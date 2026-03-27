Wall Street cerró la semana con pérdidas ante la tensión en Oriente Medio y el alza del petróleo. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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cerró este viernes con pérdidas generalizadas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, entró en territorio de corrección, en una semana nuevamente marcada por la .

Al cierre de la jornada en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 1.7% y se ubicó en 45 166 puntos, entrando en territorio de corrección, es decir, una caída acumulada de 10% desde su último máximo histórico.

En tanto, el índice S&P 500 cayó 1.67%, hasta los 6.368 puntos, mientras que el tecnológico Nasdaq registró la mayor pérdida de la jornada al retroceder 2.15%, cerrando en 20 948 unidades.

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En el balance semanal, el Dow Jones acumuló una caída de 0.9%, el S&P 500 retrocedió 2% y el Nasdaq perdió 3%.

Semana marcada por la tensión en Oriente Medio

Durante la semana, los mercados mantuvieron su atención en el conflicto en Oriente Medio, especialmente en la situación del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial.

El , anunció el jueves que extenderá hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de lo contrario, Estados Unidos podría atacar sus centrales eléctricas.

El mandatario señaló, a través de su red Truth Social, que la decisión de ampliar el plazo se tomó, según indicó, a pedido del Gobierno iraní, y que el nuevo plazo vencerá el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington.

Wall Street cerró la semana con pérdidas ante la tensión en Oriente Medio y el alza del petróleo. Foto: EFE.
Wall Street cerró la semana con pérdidas ante la tensión en Oriente Medio y el alza del petróleo. Foto: EFE.

Petróleo sube por tensión entre EE.UU. e Irán

El conflicto y las versiones contrapuestas sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán impulsaron el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que cerró la jornada con un alza de 5.46%, rozando los 100 dólares por barril. En la semana, el crudo acumuló una subida de 1%.

El miércoles se dio a conocer que Irán ha rechazado el plan propuesto por Trump para poner fin a la guerra, que incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes, según The New York Times.Pese al rechazo de Teherán, la Casa Blanca aseguró que las conversaciones con Irán siguen siendo “productivas”.

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El , por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, continúa cerrado, según informó la Guardia Nacional iraní a medios estatales.

Irán ha señalado que los buques considerados “no hostiles” pueden transitar con seguridad, pero este viernes se impidió el paso a dos embarcaciones chinas, lo que evidenciaría que el bloqueo de esta estratégica ruta marítima continúa.

Oro y plata también suben

En otros mercados, el oro subió 3% y cerró en 4 505 dólares la onza, mientras que la plata avanzó también 3%, hasta los 70,08 dólares.

Con información de EFE.

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