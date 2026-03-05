Alejandro Ruiz, Brand Manager de Lenovo Perú, destacó que el 2025 fue un año positivo para la categoría de computadoras (desktop y all in one) en el segmento de consumo (venta a cliente final). Así, las colocaciones crecieron 18%.

Por su parte, la marca mantuvo la primera posición con 38% de participación y un avance de 35%, llegando a alrededor de 287,000 cajas.

“Hay dos factores que empujaron bastante el crecimiento. El primero fue la categoría de gaming, donde tenemos un portafolio bastante completo en gaming. Sabemos que el consumidor peruano busca computadoras de alto procesamiento y pudimos colocar un buen volumen dentro de esa categoría”, comentó.

El segundo motor del avance anual fue la migración hacia equipos de inteligencia artificial. En esa categoría, la marca compite con diferentes familias de productos con software de inteligencia artificial.

Mercado de cómputo caerá en 2026, ¿qué proyecta Lenovo?

Consultado por las perspectivas para el 2026, Ruiz refirió que las proyecciones de IDC para la categoría en general apuntan a una contracción de 8% por tres motivos. El primero responde una base comparativa (2025) históricamente alta.

En tanto, los otros dos factores tienen raíces más arraigadas en las bases de la industria.

“Hay un incremento de costos de componentes a nivel mundial. Sabemos que hay un alza sin precedentes en los costos de los componentes, por lo cual estamos previendo un incremento de los precios para este año. Y lo otro es, sin duda, la falta de suministro de memorias RAM, procesadores, inclusive algunas tarjetas gráficas. Todas esas variables están haciendo que el crecimiento de este año sea complicado”, anotó.

En ese contexto, Lenovo se prepara para atender la demanda global y local, apuntando a sostener al menos el volumen del año pasado.

Lenovo sale a capitalizar campaña escolar

Los primeros meses del 2026 transcurren en medio de una campaña electoral que podría generar cierta incertidumbre. Sin embargo, la demanda de equipos de cómputo no estaría siendo impactada por la coyuntura política.

Así, citando información de GfK, Ruiz mencionó que las ventas de la categoría han crecido casi 19% en volumen hasta la semana ocho del presente año.

“A pesar de esa coyuntura política, es una categoría necesaria por la educación, sobre todo en cara al ‘back to school’, que es una campaña bastante especial. Los papás no ven esto como un gasto, sino como una inversión en la educación de sus hijos”, manifestó.

Para la categoría en general, refirió que la campaña de regreso a clases representa alrededor del 35% de las ventas anuales. En esta temporada, la marca apunta a crecer aproximadamente 15% frente a la campaña del 2025.

“Nos preparamos con anticipación para la campaña, sabemos que hay una demanda especial por ciertos equipos”, anotó.

Así, indicó que han asegurado stocks de las familias de productos Ideapad (equilibrio entre especificaciones y precio) y Legion (del segmento de gaming, pero demandada también por estudiantes universitarios. De igual manera, potencian la venta incorporando accesorios adicionales a los equipos.

La apuesta de Lenovo por equipos con IA

Para el presente año, Lenovo alista la renovación de su portafolio de cómputo desde el segundo trimestre. En concreto, la marca prepara la llegada de una nueva familia de equipos all in one y de la generación 11 de las diferentes familias de laptops

“Vamos a tener novedades bastante importantes desde el lado de hardware en la segunda mitad del año, pero desde ahora lo que estamos haciendo también es ya traer algunos equipos con nuestro nuevo software de inteligencia artificial (IA)”, explicó Ruiz, tras mencionar que esta tecnología ayuda a la operación del equipo como un asistente virtual y con herramientas de IA generativa.

Añadió que tal apuesta se concentrará en líneas de tickets medios y altos.

Hacia una mayor velocidad de renovación

En el crecimiento de las ventas de 2025, Ruiz también destacó la renovación de equipos como un factor importante. Después del pico de compras durante la pandemia de la covid, explicó que el año pasado se cumplió el periodo promedio de cambio de dispositivos.

Así, en Perú, la renovación de la base instalada de la categoría de cómputo se realiza en un plazo de cuatro o cinco años. Sin embargo, ese periodo podría irse acortando.

“Estamos esperando que con los avances tecnológicos y de la inteligencia artificial, disminuya un poco en los siguientes años. El 2027, 2028, esperaríamos que se disminuya a entre un tres y cuatro años la renovación”, finalizó.

