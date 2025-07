Como en todo negocio, varias cosas le han sucedido a Buscalibre —la librería online fundada en Chile— desde que ingresó al Perú hace siete años. Recibieron propuestas de importantes marcas de comercio electrónico para integrar su plataforma, pero rechazaron las ofertas por “estrategia comercial”. Mientras tanto, la guerra Rusia-Ucrania afectó sus márgenes de ganancia, pues asumieron el alza en el costo del flete de sus importaciones de libros. Pese a ello, su crecimiento en el país se mantiene a doble dígito.

Este año esperan “repetir el 40% de crecimiento del 2024″, o alcanzar -al menos- un 30%. Lo que sugiere que su facturación mensual promedio pase de S/ 2 millones a S/2,6 millones, calcula Luis Felipe Casas, country manager de Buscalibre en Perú.

Esta expansión, explica, responde a dos plataformas de autoservicio que están poniendo en marcha. La primera es el Programa de Afiliados, dirigido a creadores de contenido y embajadores que pueden generar comisiones por recomendar libros y redirigir a los usuarios a su cuenta en BuscaLibre. “En Chile, por ejemplo, tenemos influencers que ya han logrado sumar puntos valorizados en US$ 1,500 al mes”, asegura.

Buscalibre tiene un almacén en Lima Sur. En Colombia, por ejemplo, acaba de abrir su segundo punto en Medellín. (Foto: Cortesía de Buscalibre Perú)

La segunda plataforma apunta a afiliar a un mayor número de proveedores, principalmente editoriales y autores independientes (a partir de diez libros en sus catálogos). “De esa manera, incentivamos que autores peruanos puedan llevar sus creaciones a otras partes del mundo, aumentamos nuestro catálogo y vendemos más”, señala. Hoy, menos del 10% de los títulos vendidos por Buscalibre pertenecen a editoriales independientes.

Ante este crecimiento, la empresa chilena está evaluando duplicar la capacidad de su almacén ubicado al sur de Lima (Villa El Salvador), que hoy tiene un área de 1.000 m² y opera casi al 100% de su capacidad, o implementar un turno nocturno que le permita agilizar las entregas. “Creo que ese será nuestro siguiente paso”, resalta.

“El crecimiento en provincia es acelerado”

Luis Felipe Casas es country manager de Buscalibre en Perú desde que inició operaciones en el 2028.

Cuando BuscaLibre ingresó al Perú, allá por 2018, se centró principalmente en el nicho A y B, y en un público conocedor del comercio electrónico. Luego fue expandiendo su mercado. Hoy, el 40% de sus ventas se concentra en Lima moderna, un 20% en las periferias de la capital y el otro 40% en el resto del país (Arequipa es su segundo gran mercado).

“Lo que nos sorprende es que algunos de nuestros pedidos de tickets de S/ 200 provienen de lugares del país donde uno podría pensar que ni siquiera llega el internet. No hay ni siquiera pistas”, cuenta Luis Felipe Casas.

El country manager, que ocupa el cargo desde hace siete años, afirma que el crecimiento que registran en provincia “es más acelerado que su tasa global en Perú (30%-40%)”. “Los pedidos desde provincia, fuera de Lima, crecen entre 60% y 80% año a año”, detalla.

Nueva página: los puntos de entrega

Pese al comportamiento de la demanda desde provincia, Luis Felipe Casas descarta la posibilidad de abrir un segundo almacén en Perú. ¿La razón? meramente operativo.

“Es complicado para nosotros abrir un almacén en provincia porque hay una serie de productos que figuran con entrega en un día, porque ya están consignados, y otros tienen otro tiempo de entrega porque vienen de otro país. Cuando te muestro la web desde otro punto, como provincia, mi sistema tiene que ser capaz de diferenciar desde dónde estás haciendo la búsqueda. Y eso, no está 100% afinado, entonces la respuesta es no, no vamos a abrir un segundo almacén por ahora”, explica.

No obstante, lo que sí se viene es la implementación de los puntos de entrega. El proyecto ya está marchando en Chile y, luego, seguiría Colombia, para después, aterrizar en Perú.

“En menos de seis meses debería caminar ese proyecto en el país. Deberíamos tener cientos de puntos de entrega entre Lima y provincias”, adelanta a G de Gestión.

“Consiste en la visión de lo inclusivo”, agrega Casas. “Aquí viene la inclusión de la competencia, que está siendo un poco relegada o aplastada por las grandes cadenas de librerías. La librería de barrio se está quedando atrás, y nosotros tenemos la idea de asociarnos con ellas como punto de entrega: que las personas recojan sus pedidos ahí y, de paso, generemos tráfico para esas librerías. Además, esto nos ayuda a poder atender a personas que no siempre tienen a alguien en casa todo el día para recibir el pedido. Entonces, también solucionamos eso”, indica.

Buscalibre, al ser una librería online, está perfeccionando su logística internacional. De acuerdo a Casas, desde Perú, manejan 18 rutas entre importación y exportación. Cabe indicar que el 55% de los libros que venden al mes, en el país, solo se encuentran en el extranjero.

Datos sobre Buscalibre en Perú

Feria del Libro 2025: La librería online fundada en Chile participará en la edición de este año, en un espacio siete veces más grande respecto al 2024. “Iremos con varias sorpresas, tendremos un stand de 140 metros cuadrados y, junto a Yape, brindaremos un descuento especial a las personas que nos visiten ”, adelantó Luis Felipe Casas. Además, esperan participar del Hay Festival Arequipa para el 2026.

La librería online fundada en Chile participará en la edición de este año, en un espacio siete veces más grande respecto al 2024. ”, adelantó Luis Felipe Casas. Además, En 2024 cerraron una inversión de US$1,5 millones para implementar una flota exclusiva de 16 motorizados; lo que les permite realizar entregas en la puerta del cliente en el 90% del territorio nacional. No se proyecta nuevos montos de inversión de esa magnitud en el corto plazo.

Ratio de fidelización : el 25% de sus clientes mensuales son compradores antiguos.

: el 25% de sus clientes mensuales son compradores antiguos. Demanda: Lo que más venden en su plataforma son novelas juveniles y Sagas; seguido de libros empresariales y de soft skills. Próximo a las Elecciones en Perú, se proyecta que los títulos relacionados a temas sociopolíticos también incrementen sus ventas.