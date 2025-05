¿Qué libros están guiando la toma de decisiones de los principales líderes empresariales en el país? Actualmente, los ecosistemas de trabajo viven, cada vez más rápido, los cambios y desafíos, principalmente guiados por los avances de la tecnología y su influencia en el comportamiento humano.

Cinco directivos de destacadas empresas en Perú comparten sus lecturas imprescindibles para este 2025. Desde lecturas que invitan a la reflexión, pasando por estrategias para la toma de decisiones hasta la construcción de equipos exitosos y un análisis de la administración de modelos económicos.

Julio Molina - CEO Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú

Julio Molina - CEO Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú

¿Qué lectura recomienda para el 2025?

Sin duda recomendaría Pensar con claridad de Shane Parrish. Aunque aún me falta el último capítulo, puedo decir que es una obra muy valiosa. Este libro, que ha sido un best seller del New York Times, está escrito por un exespía del servicio de inteligencia canadiense y ofrece herramientas prácticas para mejorar la toma de decisiones y el pensamiento crítico.

Sobre el libro

El libro es muy práctico y enseña a tomar mejores decisiones en un entorno de complejidad e incertidumbre, destacando que pensar con claridad es clave. A través de principios concretos, ayuda a evitar errores comunes en el pensamiento, superar sesgos y analizar situaciones con perspectiva y calma. Además, enfatiza la importancia de estructurar el pensamiento, ser consciente de las emociones y centrarse en lo esencial. Ofrece herramientas valiosas para mejorar la toma de decisiones y subraya que pensar ‘bien’ no es un talento innato, sino una habilidad que se puede desarrollar con práctica y método.

¿Por qué lo recomienda?

Porque me ha hecho reflexionar sobre cómo tomo decisiones. A menudo nos enfrentamos a situaciones complejas en las que los sesgos pueden jugarnos una mala pasada. Sin duda, ofrece consejos valiosos, como mantener la calma, analizar con perspectiva y reflexionar a fondo antes de actuar o hablar, algo fundamental en el rol de un CEO. Me recuerda que la claridad mental es una competencia más, que debe cultivarse con práctica y estructura.

Evans Avendaño - Gerente general de Aeropuertos del Perú

Evans Avendaño - Gerente general de Aeropuertos del Perú (Foto: GEC)

¿Qué lectura recomienda para el 2025?

En Defensa del Capitalismo: Desmontando Mitos, escrito por Rainer Zitelmann.

Sobre el libro

Este libro aborda y desmitifica, de una manera simple, directa y con datos, las diez mayores falacias que se le suele atribuir al sistema del capitalismo. El supuesto origen de una creciente desigualdad en la distribución del ingreso y la concentración de la riqueza, el gran responsable de la destrucción del medio ambiente y el cambio climático, el causante de las principales crisis y recesiones que se han dado en la historia, el culpable de la pobreza, el promotor de valores negativos como el egoísmo, la codicia y el excesivo consumismo, entre otros, son fenómenos que suelen atribuirse a este sistema económico. Es precisamente este libro el que refuta dichas afirmaciones.

¿Por qué lo recomienda?

Lo recomiendo, principalmente, a las generaciones más jóvenes, porque, en un venidero contexto electoral, es importante entender los fundamentos que hicieron que algunas naciones tengan mayores probabilidades de éxito que otras. Creo que los peruanos no debemos seguir viviendo con la falsa ilusión de que, la evolución y el desarrollo de la economía, y los acontecimientos en la política, van por cuerdas separadas. Este libro ayuda a esclarecer los logros de un sistema económico que elevó el bienestar de millones de personas, que, aunque imperfecto en su aplicación, no puede ser comparado con una utopía que nunca funcionó y que muchos políticos enarbolan hoy en día.

Rosanna Ramos-Velita, presidenta del directorio de Los Andes

Rosanna Ramos-Velita, presidenta del directorio de Los Andes.

¿Qué lectura recomienda para el 2025?

Recomiendo “Personal History” de Katharine Graham, una autobiografía fascinante que narra su transformación de ama de casa a una de las líderes más influyentes del periodismo mundial. Esta biografía ofrece valiosas lecciones sobre liderazgo en tiempos de crisis, toma de decisiones estratégicas y la importancia de la integridad en los negocios.

Sobre el libro

Graham enfrentó desafíos como dirigir The Washington Post durante el escándalo de Watergate, demostrando resiliencia y visión. Su historia inspira a liderar con determinación, asumir riesgos calculados y desafiar estereotipos en un entorno empresarial competitivo.

¿Por qué lo recomienda?

Entre mis libros favoritos, prefiero las biografías, principalmente de mujeres. No hay muchas, sobre todo de mujeres en liderazgo en el mundo de los negocios. Cuando leí por primera vez esta biografía yo empezaba mi carrera en banca de inversión y la calidad de su historia, con sus detalles, su emoción y todo su background de familia me pareció muy interesante y a la vez muy lejana. Lo he vuelto a leer después de muchos años, ahora que presido el directorio de una institución financiera y es de gran utilidad.

Francisco Rodríguez Larraín, CEO de Gallagher Corredores de Seguros

Francisco Rodríguez Larraín, CEO de Gallagher Corredores de Seguros

¿Qué lectura recomienda para el 2025?

Recomiendo All in: Cómo los grandes líderes construyen equipos exitosos, escrito por Mike Michalowicz. Es un libro esencial para líderes y emprendedores que buscan construir equipos alineados con la visión y el crecimiento de su empresa. Ofrece un enfoque estratégico sobre el reclutamiento, el desarrollo del talento y la gestión del desempeño.

Sobre el libro

En All In, revela su fórmula probada para formar equipos exitosos en cualquier entorno laboral. Con estrategias efectivas, este libro enseña a reclutar el talento adecuado, convertir colaboradores en superestrellas y alinear habilidades con las necesidades de la empresa. Además, ofrece claves para lograr que cada miembro se comprometa como el dueño, incluso. Es ideal para líderes que buscan equipos sólidos, a la vez, transforma la cultura organizacional, fomentando responsabilidad, éxito compartido y crecimiento mutuo.

¿Por qué lo recomienda?

El libro pone énfasis en fomentar el mindset organizacional, para que cada persona entienda cómo su trabajo contribuye al crecimiento y generación de valor. A través de ejemplos y gráficos, el autor guía a los líderes en la creación de equipos comprometidos y estratégicos. En el mundo corporativo dependemos mucho del talento humano, por lo que este libro ayuda a saber cómo armar los equipos estratégicamente y a transformar la cultura de la empresa hacia el éxito.

Sangram Sahoo, Country Manager de TCS Perú

Sangram Sahoo, Country Manager de TCS Perú

¿Qué lectura recomienda para el 2025?

Mi libro elegido es ¿Quién se ha llevado mi queso? de Spencer Johnson. Este libro se publicó por primera vez en 1992, pero es muy importante en el contexto actual de rápidos cambios en los negocios y la vida.

Sobre el libro

¿Quién se ha llevado mi queso?, es una historia simple pero poderosa sobre el cambio en el lugar de trabajo y la vida. La historia sigue a cuatro personajes, dos ratones, Sniff y Scurry, y dos personas pequeñas, Hem y Haw, que viven en un laberinto y dependen del queso para ser felices y exitosos. Cuando el queso desaparece, los ratones se adaptan rápidamente, mientras que Hem se resiste al cambio y lucha, y Haw aprende a aceptarlo. El libro enfatiza la importancia de ser flexible, proactivo y abierto al cambio para tener éxito y alcanzar nuevas metas.

¿Por qué lo recomienda?

El cambio ocurre constantemente en la vida y en los negocios, el cambio es inevitable. Hoy en día, la velocidad del cambio es más rápida que nunca. Para los líderes empresariales, los profesionales y el público en general, este libro es relevante porque enseña lecciones esenciales sobre cómo adaptarse al cambio, superar el miedo y aprovechar nuevas oportunidades en un mundo en constante evolución. Y, por último, disfrutar del viaje de adaptarse al cambio, aprender de él y alcanzar nuevas metas.