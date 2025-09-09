En diálogo con Gestión, su director ejecutivo y socio fundador, Christian Rodríguez Mannucci, recordó que la empresa fue fundada a finales de 2010. Nació como un agente educativo enfocado en la comercialización de libros escolares y universitarios, pero con el tiempo evolucionó hacia el desarrollo de contenidos educativos, tanto impresos como digitales.

LEA TAMBIÉN Editorial Planeta pone la mira en la FIL para recuperar ventas del año pasado

Explicó que en 2013 iniciaron una alianza con la editorial española SM, la cual cerró operaciones en Perú en 2021. “Ante ello asumimos la gestión de la marca en el país, continuando con el desarrollo de contenidos bajo el sello SM, ahora como aliados y gestores locales”, comentó.

En este proceso, Libut también incorporó representaciones de otras firmas internacionales. Destacándose Pearson, en el área de inglés, y diversas empresas de tecnología educativa. Entre ellas, mencionó a Edpuzzle, plataforma utilizada tanto en colegios como en universidades, así como otras enfocadas en ciencias y matemáticas. A lo que se suma el desarrollo de marcas propias, como Lee Libut, sello editorial lanzado este año y especializado en literatura infantil y juvenil para el mercado escolar peruano.

Actualmente, Libut atiende a más de 700 colegios privados a nivel nacional, impactando a cerca de 300,000 estudiantes y a una comunidad de 7,000 docentes en todos las regiones del país. Foto: Andina

¿Quienes son sus principales clientes?

Respecto al desempeño de 2025, el ejecutivo destacó que el primer semestre fue positivo. “Hemos registrado un incremento de entre 19% y 20% en ventas frente al mismo periodo de 2024”, dijo. Este resultado respondió a varios factores, entre ellos, la baja deserción de clientes, que se mantuvo por debajo de los dos dígitos, lo que evidencia una alta fidelización. “Además, hemos sumado nuevos clientes en distintas regiones del país”, agregó.

Otro factor fue la capacidad de Libut para adecuarse a las necesidades de cada escuela. No solo ofrecen contenidos impresos y digitales, en libros o plataformas, sino también una serie de servicios complementarios dirigidos a colegios, docentes, estudiantes e incluso a los padres de familia.

LEA TAMBIÉN 5 libros que inspiran a líderes empresarios para tomar decisiones en 2025

Actualmente, Libut atiende a más de 700 colegios privados a nivel nacional , impactando a cerca de 300,000 estudiantes y a una comunidad de 7,000 docentes en todos las regiones del país. Si bien la empresa centra sus operaciones en el sector privado, también ha incursionado en la educación pública a través de licitaciones del Ministerio de Educación (Minedu).

En 2024, por ejemplo, Libut llegó a escuelas rurales con libros de literatura infantil y juvenil. “Logramos llevar textos de autores peruanos a colegios públicos en las zonas más alejadas del país, lo que está alineado con nuestro propósito de construir una educación más justa e inclusiva”, subrayó.

Mirando hacia adelante, la empresa espera cerrar 2025 con un crecimiento superior al 25% frente al 2024. “Nuestro negocio es estacional, con mayor concentración en el primer cuatrimestre por las campañas escolares. Sin embargo, este año esperamos que el impulso de la literatura infantil y juvenil nos permita cerrar con más de un 25% de crecimiento anual”, proyectó.

El ejecutivo recordó que mercado editorial escolar en el sector privado mueve entre S/ 250 y S/ 300 millones al año. “Nuestra participación bordea el 10%, lo que equivale a unos S/ 25 millones”, precisó.

El director ejecutivo y socio fundador de Libut, Christian Rodríguez Mannucci, adelantó su interés de expandirse a Colombia en 2027. Foto: Libut

Oportunidades de crecimiento para 2026

El ejecutivo detalló, asimismo, que la mayor facturación proviene actualmente de los textos escolares en español, seguida de la literatura infantil y juvenil, y en tercer lugar de los libros en inglés. Si bien el foco de crecimiento entre 2024 y 2025 estuvo en los textos escolares, hacia 2026 la apuesta se concentrará el segmento de literatura infantil y juvenil, impulsada por el plan lector .

“Muchas escuelas han retomado la solicitud de libros físicos de lectura, sobre todo en los primeros grados. La tecnología es una buena herramienta, pero en edades tempranas el libro impreso sigue siendo clave para el desarrollo y la comprensión lectora”, argumentó. Este repunte en la demanda abre un espacio de crecimiento para Libut en el mediano plazo.

LEA TAMBIÉN Así crece Buscalibre Perú en provincias: sus ventas duplican su promedio nacional

Otra línea de crecimiento para Libut es la internacionalización, un proceso que viene evaluando con miras a concretarse en 2027. El primer paso se daría a través de los libros de literatura infantil y juvenil desarrollado bajo el sello Lee Libut, que reúne a diversos autores peruanos.

“Una de nuestras autoras, que ya tiene cinco títulos con nosotros para niños de cinco y seis años, publicará próximamente en Puerto Rico. Eso es, de alguna manera, el inicio de la internacionalización de la literatura infantil y juvenil peruana hacia nuevos mercados”, adelantó. En paralelo, la empresa analiza con mayor detalle su expansión hacia Colombia , donde buscaría replicar el modelo aplicado en Perú: desarrollo de contenidos alineados al currículo oficial en texto escolares, además de la oferta de literatura infantil y juvenil y de libros inglés cuyo enfoque es más universal.

El ejecutivo precisó que Colombia representa una oportunidad interesante, aunque también es un reto por la particularidad de contar con dos calendarios escolares, a diferencia del Perú, que solo maneja uno. “Por eso lo estamos evaluando más hacia 2027 que hacia 2026”, finalizó.