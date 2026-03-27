Unas 34 opciones de inversión ofrecidas en el mercado local rindieron más de 10% hasta febrero, según MC&F e IFEL. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Durante los primeros meses del año, los instrumentos de inversión disponibles a nivel local que ofrecieron los mayores rendimientos muestran un común denominador, según MC&F e IFEL, ¿cuál es ese rasgo compartido?

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