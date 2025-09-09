El mercado de textos escolares dirigido a las escuela privadas alcanza su mayor dinamismo en el primer cuatrimestre de cada año. Foto: Andina
El mercado de textos escolares dirigido a las escuela privadas alcanza su mayor dinamismo en el primer cuatrimestre de cada año. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
El mercado de textos escolares dirigido a las escuela privadas alcanza su mayor dinamismo en el primer cuatrimestre de cada año. Según Libut, empresa peruana con más de una década en el sector, este segmento editorial mueve entre S/ 250 y S/ 300 millones anuales. Con una participación cercana al 10%, la compañía se ha trazado nuevas metas a mediano plazo, entre ellas la internacionalización. ¿Hacia qué mercados?

