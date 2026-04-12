Según los resultados a boca de urna de Datum Internacional, Keiko Fujimori quedó en primer lugar y pasa a segunda vuelta con 16.5% de los votos. En el segundo puesto, hay cuatro aspirantes: Rafael López Aliaga (12.8%), Jorge Nieto (11.6%), Ricardo Belmont (10.5%) y Roberto Sánchez (10.0%). ¿Cómo votaron los peruanos a nivel regional?
Amazonas
Roberto Sánchez 28.9% | Keiko Fujimori 13%
Áncash
Keiko Fujimori 19.1% | Ricardo Belmont 12.4%
Apurímac
Roberto Sánchez 28.8% | Ricardo Belmont 13%
Arequipa
Jorge Nieto 20.4% | Rafael López Aliaga 13.4%
Ayacucho
Roberto Sánchez 20.3% | Ricardo Belmont 19.5%
Cajamarca
Roberto Sánchez 40.1% | Ricardo Belmont 13.6%
Callao
Keiko Fujimori 21.9% | Rafael López Aliaga 17%
Cusco
Roberto Sánchez 22.5% | Alfonso López Chau 15.7%
Huancavelica
Roberto Sánchez 38.3% | Alfonso López Chau 12.1% | Ricardo Belmont 11.2%
Huánuco
Roberto Sánchez 24.3% | Keiko Fujimori 16.5% | Ricardo Belmont 15.4%
Ica
Keiko Fujimori 22.1% | Jorge Nieto 12.8% | Ricardo Belmont 12%
Junín
Alfonso López Chau 14.5% | Keiko Fujimori 14.5% | Ricardo Belmont 11.7%
La Libertad
Keiko Fujimori 19.2% | Jorge Nieto 10.5% | Rosario Fernández 9.3%
Lambayeque
Keiko Fujimori 24.2% | RLA 12.6% | Jorge Nieto 9.9%
Lima Metropolitana
Rafael López Aliaga 22.1% | Jorge Nieto 16.6% | Keiko Fujimori 16.3%
Loreto
Keiko Fujimori 25% | Carlos Álvarez 13.3% | George Forsyth 8.7%
Madre de Dios
Roberto Sánchez 21.0% | Keiko 18.1% | Ricardo Belmont 12.7%
Moquegua
Jorge Nieto 11.9% | Alfonso López Chau 10.3% | Keiko Fujimori 9%
Pasco
Keiko Fujimori 18.1% | Roberto Sánchez 15.5% | Rafael López Aliaga 11.2%
Piura
Keiko Fujimori 28.3% | Carlos Álvarez 12.1% | Ricardo Belmont 8.5%
Puno
Roberto Sánchez 21% | Ricardo Belmont 17.4% | 13.2% Alfonso López Chau
San Martín
Roberto Sánchez 22.2% | Keiko Fujimori 20.8% | Ricardo Belmont 11%
Tacna
Ricardo Belmont 16.5% | Jorge Nieto 11.8% | López Chau 10.8%
Tumbes
Keiko Fujimori 28.8% | Carlos Álvarez 13.9% | Rafael López Aliaga 7.9%
Ucayali
Keiko Fujimori 22.9% | Roberto Sánchez 22.9% | Ricardo Belmont 9.6%
Lima Provincias
Keiko Fujimori 22.7% | Ricardo Belmont 11.8% | Rafael López Aliaga 10.7%