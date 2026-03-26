Se registraron más de 14,000 casos en dos meses y casi la mitad afecta a adultos mayores. Foto: Istock.
Se registraron más de 14,000 casos en dos meses y casi la mitad afecta a adultos mayores. Foto: Istock.
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Redacción Gestión
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: hasta el 21 de febrero, este año se han registrado 446 muertes, y de este universo, 359 fueron personas mayores de 60 años —es decir, 8 de cada 10 fallecidos eran adultos de la tercera edad—.

De acuerdo con Alfredo Guerreros, investigador clínico y médico cirujano especializado en neumología, esta afección también puede ser causada por otros virus y bacterias.

Solo en el primer bimestre de este año se reportaron 14,379 episodios de neumonía, de los cuales, el 44% afectaron a adultos mayores.

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Mientras que en 2025, ; ratio similar al 2024, cuando 2,716 adultos mayores perdieron la vida de un universo de 3,422.

“El número de decesos se mantiene elevado entre adultos mayores durante los últimos años”, menciona Guerreros.

Recomendaciones

El médico instó a que los adultos mayores reciban vacunas diseñadas especialmente para protegerlos contra las variantes del neumococo que más los afectan, ya que esta bacteria puede causar neumonía, además de infecciones en la sangre, meningitis y otras complicaciones.

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Guerreros resaltó que las vacunas conjugadas de nueva generación, diseñadas especialmente para adultos mayores, producen respuestas inmunológicas más sólidas y una memoria inmunitaria más duradera, lo que mejora la protección en personas con sistemas inmunes más débiles debido a su edad.

Expertos recomiendan vacunas de nueva generación y advierten que los cuadros pueden agravarse por enfermedades preexistentes. Foto: Alessandro Currarino / GEC
Expertos recomiendan vacunas de nueva generación y advierten que los cuadros pueden agravarse por enfermedades preexistentes. Foto: Alessandro Currarino / GEC

Enfatizó que que causan, entre las personas mayores de 50 años, hasta el 84% de los casos de enfermedad neumocócica invasiva.

Además, advirtió que los niños pueden portar el neumococo sin presentar síntomas y transmitirlo a los adultos mayores, por lo que reforzó la idea de aplicar vacunas adecuadas para cada etapa de la vida.

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En caso de enfermedades crónicas como hipertensión o afecciones pulmonares, pueden generar cuadros más graves con hospitalizaciones prolongadas en la población de la tercera edad.

Entre los síntomas de neumonía en adultos mayores se encuentran:

  • Debilidad
  • Confusión
  • Dificultad para respirar

“Cada episodio de neumonía en personas mayores puede debilitar progresivamente su salud, hacer que dependan más de otras personas”, remarcó.

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