Este miércoles 1 de abril continúa la segunda fase del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, con la participación de 11 candidatos que expondrán sus propuestas en temas clave como empleo y educación.

La jornada forma parte del ciclo organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se desarrolla en tres fechas consecutivas y culminará este miércoles.

El encuentro se llevará a cabo desde las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, con una duración estimada de dos horas y media.

Los ejes temáticos de esta fecha son: empleo, desarrollo y emprendimiento; así como educación, innovación y tecnología. Además, se incluirá un segmento de preguntas ciudadanas.

Los candidatos del 1 de abril

Los postulantes que participarán en esta segunda jornada son:

César Acuña – Alianza para el Progreso

Jorge Nieto – Partido del Buen Gobierno

Wolfgang Grozo – Partido Político Integridad Democrática

Ricardo Belmont – Partido Cívico Obras

Antonio Ortiz – Salvemos al País

José Williams – Avanza País

Joaquín Massé – Partido Democrático Federal

Alfonso López Chau – Ahora Nación

Rafael Belaunde – Libertad Popular

Rosario del Pilar Fernández – Un Camino Diferente

José Luna – Podemos Perú

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¿Cómo se desarrollará el debate?

El debate estará dividido en cuatro bloques. En el primero, los candidatos participarán en grupos de tres para exponer sus propuestas sobre empleo, desarrollo y emprendimiento, con tiempos definidos para presentación y réplica.

Luego, en el segundo bloque, cada postulante responderá una pregunta ciudadana sorteada el mismo día por el JNE.

En el tercer bloque, los candidatos volverán a agruparse para debatir sobre educación, innovación y tecnología.

Finalmente, en el cuarto bloque, cada participante tendrá un minuto para emitir su mensaje final dirigido a los electores.

La moderación de esta jornada estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio, elegidos por consenso entre las organizaciones políticas.

Debate electoral JNE |Candidatos asisten al Centro de Convenciones en San Borja, para participar del sexto día de debate electoral de cara a las elecciones presidenciales 2026. Fotos: Hugo Perez / @photo.gec

Debate electoral JNE |Candidatos asisten al Centro de Convenciones en San Borja, para participar del sexto día de debate electoral de cara a las elecciones presidenciales 2026. Fotos: Hugo Perez / @photo.gec

Debate electoral JNE |Candidatos asisten al Centro de Convenciones en San Borja, para participar del sexto día de debate electoral de cara a las elecciones presidenciales 2026. Fotos: Hugo Perez / @photo.gec

Debate electoral JNE | Simpatizantes de diversos partidos se concentran en los exteriores del Centro de Convenciones en San Borja, para apoyar a los candidatos de sus partidos en el tercer día del debate electoral de cara a las elecciones presidenciales 2026. 01 de abril de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Debate electoral JNE | Simpatizantes de diversos partidos se concentran en los exteriores del Centro de Convenciones en San Borja, para apoyar a los candidatos de sus partidos en el tercer día del debate electoral de cara a las elecciones presidenciales 2026. 01 de abril de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Debate electoral JNE | Simpatizantes de diversos partidos se concentran en los exteriores del Centro de Convenciones en San Borja, para apoyar a los candidatos de sus partidos en el tercer día del debate electoral de cara a las elecciones presidenciales 2026. 01 de abril de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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