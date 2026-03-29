Wood es una personalidad muy reconocida en Wall Street y a nivel global. Pero además es indiscutible que su perfil como inversionista es intrépido. Su apuesta por las tecnologías disruptivas como la robótica, la genómica y la Inteligencia Artificial (IA) se replican en sus ETF que invierten en empresas de esos sectores.

En el encuentro que sostuvo con inversionistas locales, fue abordada sobre un tema muy actual: el temor a perder el trabajo o a no encontrarlo por la amenaza de la IA.

Cathie Wood, fundadora de Ark Invest. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

“Devora todo lo que puedas encontrar sobre IA. Y piensa en una frustración que tienes en el mundo del trabajo y que te gustaría arreglar. Y si es tu frustración, tal vez muchas otras personas tengan la misma frustración”, señaló.

“Entonces, (con base en el problema que quieras resolver) intenta iniciar tu propio negocio, usando las herramientas (tecnológicas que hoy están disponibles)”, añadió.

Wood refirió además que las herramientas de IA le hubieran sido útiles en la creación de su firma de inversiones, ARK Invest, que comenzó en el 2014.

Las herramientas de IA son clave en el mundo de hoy. (Foto: pixabay.com)

“Todas estas herramientas de IA, no solo pudieron armar mi ‘pitch deck’ (presente breve visual en diapositivas), sino que también podrían decirme cómo emprender mi negocio y tal vez no cometería tantos errores”, expuso Wood.

“Si (tu negocio) no funciona, sigue presentándote en entrevistas de trabajo. Tus entrevistas serán muy diferentes a las de otros que solicitan el mismo trabajo porque sabes mucho sobre IA y porque empezaste un negocio. Eso muestra iniciativa, creatividad, y energía”, manifestó.