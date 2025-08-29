Lenovo llevará a la feria IFA de Berlín una amplia gama de productos, que abarcarán desde portátiles y tabletas hasta smartphones, incluyendo un concepto de portátil con pantalla rotatoria y la segunda generación de la consola Legion Go.

La empresa china tiene el hábito de mostrar en las ferias un prototipo de pantalla o dispositivo, una solución con la que hace alarde de innovación tecnológica aunque rara vez se traduce en un producto comercial.

Este año llevará a Berlín lo que se conoce internamente como ‘Project Pivo’, un ordenador portátil con pantalla rotatoria, que gira para ofrecer una vista en vertical o en horizontal, como ha compartido el conocido filtrador Evan Blass.

Este portátil estará expuesto en la feria de electrónica de consumo y electrodomésticos europea IFA, donde, según Blass, también presentará tres ‘smartphones’ de Motorola (moto g06, moto g06 power y edge 60 neo), tabletas de las marcas IdeaPad y Yoga y portátiles ThinkPad.

A estos dispositivos se unirá la segunda generación de la videoconsola portátil Legion Go que, como ha compartido Blass, tendrá un diseño en línea con Nintendo Switch, con controladores que podrán separarse de la pantalla para jugar en distintos formatos.