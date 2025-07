Gestión conversó con Philippe Vergnaud, director general de editorial Planeta, quien contó cómo se gestiona este auge en la bibliografía financiera y cual es la expectativa para la Feria del Libro de Lima en su edición 2025.

La pandemia provocó el interés por las finanzas

Vergnaud explicó que los libros de finanzas han experimentado un crecimiento notable, especialmente desde la pandemia y con el impulso de las redes sociales. Esta tendencia ha fortalecido la categoría, volviéndola una de las más importantes para las editoriales.

Así, por ejemplo, contó que los lectores han mostrado mayor interés en la independencia económica, así como la búsqueda de herramientas prácticas para emprender y gestionar mejor el dinero y el tiempo.

“La pandemia y las redes sociales se han encargado de que esta categoría se transforme en un elemento más fuerte. Ha crecido muchísimo. Hay muchos libros que han dado el golpe, en cuanto a conceptos, en cuanto a métodos que realmente han marcado una diferencia importante. Entonces, estos modelos han tratado de replicar o han tratado de innovar en métodos parecidos. Hoy en día digamos que las redes sociales nos permiten escoger a quién seguir y nos permite escoger a quién quiero”, indicó.

Otro de los factores es la ausencia de educación financiera formal, lo que lleva a los lectores a buscar estos conocimientos en libros. Y, sin duda, la influencia de redes sociales y algoritmos que acercan a los lectores a autores e influenciadores del rubro.

“Hay un tema muy relevante, es que no existe una educación financiera formal. En la universidad no se va a aprender sobre finanzas personales. No hay una educación financiera formal en finanzas personales. Y estos libros suplen de alguna manera, de forma accesible, esta necesidad y realmente por eso tienen tanta relevancia. Y obviamente, la narrativa depende mucho de los autores. También por eso apostamos a los autores locales, digamos, que usen nuestros mismos términos cotidianos”, añadió.

Autores y títulos destacados

Philippe Vergnaud dio detalles de cuáles fueron los autores, desde su editorial, que han captado la atención de las personas en los últimos meses.

Uno de ellos es James Clear y su libro “Hábitos Atómicos”, el cual vendió más de 20 mil ejemplares en 11 meses desde su lanzamiento en la FIL del año pasado.

Otro autor es Sandro Meléndez y su libro “Ventas Salvajes”, el cual vendió más de 1200 ejemplares durante la FIL pasada. Asimismo, adelantó que este año se lanza la segunda edición.

También se encuentra Christian Arens con “Código de Dinero”, con más de 10 mil ejemplares vendidos desde 2021, con un promedio de más de 3 mil al año. Finalmente mencionó a Daniel Bonifaz con “La fórmula para emprender”, con cerca de 4,500 ejemplares vendidos desde su lanzamiento en junio del año pasado y Carlos Nissen con “Mentalidad Estratégica” con 4,200 ejemplares vendidos desde 2020.

“Se ha generado un mayor interés, no es nuevo, Pero si hay un mayor interés y digamos que este mayor interés se ha enfocado mucho en el autor al que podría yo en algún momento tener acceso. En el autor local, en el influenciador local que me genera más cercanía, que me genera una motivación más inmediata, que habla mi idioma, que habla mi jerga, por decirlo así, que conoce mi barrio, como dice una gran en Perú, caserito. Es mi caserito”, indicó.

Philippe Vergnaud, director general de editorial Planeta, indicó que se espera un crecimiento general del 10% en ventas en la FIL 2025 respecto al año anterior. Foto: ANDINA/Héctor Vinces

Proyecciones para la FIL 2025

Philippe Vergnaud indicó que se espera un crecimiento general del 10% en ventas en la FIL 2025 respecto al año anterior. Además, precisó que las ventas en este evento representan entre el 8% y 10% de las ventas anuales de Planeta.

“La feria nos representa un 8 o 10% del total de las ventas del año. Creo que si nosotros logramos mantener el objetivo, siempre será superar el año anterior, por supuesto. Pero debo decir que el 2024 fue una gran feria, fue, sin duda, nuestra feria récord en términos de venta y en términos de trabajo de marketing”, indicó.

Además, indicó que este año Planeta apuesta fuertemente por autores locales, con 20 lanzamientos y 55 eventos, de los cuales 20 son presentaciones de autores peruanos.

“Este año tenemos el doble lanzamiento que tuvimos el año anterior. Tenemos una apuesta local bien importante, tenemos 20 lanzamientos, tenemos 55 eventos y de los 55, 20 son lanzamientos locales, que es una cifra bien importante. Y esperamos, sin duda, que esto nos aporte más o menos. Yo creo que debemos estar con un crecimiento en torno al 10%”, puntualizó.

En conclusión, el interés por los libros de finanzas sigue en aumento, impulsado por la búsqueda de independencia económica, la falta de educación financiera formal y la influencia de las redes sociales. Además, Planeta responde a esta tendencia con una apuesta por autores locales y una oferta diversificada, esperando un crecimiento sostenido en la FIL y en el mercado general.