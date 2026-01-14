En su primera entrevista desde que asumió el cargo, y en exclusiva para Gestión, Belaúnde detalla el balance inicial de su gestión, la hoja de ruta para 2026, el peso estratégico del Perú dentro de la compañía y los desafíos estructurales que, a su juicio, están limitando el potencial del país como centro de conexiones aéreas en la región.

Perú, el eje del crecimiento de SKY

Para Daniel Belaúnde “Perú es clave para el crecimiento de SKY en la región”. El foco estará puesto principalmente en vuelos domésticos, con mayor frecuencia y uso de flota.

“En la evaluación para este 2026, el mercado en el que más vamos a crecer va a ser Perú”, afirma el CEO de SKY.

Gestión pudo conocer que una nueva ruta será anunciada próximamente. “Siempre estamos evaluando rutas. Cuando uno habla de rutas no son solo destinos nuevos, a veces son más frecuencias al mismo destino. Todo eso lo estamos analizando permanentemente”, precisa.

El anuncio va en línea con su crecimiento. Perú hoy representa casi un tercio de las operaciones de SKY, con una base operativa tan relevante como la de Chile. “Tenemos dos bases significativas, una en Chile y una en Perú, y operamos como un solo equipo”, explica el ejecutivo.

Daniel Belaúnde asumió en agosto de 2025 como CEO de Sky Airline, aerolínea chilena con fuerte presencia en el Perú. Belaúnde es peruano.

Resultados por encima de lo previsto

El plan de expansión se apoya en un balance financiero positivo. Belaúnde revela que el cierre de 2025 superó con holgura las estimaciones que tenía la compañía cuando asumió el cargo.

“Hemos cerrado el año alrededor de US$ 20 millones por encima de las proyecciones que teníamos en agosto”, señala.

Ese desempeño, sostiene, permitió consolidar un nuevo ciclo estratégico enfocado en dos grandes ejes: rentabilidad y experiencia del cliente.

SKY Airline tiene una considerable presencia en el Perú.

La advertencia: la TUUA y el riesgo para Lima como hub

Uno de los puntos más críticos del diagnóstico de Daniel Belaúnde tiene que ver con la tarifa aeroportuaria para vuelos de conexión internacional. “Poner una TUUA alta es como hacerse un gol en el arco propio”.

Lima compite con hubs como Panamá o Bogotá y que encarecer la conexión internacional resta competitividad, precisa. “Cuando los pasajeros ven alternativas más baratas, conectan por otro lado. Eso no ayuda al Perú”.

Aunque el impacto recién comienza a sentirse, advierte que el daño será progresivo. “Es una mala idea desde una visión país. Ser hub no solo es mover pasajeros, también es atraer turismo, estadías y gasto”, aseveró.

Infraestructura: el otro gran cuello de botella

El CEO de SKY también apunta a la necesidad de mejorar la infraestructura aeroportuaria regional.

“La infraestructura deficiente afecta directamente la operación. Por ejemplo, cuando una pista se cierra, hay menos vuelos y menos conexiones, y el pasajero es el más perjudicado”, afirma.

En su opinión, Perú vuela poco para su tamaño y geografía. “(En Perú) tenemos solo 0.65 vuelos por persona. Chile tiene casi el doble. El potencial es enorme”. Para el ejecutivo, el avión debería ser el principal medio de integración nacional. “Por aire, el Perú es un país fácil de conectar”.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Propuesta binacional

“Uno como CEO tiene que ser responsable de crear valor económico y valor humano. No puedes crear solo uno, tienes que crear los dos”, remarca el ejecutivo.

El peso del Perú no es solo operativo, también humano. SKY Airline funciona como una compañía binacional, cuenta su nuevo CEO, con fuerte presencia de ejecutivos peruanos en posiciones regionales.

“Casi 40% de los cargos de dirección son peruanos. El director de rutas vive en Perú, el director de operaciones es peruano, y buena parte del liderazgo regional está aquí”, explica.

Belaúnde lo resume así: “SKY es, si se quiere ver de esa forma, cerca de 35% peruana, tanto por consumidores como por ejecutivos”.

Puntualidad, NPS y menos pasajeros afectados

En el plano operativo, SKY ha elevado el estándar interno, explica su CEO. “Nuestros indicadores de clientes son tres: puntualidad, NPS y porcentaje de pasajeros afectados por cambios o cancelaciones”.

"Son tan relevantes que están altamente correlacionadas con la remuneración variable de todo el equipo”, agregó.

Hacia adelante

SKY Airline apuesta a fortalecer su rol como articulador de tráfico doméstico e internacional, dice Daniel Belaúnde. A su red en Chile y Perú se suma una estrategia de acuerdos interlineales con aerolíneas globales.

“Hoy un pasajero puede comprar un solo pasaje desde Estados Unidos y llegar directo a Cusco o Iquitos, con su equipaje sin reprocesos”, explica.

“Somos buenos conectando peruanos y chilenos, tanto dentro de nuestros países como hacia el exterior”, resume.

Mirando al futuro, Belaúnde insiste en que el reto es sostener el equilibrio. “Nuestro desafío sigue siendo crear valor económico y valor humano: buenos resultados, pero también empleos estables, precios justos y servicios dignos”.