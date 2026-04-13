Los candidatos presidenciales del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont y del Partido Político Nacional Perú Libre, Vladimir Cerrón, no asistieron a emitir su voto durante el desarrollo de las Elecciones 2026.

En el caso de Belmont, debía sufragar en la Institución Educativa Innova Schools de Chorrillos Villa, en Lima Metropolitana. Sin embargo, en su caso, al tener 80 años, el voto es facultativo, según la normativa electoral vigente.

En tanto Cerrón, su centro de votación se encuentra ubicado en la institución educativa Saco Oliveros, en el distrito de Huancayo, región Junín, pero no asistió. Cabe precisar que el candidato cuenta con una orden de captura vigente.

A las 6 de la tarde del 12 de abril terminó el horario de votación de las Elecciones Generales 2026 en todo el país, en donde se elegirá al nuevo presidente de la República y dos vicepresidentes, así como a los integrantes del Congreso bicameral y del Parlamento Andino.

Sin embargo, el JNE precisó que si aún hay personas al interior de los locales de votación, podrán emitir su voto.

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Cabe recordar que la jornada electoral, prevista en un inicio para culminar a las 5 de la tarde, se prolongó una hora más con el fin de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, debido a las demoras en la entrega de material electoral.