¿Qué pasa cuando un trabajador hace un mal uso del descanso médico? ¿qué acciones puede disponer el empleador? Brian Ávalos, laboralista del estudio Payet, explicó a Gestión que son cuatro los casos más comunes en la que se hace un mal uso del descanso médico.

El mal uso del descanso médico -cabe subrayar- puede ser catalogado como una “falta grave”, en concordancia con el literal d del articulo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ya que atenta no solo contra la buena fe laboral sino que genera un perjuicio económico al empleador.

Los casos más comunes:

1.- Cuando se presenta un descanso médico real (firmado por un médico), pero el trabajador -en realidad- no está enfermo: “Estos son los casos más frecuentes. Incluso se ha encontrado casos de trabajadores que presentaron -por ejemplo- un descanso médico por 7 días y en esos días salieron del país, de vacaciones”, comentó.

2.- Cuando se presenta un descanso médico falso o falsificado: “Esta situación -incluso- puede tener una implicancia penal al usurpar la firma de un médico colegiado para fraguar un documento”, añadió.

3.- Cuando se presenta un descanso médico real que válida -efectivamente- la enfermedad de un trabajador (que es real), pero el trabajador no cumple con las prestaciones médicas correspondientes: “Es decir, cuando el trabajador no usa su descanso médico para reposar”, acotó.

Incluso recordó que -hace poco- la Corte Suprema emitió una sentencia indicando que si una persona solicita un descanso médico, pero hace caso omiso al reposo para hacer actividades recreativas, su empleador se encuentra en la potestad de despedirlo.

“En caso que el trabajador incumpla con el reposo establecido por el médico puede ser considero también como una falta al reglamento interno de seguridad y salud ocupacional”, señaló.

4.- Cuando el trabajador estando enfermo, omite su estado de salud y va a laborar -en casos de COVID- lo que podría generar una explosión de contagios: “Esta situación también se cataloga como una falta grave ya que se expone al peligro a los trabajadores”, aseveró.

Ávalos comentó que las sanciones que se imponen a los trabajadores por hacer un mal uso del descanso médico dependerá de la gravedad de la falta y de cada caso en particular que podría llegar a la desvinculación del trabajador (despido).

“Sanciones menores se da cuando se tiene un descanso médico, pero el trabajador -no tiene otra opción- y necesita salir a la farmacia u al mercado -no hay una intención de sacarle la vuelta al descanso- se le da una amonestación o suspensión, pero si se está poniendo en riesgo su salud, la de otros o se está presentando información falsa, el empleador podría iniciar un procedimiento de despido”, puntualizó.

¿Cómo detecta el empleador un mal uso del descanso médico? Al respecto, consideró que los empleadores deberían establecer en sus políticas o reglamentos internos la posibilidad de realizar visitas inopinadas o fiscalizaciones al estado de salud en base a la ley de seguridad y salud en el trabajo.

“El medico ocupacional puede llamar al trabajador para fiscalizar si efectivamente está cumpliendo con el descanso médico”. Igualmente -dijo- que otra fuente para detectar el mal uso del descanso son las redes sociales al ser fuente pública o por información de testigos, así como el reporte migratorio. Este se usa, cuando se inicia un proceso.

-Otros casos-

Katy Noriega, asociada senior de PPU, comentó que -generalmente- el mal uso del descanso médico ocurre cuando está se ha emitido de forma fraudulenta.

“Es el más grave ya que implica haber recibido información falsa, lo que es una falta grave -de acuerdo al inciso d del articulo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral- y habilita al empleador a iniciar un proceso de despido si así lo cree conveniente, ya que el trabajador buscó tener un periodo remunerado sin prestar servicio y cuando no cumple con el requisito de descanso médico (no está enfermo)”, mencionó.

El otro escenario es cuando se mal utiliza un descanso médico, que ha ido válidamente entregado, es decir, pese a que el trabajador esta enfermo, este no reposa. “El empleador -si detecta este tipo de casos- podría llamar la atención del trabajador con sanciones disciplinarios como una amonestación. Aquí no se está hablando de falta grave ya que no se presentó información falsa”.

La abogado sostuvo que es vital que las empresas informen a sus trabajadores sobre el objetivo del descanso médico que es recuperar la salud y que por lo que están privados de realizar cualquier tipo de actividad privada que no apunte a ese objetivo.

Así como el procedimiento que se sigue para verificar que se está cumpliendo con el descanso médico -ya sea de que se trata de un descanso medico falso o que esta se cumple, es decir, el trabajador reposa- la que tiene que ser transparente y con verificaciones en el marco de la ley y que incluya el derecho de defensa del empleador.

“No se puede hackear el correo electrónico o las redes sociales. La prueba tiene que ser lícita y el procedimiento tiene que ser válido”, subrayó.