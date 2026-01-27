El inicio del año escolar representa uno de los mayores retos para la economía familiar, debido a gastos inevitables como matrículas, útiles escolares, uniformes, calzado, transporte y otros.

Esto representa para muchos hogares, un periodo de fuerte presión sobre los ingresos, especialmente cuando no se cuenta con una planificación financiera previa, sostiene Liliana Lescano, jefa de Producto de Caja Piura.

“La campaña escolar obliga a las familias a ordenar el presupuesto, identificar prioridades y distribuir los pagos en el tiempo. Esta previsión reduce el riesgo de recurrir a decisiones impulsivas que pueden afectar la estabilidad económica del hogar durante los meses siguientes” menciona la especialista.

Caja Piura recomienda organizar los ingresos disponibles, comparar precios antes de realizar compras y evaluar con cuidado las distintas alternativas del mercado. Una compra informada y planificada no solo ayuda a reducir gastos, sino que también permite destinar recursos a otras necesidades del año escolar.

Campaña

La campaña escolar también tiene un impacto directo en miles de pequeños empresarios que, durante esta temporada, enfrentan un incremento en la demanda de productos educativos, donde la liquidez resulta clave para abastecer sus negocios y aprovechar el dinamismo comercial, indica la ejecutiva.

Los tres primeros meses del año hacen que la campaña escolar se convierta en una de las más dinámicas del año especialmente para los pequeños negocios vinculados al rubro educativo y tecnológico, donde se registra un incremento en la demanda de productos esenciales para el año académico.

Caja Piura espera colocaciones por más de S/ 100 millones de soles con alternativas de financiamiento en productos dirigidos al abastecimiento de emprendimientos o enfocados en gastos personales, refiere Lescano.

La especialista ha señalado la importancia de acompañar este proceso con soluciones que respondan a las necesidades reales de la temporada escolar. La entidad destaca que una adecuada gestión del crédito puede contribuir a cubrir gastos educativos o fortalecer pequeños negocios, siempre que se utilice de manera planificada.