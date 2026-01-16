Cofide alcanza utilidad de 100 millones de soles al cierre de 2025. Foto: GEC
Cofide alcanza utilidad de 100 millones de soles al cierre de 2025. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, lo que significó un crecimiento de 43% debido a un mayor margen financiero neto en sus líneas de negocio.

Según la entidad financiera, e

“Estos resultados reflejan los beneficios del proceso de modernización iniciado en Cofide, el esfuerzo por aumentar las colocaciones y reducir costos de fondeo, alineándonos al buen desempeño del sistema financiero peruano durante el último año”, indicó Jorge Velarde, presidente ejecutivo de Cofide.

LEA TAMBIÉN: Cofide: “Esperamos financiar hasta el 10% de la cartera de proyectos APP de ProInversión”

El buen desempeño se sustentó en la expansión de los activos productivos de la entidad.

La morosidad bajó a 2.6%, el ratio de capital global llegó a 38.1% y el ROE alcanzó 4.4%, superando la meta institucional.

LEA TAMBIÉN: Cofide alista programa de financiamiento para fintech y factoring, ¿qué monto destinará?

Al cierre de 2025, Cofide registró 1191 millones de soles en la cartera de inversión en infraestructura Y 196 millones de soles en financiamiento de inversión productiva.

Asimismo, se alcanzó los 3,043 millones de soles en intermediación financiera, además de un portafolio de inversiones de 3,148 y 19 mil 178 millones de soles en activos fiduciarios administrados.

LEA TAMBIÉN: Crece interés por proyectos sostenibles, pero inversionistas ven este problema en Perú

Finalmente, l y para 2026 la entidad planea seguir fortaleciendo sus capacidades operativas.

Jorge Velarde, presidente ejecutivo de Cofide. Foto: Cofide
Jorge Velarde, presidente ejecutivo de Cofide. Foto: Cofide

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi plantea 4 medidas para mejorar el servicio de transporte de dinero, ¿qué sugiere?
Factoring se convierte en segunda fuente de fondeo para empresas, ¿a quién destronan?
CEO de SKY Airline traza su ruta: “Perú es el mercado donde más vamos a crecer el 2026″

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.