Ricardo Belmont y Vladimir Cerrón en una foto publicada en el año 2021. Foto: Cuenta de X de Vladimir Cerrón
Ricardo Belmont y Vladimir Cerrón en una foto publicada en el año 2021. Foto: Cuenta de X de Vladimir Cerrón
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, no asistieron a emitir su voto durante el desarrollo de las Elecciones 2026.

En el caso de Belmont, debía sufragar en la Institución Educativa Innova Schools de Chorrillos Villa, en Lima Metropolitana.

En tanto Cerrón, su centro de votación se encuentra ubicado en la institución educativa Saco Oliveros, en el distrito de Huancayo, región Junín, pero no asistió.

LEA TAMBIÉN: Flash 2026: Keiko Fujimori a segunda vuelta y espera entre López Aliaga y Jorge Nieto a su contendiente

A las 6 de la tarde del 12 de abril terminó el horario de votación de las Elecciones Generales 2026 en todo el país, en donde se

Sin embargo, el JNE precisó que si aún hay personas al interior de los locales de votación, podrán emitir su voto.

LEA TAMBIÉN: Gremios empresariales cuestionan a la ONPE por retrasos en jornada electoral

Cabe recordar que la jornada electoral, prevista en un inicio para culminar a las 5 de la tarde,

Los candidatos tenían ubicados sus locales de votación, en el caso de Belmont, en Lima; mientras que Cerrón en Huancayo. Foto: Andina
Los candidatos tenían ubicados sus locales de votación, en el caso de Belmont, en Lima; mientras que Cerrón en Huancayo. Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

Mapa electoral 2026: así votaron los peruanos a nivel regional
Keiko Fujimori pide a la ONPE extender las votaciones “hasta altas horas de la noche, incluso mañana”
ONPE admite errores: más de 63,000 electores se quedaron sin votar al no instalarse mesas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.