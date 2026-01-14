El economista peruano Daniel Belaúnde se convirtió en agosto en el nuevo CEO de Sky Airline, aerolínea chilena con importante presencia en el Perú. Foto: Gestión.
Carlos Rosales Salas
Después de más de dos décadas de trayectoria internacional en banca, retail y salud, Daniel Belaúnde volvió a ponerse al frente de una operación con presencia en su país natal. Desde agosto de 2025 es el nuevo CEO de SKY Airline, aerolínea chilena que hoy tiene al Perú como uno de sus mercados clave.

