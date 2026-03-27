La firma del presidente estadounidense Donald Trump aparece en una orden ejecutiva que suspende los fondos federales para escuelas y universidades que impongan la vacunación obligatoria contra el coronavirus. La orden fue tomada en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 14 de febrero de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
La firma del presidente estadounidense Donald Trump aparece en una orden ejecutiva que suspende los fondos federales para escuelas y universidades que impongan la vacunación obligatoria contra el coronavirus. La orden fue tomada en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 14 de febrero de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
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Agencia AFP
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Los billetes de Estados Unidos llevarán pronto la firma de , anunció el jueves el Departamento del Tesoro, algo inédito para un presidente estadounidense en ejercicio y que coincidiría con el 250º aniversario de la independencia.

Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos en vía hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar y fortaleza y estabilidad fiscales”, dijo el secretario del Tesoro, , en un comunicado en el que anunció la decisión.

Bessent agregó en la nota que “no hay forma más poderosa de reconocer” los logros del mandatario que “con billetes de dólar que llevan su nombre”.

Es totalmente apropiado que esta moneda histórica se emita en el Semiquincentenario”, añadió

El pasado 19 de marzo, se aprobó la iconografía de una moneda de oro conmemorativa con la figura de Trump, también con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La moneda tendrá en el anverso la imagen del presidente de pie y con los puños cerrados sobre un escritorio. En el reverso, la moneda de colección mostrará a un águila, símbolo de Estados Unidos.

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