Las ventas por la campaña escolar podrían crecer entre 5 % y 10 % este año, según la CCL. Foto: Andina.
Las ventas por la campaña escolar podrían crecer entre 5 % y 10 % este año, según la CCL. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La o back to school de este año se perfila como un . Las ventas del sector podrían crecer entre 5% y 10% frente al 2025, lo que representaría ingresos de entre S/900 millones y S/1,300 millones, de acuerdo con proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Aunque no se trate de un repunte extraordinario, el sector espera una recuperación gradual tras periodos de menor dinamismo. Consideramos que esta campaña es clave para la sostenibilidad de muchas pymes, ya que representa entre el 25% y 40% de sus ventas del primer trimestre, lo que impacta directamente en su flujo de caja”, señaló Rodolfo Ojeda, presidente del gremio.

Costo de la canasta escolar

Para este año, el costo estimado de la canasta escolar por alumno se ubicaría alrededor de S/600. Este monto considera la compra de útiles como cuadernos, colores, reglas, goma, folders y hojas, además de mochila, uniforme y calzado.

LEA TAMBIÉN: Matrícula 2026: alza de pensiones en colegios y morosidad impulsan nuevas estrategias

Sin embargo, el gasto total podría incrementarse hasta S/1,200 si se suman libros escolares y dispositivos tecnológicos, como calculadoras o una tablet básica.

Ojeda explicó que los precios de los útiles escolares registrarían un aumento de entre 5% y 8% respecto al año pasado, principalmente por el encarecimiento de los insumos y los costos de transporte. “Pese a ello, las pymes están haciendo esfuerzos por mantener precios competitivos”, afirmó.

El dirigente precisó que el valor final de la canasta escolar varía según el nivel educativo del estudiante, las marcas seleccionadas y el canal de compra.

La campaña escolar 2026 impulsará el consumo y será clave para el flujo de caja de las pymes. Foto: Andina.
La campaña escolar 2026 impulsará el consumo y será clave para el flujo de caja de las pymes. Foto: Andina.

Decisión de compra del consumidor

Según el presidente del gremio, el precio continúa siendo el principal factor de decisión para las familias, sobre todo en productos básicos. No obstante, también ganan relevancia criterios como la calidad, la durabilidad y la conveniencia, con una mayor preferencia por compras rápidas, cercanas al hogar o a través de redes sociales. “Las pymes que logran equilibrar estos elementos obtienen mejores resultados”, indicó.

Retos y canales de venta

Entre los principales desafíos del sector, Ojeda destacó la persistencia de la y la competencia desleal, que afectan a las empresas formales. Frente a este escenario, muchas mypes están reforzando la atención al cliente, la diferenciación de productos y el uso de canales digitales.

LEA TAMBIÉN: UTP y UCV se pelean alumnado en el norte: así ciudades se reparten las preferencias

En la práctica, la estrategia más común combina la tienda física con ventas por redes sociales y WhatsApp. Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok se han consolidado como vitrinas comerciales, junto con ferias locales y campañas barriales, donde el contacto directo con el consumidor sigue siendo clave.

Finalmente, el representante gremial subrayó que, para aprovechar campañas comerciales como la escolar, es fundamental contar con financiamiento oportuno, capacitación en ventas digitales y espacios formales de comercialización, como ferias organizadas.

TE PUEDE INTERESAR

Matrícula 2026: alza de pensiones en colegios y morosidad impulsan nuevas estrategias
Crean comité para supervisar implementación del Programa de Alimentación Escolar
Hoy inicia la matrícula digital en más de 2 mil colegios públicos: a quiénes va

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.