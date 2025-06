Este último escaló desde el viernes, cuando Israel bombardeó la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz en Irán, luego de que en semanas previas el país islámico sostuviera conversaciones con EE.UU. tendientes a limitar su programa nuclear. En represalia, los iraníes atacaron con misiles y drones Tel Aviv, y las agresiones entre uno y otro bando se suceden, lo que se aviva temores de una conflagración en el Medio Oriente.

Reservas de Perú alcanzan record en pleno conflicto entre Israel e Irán

La agudización bélica provocó el viernes que las bolsas europeas, asiáticas y la de Nueva York descendieran en torno a 1%. La sangría pudo ser mayor de no ser porque este último mercado cerró poco después de iniciada la réplica iraní el viernes.

Israel e Irán en guerra. Una de las preocupaciones principales del mercado es el petróleo que pasa por el estrecho de Ormuz, controlado por Irán.

Los inversionistas se mantienen en vilo por el rol estratégico de Irán en la provisión de petróleo a nivel mundial, no solo porque es uno de los principales productores, sino también porque controla el estrecho de Ormuz, por donde se transporta gran parte del crudo que se comercializa en el mercado internacional. El petróleo WTI trepó el viernes 7% a US$ 73 el barril.

Las tribulaciones de analistas e inversionistas se centran en que, en la práctica, el de Israel e Irán es el segundo conflicto militar grave de la década luego del que se desató en el 2022 entre Rusia y Ucrania. Se teme que la guerra en Medio Oriente pueda tener impacto similar que la de Europa, que al impulsar los precios del petróleo, ocasionó una ola inflacionaria en la mayoría de países hasta el 2024.

Pero, en medio de este nuevo punto de tensión, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) difundió cifras que dan cuenta de que las Reservas Internacionales Netas (RIN) lograron un máximo histórico de US$ 87, 130 millones, equivalentes al 28% del PBI del Perú. En el año crecen en US$ 8,143 millones y en 12 meses, en US$ 15,715 millones, a mayor ritmo que en periodos previos.

¿Cómo las reservas de Perú alcanzaron record?

El salto del oro (30%) y cobre (19%) este año, que impulsan las exportaciones, es la principal razón del hito en las reservas del país, pues, junto con las importaciones, engrosan las cuenta de los bancos y, por tanto, se reflejan en las del BCRP, manifestó a Gestión el presidente de Maximixe, Jorge Chávez.

Reservas internacionales son impulsadas por aumentó de exportaciones de oro y cobre.

Las RIN se componen de activos en monedas extranjeras (como depósitos en bancos del exterior), elevadas tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU., DEG (Derechos Especiales de Giro), oro y otros valores, así como fondos de encaje de la banca, detalló. Las exportaciones e importaciones se reflejan en el encaje, con un saldo neto favorable, añadió.

Las reservas elevadas son un respaldo para el país, que disminuye su percepción de riesgo a ojos de inversionistas, por lo que puede acceder a tasas de interés más bajas; y se usan ante choques externos, recesión global o crisis financieras, como durante la pandemia, al permitir obtener líneas de crédito para menguar el impacto, refirió el también expresidente del BCRP.

Además, una buena posición en reservas posibilita al instituto emisor intervenir en el mercado cambiario para neutralizar movimientos especulativos de corto plazo y moderar expectativas, dijo.

¿Qué riesgos atenúan las reservas?

Así, de agravarse el conflicto entre Israel e Irán, como sucede con eventos geopolíticos graves, con el mayor riesgo del entorno puede surgir el flight to quality o la preferencia por activos más seguros a nivel global, frente a lo cual las reservas significativas del Perú le dan capacidad de respuesta.

“Pese a la guerra, Perú tiene buena imagen por sus altas reservas, y puede reaccionar rápidamente, por ejemplo en el mercado cambiario (para moderar fluctuaciones bruscas) y convencer a agentes económicos internacionales de que somos un país con estabilidad del tipo de cambio y precios, a diferencia de otras economías vecinas”, resaltó Chávez.

Una de las anclas en la economía peruana es la estabilidad de la moneda, que es menos volátil que otras por el respaldo de sus reservas internacionales, afirmó el gerente de estrategia de renta variable de LarrainVial Research, Luis Ramos.

“En eventos de aversión al riesgo, como el de Israel e Irán, la reacción será de menos volatilidad del sol que otras monedas. Los efectos de pass throug cambiario son menos notorios que en otros países por la capacidad de respuesta que tiene el BCRP por las altas reservas internacionales”, resaltó.

Tras escalada de conflicto entre Israel e Irán, ¿qué pasará hoy?

El viernes, el dólar revirtió el sesgo a la baja de las últimas jornadas y se elevó de S/ 3.61 a S/ 3.62 (0.3%), aunque en menor medida que el peso chileno (1%) o el peso mexicano (0.4%).

Búsqueda de refugio ante el escenario de riesgo puede apreciar al dólar.

Si bien el riesgo de escalada del conflicto entre Israel e Irán estaba latente, los participantes del mercado no estaban posicionados para un agravamiento tan rápido del mismo, como finalmente sucedió, sostuvo Luis Ramos, de LarrainVial.

Por ello, la reacción es de aversión al riesgo y búsqueda de refugio en activos seguros, como el oro, incluso en mayor medida que el dólar o los bonos del Tesoro de EE.UU., añadió. “Hoy existe un refugio principal: el oro”, expresó.

Hoy, desde la apertura de los mercados, los inversionistas buscarán descifrar si el conflicto bélico entre Israel e Irán será de corto plazo o persistente, y mientras tanto optarán por el oro y dólar, que se apreciaría contra el sol y otras monedas, y a la vez provocaría un sesgo bajista del cobre, dijo Ramos.