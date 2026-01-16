La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), el banco de desarrollo del Perú, informó que en 2025 obtuvo una utilidad neta de 100.2 millones de soles, lo que significó un crecimiento de 43% debido a un mayor margen financiero neto en sus líneas de negocio.

Según la entidad financiera, esto significó que el banco obtuviera 29 millones de soles más respecto al 2024.

“Estos resultados reflejan los beneficios del proceso de modernización iniciado en Cofide, el esfuerzo por aumentar las colocaciones y reducir costos de fondeo, alineándonos al buen desempeño del sistema financiero peruano durante el último año”, indicó Jorge Velarde, presidente ejecutivo de Cofide.

El buen desempeño se sustentó en la expansión de los activos productivos de la entidad. La cartera de créditos neta creció 23%, el portafolio de inversiones 27% y el Ebitda superó los S/ 128.5 millones de soles, 45% más que en 2024.

La morosidad bajó a 2.6%, el ratio de capital global llegó a 38.1% y el ROE alcanzó 4.4%, superando la meta institucional.

Al cierre de 2025, Cofide registró 1191 millones de soles en la cartera de inversión en infraestructura Y 196 millones de soles en financiamiento de inversión productiva.

Asimismo, se alcanzó los 3,043 millones de soles en intermediación financiera, además de un portafolio de inversiones de 3,148 y 19 mil 178 millones de soles en activos fiduciarios administrados.

Finalmente, la utilidad neta de 2025 es la más alta desde 1994, año en que Cofide empezó a reportar ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y para 2026 la entidad planea seguir fortaleciendo sus capacidades operativas.