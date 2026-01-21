Las ventas en la campaña escolar de este año crecerían entre 5% y 10% respecto a la del 2025, lo que significa ingresos de entre S/ 900 millones y S/ 1,300 millones, proyectó el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Este periodo será auspicioso, principalmente, por las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Aunque no se trate de un repunte extraordinario, el sector espera una recuperación gradual tras periodos de menor dinamismo”, señaló Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL.

El representante consideró clave la campaña escolar para la sostenibilidad de muchas pymes, ya que representa entre el 25% y 40% de sus ventas del primer trimestre, lo que impacta directamente en su flujo de caja.

Padres de familia empezaron con los procesos de matrícula 2026. (Foto referencial).

Costo de la canasta escolar

Para este año, el gremio estima que el costo de la canasta escolar por alumno se situé alrededor de S/ 600, monto que incluye la adquisición de útiles escolares como cuadernos, colores, reglas, goma, folders y hojas, así como mochilas, uniformes y calzado. No obstante, el gasto podría ascender hasta S/ 1,200 si se incorporan libros escolares y dispositivos tecnológicos, como calculadoras y una tablet básica.

Ojeda manifestó que el precio de los útiles escolares registraría un crecimiento entre 5% y 8 % en comparación del año pasado, incremento que responde principalmente al alza en los costos de insumos y transporte.

“Pese a ello, las pymes vienen realizando esfuerzos por mantener precios competitivos”, señaló.

