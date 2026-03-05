Lenovo se prepara para atender la demanda global y local, apuntando a sostener al menos el volumen del año pasado.
Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

Luego de un año de crecimiento para la categoría de computadoras en Perú, las ventas se contraerían este 2026, según las proyecciones de IDC. Sin embargo, Lenovo buscará soportar los vientos en contra asegurando un crecimiento en la campaña del “back to school” y renovando el portafolio para sostener sus volúmenes anuales. En esa expectativa, los equipos con inteligencia artificial (IA) jugarán un rol clave. Conozca la estrategia que ha configurado la marca en el mercado peruano.

