. El espacio también incluirá accesorios como teclados, mouses, audífonos y monitores.

La expansión de Lenovo en el retail peruano se produce en un contexto de sólido desempeño comercial para la marca. De acuerdo con la empresa, lideró las importaciones de computadoras portátiles en Perú durante 2025 con más del 45% de participación de mercado, manteniendo esa posición por tres años consecutivos. A nivel global, la compañía reportó una participación de 25.2% en el mercado mundial de PC durante el primer trimestre de 2026 y cerró 2025 con más de 70 millones de unidades vendidas.

Entre las tecnologías destacadas figura Smart Connect, una plataforma que integra smartphones, tablets y computadoras en un ecosistema conectado. (Foto: Lenovo Perú)

Estrategia de Lenovo en Perú para 2026-2027

En entrevista con Gestión, Alejandro Ruiz, Brand Manager de Lenovo Perú, adelantó que la compañía prepara una importante renovación de su portafolio de cómputo en el mercado local desde el segundo trimestre del año. Entre las novedades previstas figuran el lanzamiento de una nueva familia de equipos all in one y la llegada de la generación 11 de sus distintas líneas de laptops. Asimismo, señaló que Lenovo viene incorporando progresivamente nuevas capacidades de inteligencia artificial (IA) en sus dispositivos, como parte de una estrategia orientada a fortalecer su propuesta tecnológica en el país.

En esa línea, explicó que la apuesta por equipos con software de IA se concentrará en los segmentos de ticket medio y alto, incorporando herramientas de asistencia virtual e IA generativa. Además, señaló que el actual ciclo de renovación de equipos de cómputo en Perú, de entre cuatro y cinco años, podría acortarse en los próximos años. “Estamos esperando que con los avances tecnológicos y de la inteligencia artificial disminuya un poco en los siguientes años. El 2027 y 2028 esperaríamos que se reduzca a entre tres y cuatro años la renovación”, afirmó.