Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos está provocando largas filas en los controles de seguridad de varios aeropuertos. (Foto: AFP)
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos está provocando largas filas en los controles de seguridad de varios aeropuertos. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que suscribirá una orden para el pago inmediato por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El caos en los aeropuertos ha generado retrasos y problemas operativos en perjuicio de miles de pasajeros.

A través de Truth Social, Trump aclaró que instruirá al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para que ejecute el pago “de inmediato” para hacer frente a la

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A criterio del republicano, la nueva crisis aeroportuaria se da por el rechazo de los demócratas para financiar al DHS

Agentes federales, entre ellos algunos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se encuentran junto a la acera en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP
Agentes federales, entre ellos algunos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se encuentran junto a la acera en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Este bloqueo de presupuesto se dio desde el 14 de febrero y dejó sin fondos discrecionales a agencias como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), lo que se tradujo en miles de agentes laborando sin cobro y ausentismo.

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Por ejemplo, el 40.3% de la planilla del TSA en el Aeropuerto William P. Hobby de Houston (Texas) se ausentó de su puesto de trabajo esta semana, mientras que en el Aeropuerto Internacional Hartsfield‑Jackson de Atlanta (Georgia), faltó un 37.4%.

En tanto, la jefa interina de TSA, Ha Nguyen McNeill, precisó que desde mediados de marzo el 40% de los agentes faltó en ciertos aeropuertos, y a nivel nacional, la tasa superó el 11%. Al cierre de esta semana, estima que los empleados dejaron de percibir en conjunto cerca de US$ 1,000 millones en sueldos.

Con información de EFE.

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