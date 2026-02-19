Jorge Velarde, presidente del directorio del banco de desarrollo, brindó una entrevista en exclusiva a Gestión y detalló sus inversiones en infraestructura y las canalizaciones a mypes.

¿Cuál es el balance de las operaciones del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI)?

Cofide maneja el FCEI (creado en el 2021), es un fideicomiso. El fideicomitente es el Ministerio de la Producción y esos recursos que nos otorgó fueron de US$ 20 millones aproximadamente. Después se recibió un aporte adicional de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) por US$ 5 millones. Es decir, el total del fondo es de US$ 25 millones.

A la fecha, el fondo ha invertido más de US$ 14 millones en cinco fondos de inversión de venture capital, que a su vez invirtieron en 70 startups. De estas, 25 son peruanas y representan más de 530 puestos de trabajo en el país.

¿Cuál es el objetivo este año para ese fondo?

Serían alrededor de US$ 5 millones los que se podrían invertir este año; no más porque se agotan los recursos del fondo.

Entonces, lo estamos terminando de desplegar este año. Seguramente invertiremos en dos o hasta en tres fondos de venture capital adicionales. Con ello espero que podamos beneficiar un aproximado de 15 startups más, entre peruanas y extranjeras con operaciones en Perú.

¿En qué tipos de startups se invierten estos fondos?

En tecnología principalmente e innovación. La mayoría de fondos de capital emprendedor invierten en empresas disruptivas, muy apalancadas en la tecnología para elevar la productividad de los negocios.

Ahora, la participación de Cofide es de gestor fiduciario. La toma de decisiones corresponde a un comité independiente del banco de desarrollo.

Jorge Velarde, presidente del directorio de Cofide.

Deuda y capital

Recientemente Cofide lanzó un programa para participar en fondos de inversión. ¿Cómo avanza?

Ese programa lo aprobamos a finales del año pasado. Nació con un monto inicial de US$ 100 millones y permitirá que Cofide participe como inversionista ancla en fondos de deuda, de capital o híbridos, enfocados en proyectos con impacto económico, social o ambiental, tales como infraestructura, energías renovables, agroindustria, innovación tecnológica, salud, educación y servicios financieros para mipymes.

Ya tenemos la primera aprobación (por US$ 6 millones) para un fondo de equity para infraestructura en el país que es liderado por Credicorp y Sura, y vamos a seguir progresivamente con el programa a lo largo del año. En los próximos días debe estar saliendo el primer cierre de este fondo.

¿Se seguirá invirtiendo en fondos de equity?

Vamos a priorizar fondos de deuda. Por lo menos el 70% del fondo deberá ir a fondos de deuda.

Hace dos años Cofide tenía solo un fondo de deuda privada para infraestructura (Fondo Sigma Infraestructura relacionado con Rutas de Lima) por S/ 44 millones, que ya está en etapa de liquidación.

¿Desde cuándo Cofide tiene un rol más activo como inversionista en esta clase de fondos?

Con el nuevo marco legal que se aprobó en el 2024 para Cofide, se establece su rol de ser un banco de desarrollo con un énfasis de mover el desarrollo de los mercados financieros en general, además de financiamiento a la pequeña y mediana empresa.

Entonces, en el 2025 realizamos nuestras primeras dos inversiones en fondos después de muchos años: en un fondo de factoring y en otro fondo de financiamiento a pymes.

Infraestructura

¿Cuánto financiamiento se destinó a infraestructura en el 2025 y cuál es la proyección para este año?

En el 2025 realizamos aprobaciones de créditos en infraestructura e inversión productiva por más de S/ 1,000 millones, y se proyecta que para este año superemos los S/ 1,200 millones.

¿Qué proyectos se financia?

Principalmente son del sector energía: Eólica Caravelí, La Joya Solar, Concesionaria Transmisora Hub Poroma, entre otros.

Estamos viendo invertir en proyectos de salud, saneamiento, energía y transporte.

Hace dos años Cofide tenía solo un fondo de deuda privada para infraestructura, comentó Velarde. Foto: Rafael Cornejo V. / @photo.gec

Mypes

¿Cuánto ha canalizado Cofide a mypes?

La cartera de intermediación financiera es la principal. A través de todo el sistema bancario y microfinancieras apoyamos a las micro y pequeñas empresas. Apoyamos con financiamiento a tasas preferenciales, líneas de capital de trabajo y préstamos subordinados.

De esa cartera de intermediación, ¿cuánto va a mypes?

De los S/ 3,043 millones de saldo de intermediación del año pasado, fue el 71.4% (S/ 2,172 millones aproximadamente).

¿Cuál es la proyección para este año?

La proyección para este año en intermediación es de alrededor de S/ 3,300 millones, y se espera que para mype sea un porcentaje similar si no superior que en el 2025 (cerca de S/ 2,350 millones).

Crecerá inversión sostenible

Además de ser emisor recurrente de bonos sostenibles, Cofide lanzó un programa de inversión en esos instrumentos en el 2024 con US$ 150 millones. Dicha cartera fue ampliada en el 2025 a US$ 300 millones, donde no actúa como emisor sino como inversionista.

El objetivo es motivar más emisiones de bonos sostenibles en el mercado local, explica el presidente del directorio de la institución, Jorge Velarde.

En el marco de este programa, Cofide actúa como inversionista ancla ante una emisión temática (bono verde, social, sostenible, etc.) hasta por el 25% del monto total de la emisión. Así, busca movilizar más de US$ 1,200 millones en inversiones de este tipo.