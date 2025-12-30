Nos referimos a la deuda privada. Juan David Perdomo, director de Deuda Privada de Sura Investments, conversó en exclusiva con Gestión sobre el crecimiento de este activo alternativo y compartió sus perspectivas de cara al próximo año.

¿Qué fricciones impiden que pueda penetrar más la deuda privada entre los inversionistas peruanos?

Lo primero es que el crédito ha sido dominado por compañías tradicionales en los mercados emergentes y, sobre todo, en Latinoamérica. Eso tiene que ver con la alta dependencia que existe por parte de las empresas a la banca y la falta de profesionales especializados en la colocación de créditos. Pero esto último está cambiando.

Por eso, desde el 2020 hasta el 2025 la deuda privada diferente a la bancaria (en Perú) ha crecido aproximadamente en promedio 22% anual. Se está dando una penetración grande. O sea, ese 44% de crédito al sector privado como porcentaje del PBI al 2025 (que incluye el canal tradicional y y deuda privada) hace tres años era el 38%.

La deuda privada ha venido ganando mayor participación en los últimos años. (Foto: iStock)

¿Qué hace atractiva a la deuda privada?

Los bancos tienen un rollo y es que, sobre todo aquellos que se dedican a entregar crédito a empresas, son muy burocráticos. Se demoran mucho en el deployment (despliege) del dinero, pero además son muy regulados.

Entonces, se demoran tanto por la regulación como por la forma en que ellos operan, es decir, con un montón de comités, tienen que pasar un montón de filtros, etc. En deuda privada, en cambio, es mucho más expeditivo el proceso, se demora significativamente menos que la banca.

¿A qué empresas apunta Sura para financiar a través de deuda privada?

La morosidad en el segmento corporativo está en 0.5% o 0.6%, es muy bajita. En gran empresa llega a 2.1% o 2.2% aproximadamente, sigue siendo controlada.

Pero ya en mediana empresa está en 12.4%. Entonces, esa gran diferencia significa que existen empresas muy buenas en el segmento de medianas que se acercan a las grandes, y allí hay una oportunidad. Puede ser un “sweet spot” (punto óptimo) para encontrar tasas altas (de retorno), sin necesidad de recurrir a un riesgo mayor. Y los bancos ahí no están siendo grandes colocadores.

¿Eso quiere decir que van a canalizar más financiamiento a empresas medianas?

Nuestro punto óptimo está entre la parte baja de los corporativos y la parte alta de las grandes empresas. Tomamos una parte pequeña de las medianas empresas, pero a través de colocaciones especializadas, no las hacemos nosotros.

¿Quién hace directamente la inversión en la empresa mediana?

Las denominamos non financial banking institutions, y colocan carteras masivas. Si usted gestiona una compañía (de ese tipo) que entrega créditos a esa mediana empresa, donde el ratio de morosidad es del 12%, yo le puedo decir, por ejemplo: compro una cartera de ahí, pero usted me debe dejar un colateral (garantía) de al menos dos veces ese 12%, o sea, equivalente al 25%. Para verlo de otra manera, yo pago por una cartera que vale 100, con una tasa de morosidad de 12%, y usted me entrega 125 (25 por el colateral).

En mediana empresa, la morosidad es más alta que en corporativos y gran empresa. (Foto: iStock)

Fondo de deuda privada

Sura Investments planea lanzar en el país un fondo de inversión de deuda privada en el segundo trimestre del 2026, con el que proyecta levantar entre US$ 65 millones y US$ 100 millones.

El fondo buscará un retorno (no garantizado) anual de más de 400 puntos básicos por encima del bono soberano a 10 años.

En tal sentido, Juan David Perdomo, director de la firma, estima que hacia el 2026 la deuda privada en general ofrecerá un rendimiento de entre 350 y 400 puntos básicos por arriba del título soberano.

El ejecutivo aseguró, además, que la deuda privada normalmente financia nuevas inversiones de compañías que usualmente no están listadas en la bolsa de valores.

LEA TAMBIÉN: 5 ventajas para peruanos de invertir en deudas de empresas fuera de bancos