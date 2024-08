Marco Almerí, experto en salud pública, dijo a Gestión que existen dos causas que están ocasionando el aumento de neumonía. El primero son las bajas temperaturas en las regiones y el segundo es el bajo número de personas vacunadas contra esta enfermedad.

“Los más vulnerables son los adultos mayores de 60 años y los niños menores de 5 años. Por eso se exhorta a la población a terminar con sus esquemas de vacunación y a los padres de familia a proteger de enfermedades respiratorias a sus menores hijos”, dijo.

Cifras podrían duplicarse frente al 2023

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú), informó que hasta la fecha (Semana epidemiológica 32) el grupo de adultos mayores de 60 años ya está por los 23 mil casos de contagios a nivel nacional.

Así, se superó el número de pacientes de este grupo etario reportados en los años 2022 y 2023, que fueron 14,839 y 19,843 pacientes, respectivamente, teniendo en cuenta que aún faltan más de cinco meses para concluir el año.

“En la actualidad se podría decir que el número de pacientes podría llegar a duplicarse, haciendo que cada día falten camas hospitalarias para atender a los enfermos”, sostuvo.

La tos es uno de los síntomas más comunes de la neumonía. Foto: Ishop

Marco Almerí también advirtió que en Perú “no existe una vigilancia epidemiológica y eso genera que no haya un control de las enfermedades. Toda la concentración la tuvo el Covid-19 y se desabastecieron los laboratorios para descarte de otros males y uno de ellos fue la neumonía”.

Y es que, uno de los desafíos que enfrentan los doctores es que en los centros de salud no cuentan con equipamiento para sacar pruebas de rayos X.

“Cuando queremos descartar la enfermedad no hay equipos operativos. Hay casos más severos que necesitan realizarse con imágenes más precisas como tomografías, pero al no haber ese equipo el paciente debe esperar y en ese tiempo la enfermedad agudiza”, lamentó.

Costos, descanso médico y recuperación

El doctor Marco Almerí, comentó que una persona con neumonía severa tardará aproximadamente un periodo de tres meses para recuperarse. Teniendo en cuenta que deberá llevar un tratamiento con medicamentos (antibióticos) y terapias respiratorias.

“En conjunto con su tratamiento y terapia, el paciente deberá evitar actividades laborales extenuantes que impliquen caminatas mayores a 15 minutos o que tengan que cargar más de 10 kg”, expresó.

“El paciente tendrá que recuperar la fuerza en los huesos, masa muscular, pero sobre todo la fuerza en los pulmones. Todo será progresivo y de acuerdo al sistema de recuperación de cada persona”, agregó.

Con respecto al tiempo del descanso médico, puede variar según el criterio del doctor tratante y cómo vaya evolucionando el paciente.

“Puede ir entre 14 a 21 días. Se ha visto casos en que un paciente ha quedado imposibilitado en trabajar por 90 días y más. Por eso todo dependerá del tipo de diagnóstico, la severidad y evolución”, detalló.

Un punto que no deja de preocupar a la población es el alto costo para el tratamiento de la neumonía, pues si una persona que no cuenta con algún seguro integral, tendrá que costearla por su cuenta.

“En una clínica privada, con un tiempo hospitalario de 7 días promedio, incluyendo, cama hospitalaria, exámenes auxiliares, comida, honorarios y medicinas, el costo puede promediar entre los S/ 10,000”, precisó.

¿La neumonía se relacionan con el Covid-19?

Almerí explicó que si bien cada enfermedad tiene su propio tiempo de incubación, no se descarta que haya una relación entre ambas, ya que muchas personas adultas mayores que padecieron del Covid-19 sufrieron de daños irreversibles en los pulmones.

“Hay pacientes que desarrollaron Covid-19 severo y las secuelas dejaron graves daños en sus pulmones como fibrosis y otros daños a nivel de tejidos. Esto hace que las personas sean más vulnerables a este contagio y su situación se complique”, dijo.

“Hay que tener en cuenta que esta enfermedad puede ser causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae o virus que se hallan en la influenza, adenovirus, VCR, etc. Actualmente, no contamos con los kits de diagnóstico para neumonía y no podemos precisar qué es lo que está causando esta enfermedad (virus o bacteria) para atacarla de frente. Estamos atacando la enfermedad de manera clínica con antibióticos”, agregó.

“La peor temporada de neumonía”

En conversación con el médico epidemiólogo Antonio Quispe advirtió que este año estamos enfrentando una de las “peores temporadas de neumonía”.

Agregó que esto se debe a la presencia de tres infecciones respiratorias agudas más comunes en el país: el neumococo, la influenza y el Covid-19, que pueden provocar la neumonía en sus formas más graves.

En el caso de los niños, añadió que el virus respiratorio sincitial es el principal causante.

“Es una epidemia que, según el Ministerio de Salud, ha iniciado hace semanas. En el grupo menor de 5 años, los picos iniciaron en la semana epidemiológica 24 (15 de junio), mientras que en los adultos mayores, la semana 18 (5 de mayo)”, detalló.

El especialista precisó que en el caso de defunciones, en el 2022 se reportaron más de 1,500 casos. En el 2023, más de 1,400 y ahora hasta el mes de julio, la cifra supera los 1,600 decesos.

En esa línea, Quispe indicó que es necesario que la población tome conciencia de esta enfermedad y empiece a completar sus esquemas de vacunaciones.

Según el Minsa el esquema de vacunación comprende de esta manera:

Niñas y niños de 1 año a menos .

2 meses: Primera dosis contra el neumoco

4 meses: Segunda dosis contra el neumococo.

1 año: Tercera dosis contar el neumococo.

Personas de 5 a 59 años con comorbilidad: Una dosis única.

Personas de 60 años a más: Una dosis única.

Los adultos mayores corren un mayor riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias más graves, como bronquitis, tuberculosis, neumonía. (Foto: Difusión).

Casos de neumonía en regiones

Una de las regiones con un alto nivel de contagio es Junín. La Comisión Permanente de Salud del Consejo Regional informó que se han registrado 110 muertes por neumonía, y 85 de estas corresponden a personas mayores de 60 años. La mayoría de los casos se concentran en los distritos de Huancayo, El Tambo, Chilca, Jauja y Chupaca.

También se reveló que se han hospitalizado 360 adultos mayores debido a complicaciones neumocócicas, lo que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de medidas urgentes para proteger a la población vulnerable.

Por su parte, Julio César Barrena, médico y asesor de la Diresa Piura, alertó que los casos en esta región se han ido incrementando rápidamente. “Las defunciones en adultos mayores de 60 años han subido a 71 y en el mismo periodo 2023 llegaron a 47″.

“Bajo esa comparación, la necesidad de tener una alerta epidemiológica por neumonía en adultos mayores debió ser apenas detectada y no esperar a superar el canal endémico”, aseguró.

Pese a que Piura siempre ha tenido altas temperaturas y gozar de un clima cálido, este 2024 las cifras cayeron ocasionando que las enfermedades respiratorias se agudicen.

Antes de culminar, Barrena descartó que los pacientes que padecieron de dengue sean los más propensos a adquirir neumonía, ya que los contagios se adquieren de una forma diferente.

