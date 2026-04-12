Foto: Andina
Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión

Según los resultados a boca de urna de Datum Internacional, Keiko Fujimori quedó en primer lugar y pasa a segunda vuelta con 16.5% de los votos. En el segundo puesto, hay cuatro aspirantes: Rafael López Aliaga (12.8%), Jorge Nieto (11.6%), Ricardo Belmont (10.5%) y Roberto Sánchez (10.0%). ¿Cómo votaron los peruanos a nivel regional?

Amazonas

Roberto Sánchez 28.9% | Keiko Fujimori 13%

Áncash

Keiko Fujimori 19.1% | Ricardo Belmont 12.4%

Apurímac

Roberto Sánchez 28.8% | Ricardo Belmont 13%

Arequipa

Jorge Nieto 20.4% | Rafael López Aliaga 13.4%

Ayacucho

Roberto Sánchez 20.3% | Ricardo Belmont 19.5%

Cajamarca

Roberto Sánchez 40.1% | Ricardo Belmont 13.6%

Callao

Keiko Fujimori 21.9% | Rafael López Aliaga 17%

Cusco

Roberto Sánchez 22.5% | Alfonso López Chau 15.7%

Huancavelica

Roberto Sánchez 38.3% | Alfonso López Chau 12.1% | Ricardo Belmont 11.2%

Huánuco

Roberto Sánchez 24.3% | Keiko Fujimori 16.5% | Ricardo Belmont 15.4%

Ica

Keiko Fujimori 22.1% | Jorge Nieto 12.8% | Ricardo Belmont 12%

Junín

Alfonso López Chau 14.5% | Keiko Fujimori 14.5% | Ricardo Belmont 11.7%

La Libertad

Keiko Fujimori 19.2% | Jorge Nieto 10.5% | Rosario Fernández 9.3%

Lambayeque

Keiko Fujimori 24.2% | RLA 12.6% | Jorge Nieto 9.9%

Lima Metropolitana

Rafael López Aliaga 22.1% | Jorge Nieto 16.6% | Keiko Fujimori 16.3%

Loreto

Keiko Fujimori 25% | Carlos Álvarez 13.3% | George Forsyth 8.7%

Madre de Dios

Roberto Sánchez 21.0% | Keiko 18.1% | Ricardo Belmont 12.7%

Moquegua

Jorge Nieto 11.9% | Alfonso López Chau 10.3% | Keiko Fujimori 9%

Pasco

Keiko Fujimori 18.1% | Roberto Sánchez 15.5% | Rafael López Aliaga 11.2%

Piura

Keiko Fujimori 28.3% | Carlos Álvarez 12.1% | Ricardo Belmont 8.5%

Puno

Roberto Sánchez 21% | Ricardo Belmont 17.4% | 13.2% Alfonso López Chau

San Martín

Roberto Sánchez 22.2% | Keiko Fujimori 20.8% | Ricardo Belmont 11%

Tacna

Ricardo Belmont 16.5% | Jorge Nieto 11.8% | López Chau 10.8%

Tumbes

Keiko Fujimori 28.8% | Carlos Álvarez 13.9% | Rafael López Aliaga 7.9%

Ucayali

Keiko Fujimori 22.9% | Roberto Sánchez 22.9% | Ricardo Belmont 9.6%

Lima Provincias

Keiko Fujimori 22.7% | Ricardo Belmont 11.8% | Rafael López Aliaga 10.7%

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.