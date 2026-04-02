Este miércoles 1 de abril continúa la segunda fase del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, con la participación de 11 candidatos que expondrán sus propuestas en temas clave como empleo y educación.
La jornada forma parte del ciclo organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se desarrolla en tres fechas consecutivas y culminará este miércoles.
LEA TAMBIÉN: Carlos Álvarez plantea conectividad en escuelas, educación cívica obligatoria y triplicar Beca 18
El encuentro se llevará a cabo desde las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, con una duración estimada de dos horas y media.
Los ejes temáticos de esta fecha son: empleo, desarrollo y emprendimiento; así como educación, innovación y tecnología. Además, se incluirá un segmento de preguntas ciudadanas.
LEA TAMBIÉN: Empleo, industrialización y apoyo a mypes: las propuestas económicas de los candidatos
Los candidatos del 1 de abril
Los postulantes que participarán en esta segunda jornada son:
- César Acuña – Alianza para el Progreso
- Jorge Nieto – Partido del Buen Gobierno
- Wolfgang Grozo – Partido Político Integridad Democrática
- Ricardo Belmont – Partido Cívico Obras
- Antonio Ortiz – Salvemos al País
- José Williams – Avanza País
- Joaquín Massé – Partido Democrático Federal
- Alfonso López Chau – Ahora Nación
- Rafael Belaunde – Libertad Popular
- Rosario del Pilar Fernández – Un Camino Diferente
- José Luna – Podemos Perú
LEA TAMBIÉN: George Forsyth apunta conectar a todos los colegios del Perú con Starlink
¿Cómo se desarrollará el debate?
El debate estará dividido en cuatro bloques. En el primero, los candidatos participarán en grupos de tres para exponer sus propuestas sobre empleo, desarrollo y emprendimiento, con tiempos definidos para presentación y réplica.
Luego, en el segundo bloque, cada postulante responderá una pregunta ciudadana sorteada el mismo día por el JNE.
En el tercer bloque, los candidatos volverán a agruparse para debatir sobre educación, innovación y tecnología.
Finalmente, en el cuarto bloque, cada participante tendrá un minuto para emitir su mensaje final dirigido a los electores.
La moderación de esta jornada estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio, elegidos por consenso entre las organizaciones políticas.
Grozo a Álvarez
Wolfgang Grozo cuestiona a Carlos Álvarez: "Gobernar no es una comedia, zapatero a su zapato. No se puede derrotar a las mafias de la corrupción haciendo imitaciones". .
Rosario Fernández a César Acuña
“No nos dejemos engañar. Señor Acuña usted dijo que no iba a permitir más obras inconclusas, pero son en su gobierno en las que se dan”, señalo.
Pullas entre Fernández y Luna
Los candidatos Rosario Fernández (Un Camino Diferente) y José Luna Gálvez (Podemos Perú) protagonizaron un tenso intercambio al ser consultados sobre la falta de empleabilidad de los jóvenes egresados de universidades en el Perú.
Fernández responsabilizó directamente a su contendor y cuestionó la situación de su casa de estudios. “Uno de los grandes responsables es el señor José Luna, ya que su universidad fue desacreditada por la Sunedu. Como docente, le pido que explique qué ocurrió con los estudiantes que quedaron en el aire. Necesitamos universidades con estándares de calidad y acreditación internacional”, manifestó.
Por su parte, Luna Gálvez rechazó las acusaciones y respondió con dureza: “La ignorancia es atrevida. Hubo una narrativa impulsada por bancos y AFP. Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, mafias se infiltraron y pedían hasta 20 millones para licenciar universidades. Todo eso se conocerá cuando se investigue”, afirmó.
Lo que dijeron Nieto, Fernández y Grozo
El candidato José Luna, de Podemos Perú, anunció la implementación de un programa de incentivos dirigido a pequeñas y microempresas que contraten jóvenes. Detalló que el Estado asumirá el 30% de la planilla juvenil, con el objetivo de generar hasta 100 mil empleos al año. Asimismo, planteó la entrega de capital semilla para fomentar el emprendimiento juvenil.
Por su parte, Rosario Fernández propuso eliminar la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y simplificar los procesos de formalización para transportistas. Además, planteó impulsar la industrialización del país con recursos propios, promover la llegada de empresas internacionales bajo adecuada fiscalización, ejecutar grandes proyectos de inversión, ofrecer créditos al 2% y fortalecer el apoyo al sector agrícola.
En tanto, Wolfgang Grozo señaló que su gobierno se basará en el “capitalismo humano”. Entre sus propuestas destacó la creación del “RUC 30 emprendedor”, orientado a brindar beneficios e incentivos a nuevos negocios. También planteó fomentar el empleo mediante la generación de riqueza y capital, promover un Estado que impulse la inversión y ampliar las oportunidades de becas y estudios en el extranjero.
Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) se refifió a la tardanza de Jorge Nieto
"Nieto llegó tarde al debate porque estaba en la playa, mientras que los jóvenes y mujeres tienen que romperse el lomo para llegar temprano a su trabajo"", señaló Grozo.
Terna 4: Rosario Fernández (Un Camino Diferente), José Luna Gálvez (Podemos Perú) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).
Flores entre Belaunde y Belmont
El candidato Rafael Belaúnde Llosa generó sorpresa al destacar la labor del exalcalde Ricardo Belmont, recordando su gestión en la Municipalidad de Lima durante la década de los noventa. “Quiero empezar reconociendo al exalcalde Belmont, quien en un contexto de escasez económica y enfrentando la oposición del gobierno central, logró ejecutar importantes obras públicas que hasta hoy siguen beneficiando al país”, expresó.
Asimismo, Belaúnde marcó distancia con la actual administración de Rafael López Aliaga, a la que criticó por el manejo financiero y la falta de ejecución de proyectos. “Hay una gran diferencia con la gestión actual, que ha endeudado la municipalidad sin concretar obras públicas relevantes”, afirmó.
En respuesta, Belmont agradeció el reconocimiento y destacó el gesto poco común en la política nacional. “Es inusual escuchar a alguien hablar bien de otro en el Perú. Gracias, Rafael. Tienes la clase de tu abuelo, con quien compartí muchos momentos en el Regatas”, comentó.
Inicia la terna 3
Rafael Belaúnde (Libertad Popular) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).
César Acuña:
César Acuña sostuvo que un crecimiento económico del 3% es insuficiente y planteó que, en su eventual gobierno, el país alcance un mínimo del 6% anual mediante la activación de diversos motores productivos. Indicó que se eliminarán barreras burocráticas en coordinación con el sector privado, se adjudicarán proyectos de Asociaciones Público-Privadas por 80 mil millones de dólares y se impulsará el agro con la ejecución de 20 proyectos de irrigación.
Jorge Nieto:
Jorge Nieto señaló que, pese a existir una ley que establece que el Estado debe comprar el 40% de sus adquisiciones a las Mypes, esta no se cumple debido a la corrupción. Denunció que los procesos de licitación están direccionados, lo que impide el acceso de pequeñas y microempresas, y afirmó que es necesario erradicar estas prácticas para garantizar igualdad de oportunidades.
Alfonso López Chau:
Alfonso López Chau propuso crear, junto a los agricultores, un sistema integral de investigación, innovación y asistencia técnica. Además, planteó desplegar mil agrónomos jóvenes en coordinación con universidades públicas en todas las regiones y ejecutar grandes proyectos de irrigación como Chavimochic, Chinecas y Alto Piura.
Inicia la Terna 2: Alfonso López Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno).
Antonio Ortiz:
Antonio Ortiz señaló que el crecimiento económico del país no se ha traducido en más empleo, dejando en abandono a emprendedores, agricultores y transportistas. Frente a ello, propuso impulsar la industrialización mediante la creación de parques industriales en cada región, con el objetivo de generar más puestos de trabajo y dinamizar las economías locales.
José Williams:
José Williams destacó que las micro y pequeñas empresas (mypes) generan el 90% del empleo en el país, por lo que consideró fundamental fortalecerlas. En ese sentido, planteó la creación de una ventanilla única que permita su formalización en 48 horas, integrando a la SUNAT, municipalidades y Defensa Civil. Además, propuso el programa “Mype consolidada” para articular a estas empresas con grandes exportadoras y generar empleo, especialmente para los jóvenes.
Rambién indicó que se erradicará la extorsión para brindar garantías a los emprendedores y anunció la formalización de 1,3 millones de trabajadores con acceso a gratificaciones, CTS, vacaciones y seguros. Williams detalló que otorgará créditos a Pymes con tasas preferenciales y planteó un nuevo código de trabajo con contratos flexibles que beneficien a los emprendedores, asegurando que no habrá persecución a quienes apuesten por el emprendimiento.
Armando Masse:
Armando Masse indicó que su plan contempla la realización de festivales del emprendedor en conciertos, donde se impulsará a las mypes locales a través de actividades que integren música, medicina y chequeos preventivos. Asimismo, propuso una orientación vocacional intensiva, créditos súper blandos con cero multas el primer año y asesoría para facilitar el acceso al mercado. Finalmente, planteó implementar programas tipo Serums, con el fin de brindar oportunidades laborales a los jóvenes.
Inicia el bloque de empleo, desarrollo y emprendimiento
Terna 1: Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), José Williams (Avanza País) y Armando Massé (Partido Democrático Federal).
Jorge Nieto pide disculpas
Jorge Nieto pide disculpas por su tardanza al debate presidencial. "Quiero pedir disculpas. Durante cinco horas la Panamericana Sur ha sido bloqueada por un grupo de militantes del partido Renovación Popular que ha ocasionado caos", señaló.
Arranca el bloque de preguntas ciudadanas para los candidatos presidenciales
Jorge Niero Montesinos llegó al debate
Según dijo Nieto militantes de Renovación Popular tomaron el peaje y crearon caos vehicular.
Belaúnde, LópezChau y Luna Gálvez
Rafael Belaúnde destacó que el programa Beca 18 es fundamental para el país, por lo que planteó asegurar su sostenibilidad mediante una modificación al canon minero que permita financiar hasta 50 mil becas anuales. Además, propuso implementar un sistema de certificación para evitar que los beneficiarios accedan a universidades de baja calidad.
Alfonso LópezChau subrayó que el desarrollo del Perú depende de la innovación, la ciencia y la tecnología, por lo que propone convertir a las universidades en plataformas científicas y tecnológicas que impulsen el crecimiento de las regiones y su competitividad en los mercados internacionales.
José Luna Gálvez planteó duplicar las vacantes en universidades nacionales y aumentar el presupuesto para formar profesionales clave como ingenieros, médicos y economistas. Asimismo, propuso triplicar Beca 18 y crear Beca 25 para financiar estudios de maestría, garantizando que ningún estudiante talentoso quede sin acceso por falta de recursos económicos.
Se presenta la cuarta terna
Los candidatos presidenciales Rafael Belaúnde (Libertad Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y José Luna Gálvez (Podemos Perú) exponen sobre Educación, innovación y tecnología.
Rosario Fernández
Rosario Fernández propuso implementar plataformas digitales de nivel mundial en todos los colegios del país, así como garantizar acceso a internet en todo el Perú mediante alianzas con empresas telefónicas. Además, planteó incrementar la inversión en innovación del 0,2% al 2%, otorgar bachilleratos automáticos y titulación gratuita, y homologar créditos y programas académicos a nivel nacional.
Ricardo Belmont:
Ricardo Belmont destacó su respeto por los docentes y afirmó que la educación es el principal problema del país, por lo que propone mejores salarios para los maestros y una formación en valores desde el hogar. Asimismo, relató su experiencia en una escuela de Villa El Salvador, donde señaló que con pocos recursos, pero con cariño y dedicación, se puede generar bienestar en la comunidad educativa.
Inicia la tercera terna
Los candidatos presidenciales Rosario Fernández (Un Camino Diferente) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) exponen sobre Educación, innovación y tecnología.
Reforma integral del sistema educativo
El candidato Wolfgang Grozo planteó una reforma integral del sistema educativo, destacando que los docentes deben ser los mejores remunerados para garantizar una enseñanza de calidad. Asimismo, propuso fortalecer el sistema de becas y actualizar la malla curricular tanto en la educación básica como superior. En el ámbito tecnológico, advirtió que la infraestructura actual es insuficiente y que el Data Center del país está cerca de colapsar, por lo que planteó la construcción de tres nuevos centros de datos y el impulso decidido de una educación digital en el Perú.
Con valor agregado gracias a la educación y la tecnología, el crecimiento podría duplicarse
Antonio Ortiz. dijo que el país debe apostar por una educación orientada al desarrollo y la innovación para dejar de depender de la exportación de materias primas. Ortiz afirmó que, si el Perú produce con valor agregado gracias a la educación y la tecnología, el crecimiento podría duplicarse o triplicarse. Explicó que el cambio generacional pasa por educar para crear, innovar y transformar el desarrollo nacional, considerándolo la única vía para mejorar la economía.
"Las universidades solo enseñan contabilidad, derecho y educación, pero esa no es la educación del futuro. Propongo una educación conectada con la realidad. Haremos que los jóvenes aprenden a crear lo nuestro", señaló Antonio Ortiz.
"Las universidades particulares en especial el señor Acuña recibe al año 25 mil a 40 mil millones. ¿Eso es bueno?", preguntó.
César Acuña prometió internet y luz para los colegios así como capacitación a profesores
El candidato César Acuña, de Alianza para el Progreso, destacó que la educación no debe ser un privilegio, sino una oportunidad al alcance de todos los peruanos. En ese sentido, dijo que miles de jóvenes han podido acceder a una formación gracias a las iniciativas que ha impulsado, enfocadas en la incorporación de tecnología e innovación como pilares del aprendizaje.
Asimismo, subrayó que su propuesta busca formar jóvenes preparados para insertarse en el mercado laboral, emprender y salir adelante. César Acuña prometió internet y luz para los colegios así como capacitación a profesores.
"No soy el que más habla pero sí el que más hace, soy un educador por vocación que ha cambiado la vida de medio millón de jóvenes, el 70% de estudiantes son los primeros profesionales de sus familias, eso es cambiar vidas y el único que sabe hacerlo, soy yo".
Wolfgang Grozo sostuvo que "hay partidos chatos de integridad que han hecho de la educación un sucio negocio", pues "prometen plata como cancha, pero donde gobiernan solo dejan inseguridad y pobreza".
Partido de Jorge Nieto denuncia bloqueo de tránsito para llegar al debate de la JNE
El Partido del Buen Gobierno denunció que se estaría impidiendo el libre tránsito de su candidato presidencial, Jorge Nieto, hacia el lugar donde se desarrollará el debate presidencial.
Inicia la terna 2: Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).
Massé y Williams sobre edicación
Armando Massé propuso llevar internet a cada rincón del Perú con el objetivo de cerrar las brechas educativas entre el campo y la ciudad. Señaló que un hijo de un agricultor en Chota debe tener las mismas oportunidades de aprendizaje que un niño de la capital, apostando por la conectividad como herramienta clave para la igualdad en la educación.
José Williams Zapata destacó que la educación es el pilar sobre el cual se construyen la persona, la familia y la sociedad, y advirtió que sin ella el país no tiene futuro. En ese sentido, planteó como objetivo garantizar que todos los niños y jóvenes accedan a una educación de calidad, con formación sólida, pensamiento crítico y educación financiera.
Se incia con el tema educación, innovación y tecnología
Terna 1: Armando Massé (Partido Democrático Federal), Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) y José Williams (Avanza País).
El candidato Jorge Nieto Montesinos del partido Buen Gobierno, aún no llega, él conforma la primera terna del primer bloque en el debate presidencial.
Inicia debate presidencial
Arranca el sexto día de debate presidencial en el Centro de Convecciones de Lima, en San Borja, programado para este miércoles 1 de abril. Son once candidatos en total.
Un mayor espacio al electorado para conocer las propuestas
El titular del JNE, Roberto Burneo, destacó los días de debate presidencial de cara a las Elecciones Generales 2026. "Se ha vivido una fiesta electoral en estos seis días de debate. Hoy cerramos y el balance ha sido muy positivo. El objetivo no solo era priorizar la presentación de candidatos, sino lograr un mayor espacio al electorado para conocer las propuestas", manifestó a RPP.
El candidato Wolfgang Grozo del Partido Político Integridad Democrática
hace su llegada a la sede del debate.
El candidato José Luna de Podemos Perú hace su llegada a la sede del debate.
Simpatizantes llegan al centro del debate
Seguidores de distintas agrupaciones políticas llegan por la avenida Aviación a las inmediaciones del Centro de Convenciones de Lima, con motivo de la última jornada de los Debates presidenciales 2026. El debate final se realizará hoy a partir de las 8:00 p.m.
El tema 'Empleo, desarrollo y emprendimiento' se debatirá en ternas distribuidas así:
Terna 1: Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), José Williams (Avanza País) y Armando Massé (Partido Democrático Federal).
Terna 2: Alfonso López-Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno).
Terna 3: Rafael Belaúnde (Libertad Popular) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).
Terna 4: Rosario Fernández (Un Camino Diferente), José Luna Gálvez (Podemos Perú) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).
El tema educación, innovación y tecnología' se debatirá así:
Terna 1: Armando Massé (Partido Democrático Federal), Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) y José Williams (Avanza País).
Terna 2: Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).
Terna 3: Rosario Fernández (Un Camino Diferente) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).
Terna 4: Rafael Belaúnde (Libertad Popular), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), José Luna Gálvez (Podemos Perú).
Hoy se realiza la tercera jornada del debate presidencial. Jorge Nieto, Wolfgang Grozo, César Acuña y
José Luna participan hoy de la contienda.
Concluyó el debate presidencial en el Centro de Convenciones de este miércoles 1 de abril
Llegó a su fin el debate presidencial 2026 en el Centro de Convenciones de Lima, donde los once candidatos expusieron sus propuestas y mensajes al electorado. El evento cerró el ciclo oficial de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).