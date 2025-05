Gestión conversó con Ricardo Mugureza, presidente de la Cámara Peruana del Libro, y con Christopher García, librero del Centro de Lima. Ambos nos dieron sus puntos de vista de como se encuentra el sector en el país.

Reducción en facturación y lectura

Ricardo Muguerza indicó que existe una ligera reducción en facturación y lectura de alrededor de un 2% a 6% en el sector editorial en el país. Sin embargo, se mantiene optimista en que eventos como la Feria Internacional del Libro de Lima o la del distrito limeño de San Borja puedan cambiar la situación.

“En lo que va del año tenemos algunos reportes de nuestros asociados que notan una pequeña reducción en cuanto a facturación y por ende a colocación y lectura, del 2 al 6%. Hemos empezado el año con esta suerte de retracción. Sin embargo, estamos con las expectativas que conforme vayamos iniciando nuestra campaña, la cual empieza de mayo hacia adelante”, indicó.

Asimismo, precisó que las ventas se incrementan a partir del mes de julio con la llegada de las gratificaciones y vacaciones.

“El gran impulsor de la venta de libros es a partir realmente de la Feria Internacional del Libro. Creo que la gran difusión que tiene este evento de corte nacional e internacional invita y lleva definitivamente al lector a volver al libro. Y por supuesto, las ventas se incrementan porque hay gratificaciones, la gente está de vacaciones, tiene un poco más de disponibilidad”, añadió.

Mugureza mencionó que, en el caso de la edición 2025 de la FIL Lima se seguirá realizando en el parque “Próceres de la Independencia”, de Jesús María. Sin embargo, precisó que aún faltan espacios para la realización adecuada de este tipo de eventos en el país, por lo que se tiene que seguir adaptando.

“Nos mantenemos en el mismo lugar habitual. Sabemos que no siendo el lugar perfecto, queriendo decir que no es un centro de convenciones, siendo un parque, nos adaptamos y adaptamos la feria. Pero, también es cierto que es un lugar céntrico y que los lectores nos conocen y saben llegar muy fácil. Tenemos ya un convenio suscrito con la Municipalidad de Jesús María”, señaló.

Según comentó, ese será el recinto mientras Lima no tenga un centro de convenciones para este tipo de encuentros y/o exposiciones. Y es que, se necesita un espacio con más de 30 mil metros cuadrados.

Entre las novedades de la FIL Lima 2025 están que el país invitado de honor será Italia y que se hará un homenaje al legado de Mario Vargas Llosa. Con respecto a la Feria del Libro de San Borja, en esta edición la Cámara Peruana de Libro se hará cargo por primera vez y tendrá aproximadamente 40 stands y más de 70 actividades culturales. La región invitada será Puno, donde se incluirá la participación del grupo Brisas del Titicaca.

La Cámara Peruana del Libro asume este año la organización de la Feria del Libro de San Borja. Foto: ANDINA/Héctor Vinces

Bajas ventas al inicio del año

En el Centro de Lima, el panorama librero se encuentra de manera similar a lo dicho por Ricardo Mugureza.

Christopher García, librero independiente quien es dueño de dos puestos de su librería “El Cronista”, cuenta que el año ha iniciado con un ligero repunte de ventas, aunque aún por debajo de lo esperado.

“Estos primeros meses del año han sido bastante bajos. Hay un pequeño repunte, muy mínimo. Las ventas, por líneas generales, no han sido las mejores a comparación de otros años, sobre todo en el verano. Creo que el desgaste económico, que a veces hacen las personas para fin de año y también el hecho de que no hay mucho interés en la cultura”, indicó.

“A veces el peruano está acostumbrado a que si no hay un examen o un curso que lo exija no recurre a los libros. No quiero generalizar, hay un público lector que sí, efectivamente, compra libros todo el año, pero no es un público mayoritario”, añadió.

También mencionó que el panorama político y social, así como la inseguridad ciudadana y la incertidumbre social han provocado que las personas no busquen libros en el Centro de Lima.

“Hay que usar las redes sociales para poder impulsar al público lector, tratar de llegar lo máximo posible. Cuando usted hace un trabajo en redes se puede mover algo, no siempre necesariamente va a tener un resultado 100% positivo, a veces uno puede hacer los anuncios, puede conseguir los influencers, pero, en ocasiones la gente también es un poco reacia a la cultura”, lamentó.

Existe una reducción mínima en la venta de libros en el país. Sin embargo, la llegada de eventos como la Feria del Libro de Lima aumenta las expectativas para cerra positivamente el año. Foto: ANDINA/Héctor Vinces