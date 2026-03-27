Al analizar individualmente, de las 10 opciones más ganadoras, ocho invierten en la Bolsa de Lima o reflejan exclusivamente su desempeño, y una apuesta por acciones latinoamericanas (un fondo mutuo), según el ranking de la consultora a febrero.

Lo anterior va en línea con la rentabilidad reportada por la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que al cierre de febrero era de 32.36%.

Renta variable

Sin embargo, en lo que va de marzo las ganancias de la renta variable local y a nivel global se recortaron. Hasta ayer, el alza acumulada por la plaza limeña durante el 2026 es de 16%.

Con todo, el rendimiento de la BVL supera al de otros países y regiones. Tras el estallido de la guerra de Irán, la bolsa de Nueva York retrocedió y en el año acumula una caída de 5% (cuando al cierre de febrero reportaba un alza anual de 0.68%).

Entre las bolsas latinoamericanas, Brasil, Colombia y México hoy reportan una subida de 20%, 12% y 7%, respectivamente (al cierre del mes pasado, los rendimientos eran de 25.09%, 8.16% y 16.22%, en el mismo orden)

“El año empezó con una subida fuerte de los metales y optimismo en países emergentes y, dentro de ello, América Latina. Por ese motivo es que vino ese rally (en la renta variable de la región)”, expresó a Gestión Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Además, de las bolsas de mercados desarrollados se viene “hablando de que han llegado a su precio máximo”, y que por ello existe “cierta cautela” respecto de posibles revalorizaciones futuras, dijo.

Espada también comentó que ahora, dentro del mercado emergente, las bolsas asiáticas están siendo más afectadas por la subida de precios del petróleo, pues son países compradores netos del crudo del golfo Pérsico. En cambio, en América Latina, más bien Brasil, México y Colombia son exportadores netos del oro negro, acotó.

Perú, pese a que también es importador neto del commodity, “no es tan dependiente (en comparación a otras naciones)”, sostuvo.

Dentro del mercado emergente, las bolsas asiáticas están siendo más afectadas por la subida de precios del petróleo. (Foto: iStock)

Demanda

Yordin Lozano, analista de inversiones de Kallpa SAB, resaltó que los altos precios de los metales generaron apetito por acciones mineras durante la primera parte del año en la BVL.

“Hemos visto crecimiento sostenido en acciones peruanas como Southern Copper, Minsur, Cerro Verde o Buenaventura, y estamos hablando de acciones que tienen un gran peso en el Índice General (de la BVL)”, destacó.

Asimismo, este año se prevé que “sea importante para la demanda interna”, lo que viene impulsando la cotización de compañías como Alicorp y Ferreycorp, manifestó.

“Los bancos están bastante sólidos en sus resultados y las perspectivas es que sigan creciendo”, añadió.

Índices

De acuerdo con MC&F, durante el primer bimestre, el instrumento más rentable fue un ETF (fondo cotizado) que invierte en acciones peruanas.

Le siguió Índice Selectivo que alcanzó un rendimiento de 33.1%, el Índice General (32.4%), otro indicador de la plaza limeña denominado índice MSCI nuam Peru Select Capped 15% (28.2%) y un fondo mutuo que invierte en renta variable local (24.6%).

En contraste, aquellas alternativas que perdieron más en los primeros dos meses del año fueron fondos mutuos que invierten en el exterior, particularmente en acciones de innovación y en deuda privada global.

Balance

El total de instrumentos financieros analizados por MC&F e IFEL reportó una ganancia promedio de 1.8% a febrero último, mientras que el 41% de las opciones logró superar la inflación acumulada (0.7%) en ese mismo periodo.

En general, los instrumentos denominados en soles registraron un mejor desempeño, con ganancias de 3.2% en promedio; en tanto que los denominados en dólares reportaron pérdidas de 0.9%, como media.

El precio del dólar frente al sol acumulaba una caída de 0.3% al cierre de febrero. Sin embargo, tras el inicio del conflicto en Medio Oriente, emprendió una tendencia alcista y cerró ayer en S/ 3.485, con lo que asciende 3.6% en lo que va del 2026.

Fondos mutuos

Por tipo de instrumentos, los fondos mutuos ganaron 1.4% en promedio. Sin embargo, esa categoría muestra una dispersión considerable en sus resultados, que oscilan entre -12.0% y 34.1%.

Los fondos que mostraron mejor desempeño fueron aquellos que invierten en instrumentos con exposición a mercados emergentes.

Alrededor del 70% de los fondos mutuos está denominado en dólares, por lo que su rendimiento calculado en moneda local podría favorecerse tras el repunte del billete verde en marzo. Pero Espada considera que sobre el desempeño de los fondos mutuos pesará más la caída de las bolsas globales que el efecto cambiario.

El precio del dólar frente al sol acumulaba una caída de 0.3% al cierre de febrero. Sin embargo, tras el inicio del conflicto en Medio Oriente, emprendió una tendencia alcista y cerró ayer en S/ 3.485. Foto: Andina.

Depósitos en soles aún exhiben mayores retornos

Los depósitos en soles en entidades financieras tuvieron mejor desenvolvimiento (0.6%) que los denominados en dólares (0.1%) en el periodo de análisis. La rentabilidad obtenida en bancos, financieras y cajas municipales fue de 0.6%, mientras en las cajas rurales fue de 0.5%.

Sin embargo, se esperaría que en los últimos días la subida del dólar haya beneficiado el rendimiento de las cuentas en moneda extranjera, así como de los instrumentos, en general, denominados en esa divisa.

Es decir, en una semana se podría voltear la torta, pues cerraría un mes donde el dólar repuntó al alza, lo que habría favorecido a las alternativas de inversión y ahorro en moneda extranjera.

En los dos primeros meses del año, las opciones que cerraron en rojo tuvieron como común denominador que muchas estaban denominadas en dólares.

Según Jorge Espada, de Valoro Capital, es difícil que este año se repitan los elevados rendimientos observados en el 2025, y consideró que se deberá hacer principalmente seguimiento al desarrollo de la guerra en Irán. “Si dura más de un mes los mercados podrían ponerse nerviosos y ahí sí podría haber una tendencia decreciente”, advirtió.

Sobre las elecciones generales, tanto Espada como Yordin Lozano, admiten que pueden generar volatilidad en la BVL, pero aseguran que, por el momento, no se vislumbra la preferencia por un candidato “antimercado”.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.