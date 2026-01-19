La campaña escolar o back to school de este año se perfila como un periodo favorable para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Las ventas del sector podrían crecer entre 5% y 10% frente al 2025, lo que representaría ingresos de entre S/900 millones y S/1,300 millones , de acuerdo con proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Aunque no se trate de un repunte extraordinario, el sector espera una recuperación gradual tras periodos de menor dinamismo. Consideramos que esta campaña es clave para la sostenibilidad de muchas pymes, ya que representa entre el 25% y 40% de sus ventas del primer trimestre, lo que impacta directamente en su flujo de caja”, señaló Rodolfo Ojeda, presidente del gremio.

Costo de la canasta escolar

Para este año, el costo estimado de la canasta escolar por alumno se ubicaría alrededor de S/600 . Este monto considera la compra de útiles como cuadernos, colores, reglas, goma, folders y hojas, además de mochila, uniforme y calzado.

Sin embargo, el gasto total podría incrementarse hasta S/1,200 si se suman libros escolares y dispositivos tecnológicos, como calculadoras o una tablet básica .

Ojeda explicó que los precios de los útiles escolares registrarían un aumento de entre 5% y 8% respecto al año pasado, principalmente por el encarecimiento de los insumos y los costos de transporte. “Pese a ello, las pymes están haciendo esfuerzos por mantener precios competitivos”, afirmó.

El dirigente precisó que el valor final de la canasta escolar varía según el nivel educativo del estudiante, las marcas seleccionadas y el canal de compra.

La campaña escolar 2026 impulsará el consumo y será clave para el flujo de caja de las pymes. Foto: Andina.

Decisión de compra del consumidor

Según el presidente del gremio, el precio continúa siendo el principal factor de decisión para las familias, sobre todo en productos básicos. No obstante, también ganan relevancia criterios como la calidad, la durabilidad y la conveniencia, con una mayor preferencia por compras rápidas, cercanas al hogar o a través de redes sociales. “Las pymes que logran equilibrar estos elementos obtienen mejores resultados”, indicó.

Retos y canales de venta

Entre los principales desafíos del sector, Ojeda destacó la persistencia de la informalidad y la competencia desleal, que afectan a las empresas formales. Frente a este escenario, muchas mypes están reforzando la atención al cliente, la diferenciación de productos y el uso de canales digitales.

En la práctica, la estrategia más común combina la tienda física con ventas por redes sociales y WhatsApp. Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok se han consolidado como vitrinas comerciales, junto con ferias locales y campañas barriales, donde el contacto directo con el consumidor sigue siendo clave.

Finalmente, el representante gremial subrayó que, para aprovechar campañas comerciales como la escolar, es fundamental contar con financiamiento oportuno, capacitación en ventas digitales y espacios formales de comercialización, como ferias organizadas.