La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se pronunció durante su visita al camposanto en Huachipa y calificó las Elecciones Generales 2026 como una “fiesta del Perú”, en una jornada en la que participa por primera vez sin la presencia de sus padres.

“Primer proceso electoral, lo vivimos sin mi papá y sin mi mamá, y por eso hemos preferido empezar este día, primero agradeciendo a Dios, y por supuesto también agradeciendo la bendición de mi papá y de mi mamá, decirles que los tenemos presentes”, declaró. “Hoy es una fiesta del Perú, es una fiesta para todos los peruanos, y es una oportunidad también de buscar un cambio”.

Keiko comentó que su decisión de postular nuevamente a la presidencia estuvo vinculada a un pedido de su padre, lo que —según señaló— marcó el inicio de esta etapa.

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Desayuno electoral de Keiko Fujimori

Durante la ronda de preguntas en su desayuno electoral, la candidata deseó suerte a los demás candidatos y exhortó a los ciudadanos a acudir a votar en esta jornada electoral.

Al referirse al plano personal, señaló que mantiene presente el ejemplo, la disciplina y el amor que le dejaron sus padres, los cuales busca transmitir a sus hijas. Añadió que “Mayita” (su sobrina) no estuvo presente en la jornada, mientras que Kiara y Kaori (sus hijas) sí pudieron compartir varios años con sus abuelos, por lo que —según indicó— la fecha tiene un significado especial para su familia.

Por otro lado, al ser consultada por su entorno familiar, indicó que uno de sus hermanos reside en el extranjero, mientras que Kenji Fujimori se mantiene al margen de la política.

“Mi hermano Jiro vive en Japón y Kenji, como ustedes saben, está alejado de la política”, comentó.

Desayuno de la candidata presidencial Keiko Fujimori se lleva acabo en Huachipa. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec

La candidata también se refirió al desarrollo del proceso electoral y señaló que en anteriores elecciones su agrupación respetó los resultados, pese a observaciones que —según indicó— no fueron analizadas en su momento.

“Nosotros en los últimos procesos hemos respetado los resultados, planteamosobservaciones que lamentablemente no fueron analizadas en su momento pero más allá de esose reconocieron los resultados”, indicó.

Keiko Fujimori consideró que el actual proceso presenta cambios que fortalecen la confianza, como la conformación completa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la conservación de las cédulas de votación hasta la proclamación de resultados.

Asimismo, hizo un llamado a los demás candidatos a actuar con serenidad, prudencia y madurez durante la jornada electoral. También señaló que, pese a que no todas las mesas estaban instaladas al momento de sus declaraciones, esperaba que la situación se corrija.

Keiko Fujimori reflexiona sobre el sistema político

Durante el desayuno, Keiko Fujimori también reconoció que en procesos anteriores se generó un clima de confrontación política, del cual —según indicó— se han extraído lecciones. En esa línea, señaló que su agrupación ha tomado distancia de actitudes agresivas y busca reflejar cambios en sus acciones.

“Cuando se estaba procediendo con el debate y la censura y vacancia del expresidente Jerí, nosotros hicimos un llamado de reflexión también”, recordó. “No defendiéndolo a él como persona ni como presidente, sino pensando en la estabilidad política del Perú”.

En otro momento, se refirió al elevado número de organizaciones políticas y candidatos en contienda, y lo calificó como un reto tanto para quienes presentan propuestas como para los ciudadanos que deben evaluarlas.

Finalmente, indicó que se han planteado medidas para mejorar el sistema electoral en el futuro, con el objetivo de reducir la fragmentación política y acercarse a un número más acotado de partidos en próximos procesos.