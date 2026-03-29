Muchos jóvenes temen mayor competencia en el mundo laboral a raíz del auge de la IA. Foto: Andina/Difusión.
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Guillermo Westreicher Herrera
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Recientemente, Catherine Wood estuvo de paso por Lima, como parte de una gira en la región para dar a conocer sus ETF (fondos cotizados), seis de los cuales listan ya en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), ¿qué mensaje dejó a la juventud?

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